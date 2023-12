https://sputniknews.lat/20231227/israel-suspende-la-aprobacion-automatica-de-visados-para-el-personal-de-naciones-unidas-1146927363.html

Israel suspende la aprobación automática de visados para el personal de Naciones Unidas

Israel suspende la aprobación automática de visados para el personal de Naciones Unidas

MOSCÚ (Sputnik) — Israel decidió dejar de conceder automáticamente visados a todos los empleados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y considerar... 27.12.2023

"El Ministerio de Asuntos Exteriores anunció que las solicitudes de visados de los empleados de la ONU ya no se concederán automáticamente y, en cambio, se considerarán caso por caso", dijo el vocero en un videomensaje publicado en Twitter (ahora X).Levy acusó a los funcionarios internacionales de "desviar la culpa hacia Israel para encubrir el hecho de que están respaldando a Hamás", por lo que los calificó de "cómplices de la estrategia de escudo humano" del grupo islamista. De este modo, prosiguió, Israel deja de trabajar con "quienes cooperan con la maquinaria propagandística del régimen terrorista de Hamás" e insta a seguir su ejemplo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó el viernes 22 de diciembre, con la abstención de Rusia y EEUU, una resolución redactada por los Emiratos Árabes Unidos que insta al nombramiento de un coordinador humanitario con la responsabilidad de facilitar la ayuda a la Franja de Gaza. Este martes 26 de diciembre el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, nombró a la primera viceprimera ministra de Países Bajos, Sigrid Kaag, para coordinar, supervisar y verificar los envíos de ayuda humanitaria al enclave palestino. Según Guterres, el ataque de Hamás no puede justificar "el castigo colectivo del pueblo palestino y no exime a Israel de sus propias obligaciones" en virtud del derecho internacional.

