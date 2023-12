https://sputniknews.lat/20231226/el-discurso-de-navidad-del-rey-felipe-vi-es-el-segundo-menos-visto-de-la-historia-de-espana-1146923142.html

El discurso de Navidad del rey Felipe VI es el segundo menos visto de la historia de España

26.12.2023

El discurso navideño del monarca español Felipe VI, transmitido el 24 de diciembre, fue visto por una medida de seis millones de espectadores, cifra que lo convierte en el segundo menos visto desde que hay registros.De acuerdo con un recuento publicado por El País, el mensaje navideño del monarca, emitido por 30 cadenas de televisión, obtuvo este domingo una cuota media de pantalla del 64,1%, y fue seguido por una media de 6.044.000 espectadores, con una audiencia total de más de siete millones de espectadores únicos."Pierde, según los datos ofrecidos por Barlovento Comunicación y extraídos de Kantar Media, algo más de 600.000 espectadores de media con respecto al año pasado. Con esos datos, se convierte en el segundo menos visto de la historia desde que comenzaron a medirse las audiencias, en 1992", publica el diario español.El País explica que el descenso en vistas del mensaje navideño se explica en parte por la caída general del consumo televisivo en Nochebuena, puesto que el total fue esta vez de 9,4 millones de espectadores, cifra que representó una disminución del 9% en comparación con 2022, apunta el análisis de Barlovento.En el canal oficial de Youtube de la Casa Real Española, con corte a este 26 de diciembre, el mensaje navideño del rey apenas lleva alrededor de 84,450 vistas, con cero pulsiones en el botón de "Me gusta". Mientras en la red social X, el discurso tuvo más de 371.000 reproducciones, 3.000 "Me gusta" y 1.000 reposteos.En su décimo mensaje a la nación, el monarca buscó reivindicar la constitución llamando a "evitar que el germen de la discordia se instale entre nosotros".El rey también reconoció que el país ibérico enfrenta problemas económico y sociales que enturbian a diario a los ciudadanos. "Las dificultades económicas y sociales que afectan a la vida diaria de muchos españoles son una preocupación para todos (...) también con la inaceptable violencia contra la mujer o, en el caso de los jóvenes, con el acceso a la vivienda", agregó."España seguirá adelante. Con determinación, con esperanza, lo haremos juntos; conscientes de nuestra realidad histórica y actual, de nuestra verdad como nación. En ese camino estará siempre la corona; no solo porque es mi deber como rey, sino también porque es mi convicción", concluyó el borbón.

españa

