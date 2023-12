Por la aceleración inflacionaria, Milei emitirá billetes de 20.000 y 50.000 pesos

https://sputniknews.lat/20231228/por-la-aceleracion-inflacionaria-milei-emitira-billetes-de-20000-y-50000-pesos--1146958191.html

Javier Milei confirmó que el Banco Central de Argentina prevé imprimir billetes de 20.000 y 50.000 pesos, luego de que el nuevo presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili, lo anunciará a los grandes bancos en los días previos, según había consignado la prensa local.Vale recordar que en noviembre, la última medición hasta la fecha, el país sudamericano registró un aumento mensual de precios del 12%, con una inflación anual acumulada del 160,9%, la cifra más alta de los últimos 32 años.En ese sentido, Milei, quien acaba de enviar al Congreso una serie de ambiciosos proyectos legislativos y de anunciar, además, un megadecreto para desregular la economía y recortar gastos estatales, dijo que su Gobierno ha "cerrado el grifo" tanto en el Banco Central como en el Tesoro, por lo que esperaba que la emisión monetaria fuese menor de ahora en adelante.Sin embargo, el presidente y economista vaticinó que el país deberá enfrentar una situación de alta inflación por lo menos durante los próximos dos años, lo que, dijo, era consecuencia directa de las políticas de la pasada Administración."Si emitís un peso hoy, los rezagos monetarios tienen impacto entre 18 y 24 meses. Nosotros vamos a pagar los desaguisados de la gestión anterior durante casi dos años. Pero hay otro componente de la inflación y es que vos tenías precios controlados, y nosotros creemos que tiene que haber precios libres", afirmó.Y añadió: "La causa siempre es la misma, el déficit fiscal y la emisión monetaria. Lo que no se ajusta por precio se ajusta por cantidad".Justificando su plan de reformas, Milei volvió a repetir, como lo hizo durante su primera cadena nacional realizada la semana pasada y su discurso de inauguración de comienzos de mes, que si el país seguía por el mismo camino iba directo a una hiperinflación."No podés no ajustar, porque si no volamos por los aires, y si no tenés financiamiento, vas a tener que ajustar", sostuvo."El fracaso de los programas gradualistas es que te hunden en una recesión. El shock minimiza la recesión. Si esto sale mal, explota; pero si no hacemos nada, también explota", concluyó.

