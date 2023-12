https://sputniknews.lat/20231207/llego-el-fin-del-kirchnerismo-en-argentina-1146354526.html

¿Llegó el fin del kirchnerismo en Argentina?

¿Llegó el fin del kirchnerismo en Argentina?

Con la salida de Cristina Fernández de la vicepresidencia, junto al revés electoral del justicialismo, emergen dudas sobre el futuro del principal movimiento... 07.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-07T02:25+0000

2023-12-07T02:25+0000

2023-12-07T02:25+0000

américa latina

argentina

gobierno de argentina

política

javier milei

axel kicillof

partido justicialista (pj)

peronismo

cristina fernández de kirchner

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/06/1146353521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ffdeac32d3bb0157418c2776d629b7ad.jpg

El próximo 10 de diciembre, cuando asuma como jefe del Estado argentino el libertario Javier Milei, la actual vicepresidenta y exmandataria, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), dejará de ostentar un cargo público de elección popular, algo poco usual para ella durante las últimas dos décadas.El kirchnerismo, como movimiento dentro del peronismo, ha gobernado el país durante 16 de los últimos 20 años. Primero, con la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), que se continuó por dos períodos de gobierno de la hoy vicemandataria, quien volvió al ejecutivo en 2019, como compañera de fórmula de Alberto Fernández, integrando el Frente de Todos, coalición que más recientemente se convirtió en Unión por la Patria.En ese período ha debido enfrentar desde la descomposición del tejido económico y social posterior a la crisis de 2001, pasando por enfrentamientos con actores económicos de importancia, como los productores agropecuarios y los llamados fondos buitres, hasta causas judiciales contra Fernández de Kirchner y un intento de magnicidio.Tras el triunfo de La Libertad Avanza y la abstención de la vicepresidenta de postularse a cargos de elección popular en los recientes comicios generales, el kirchnerismo parece dar paso a distintos sectores dentro del peronismo al frente de la oposición al nuevo Gobierno de Milei.El rechazoEn junio de 2023, previo al sobreseimiento de Cristina Fernández en la causa sobre supuesta corrupción en contratos de obras públicas durante su segundo mandato presidencial, conocida de forma coloquial como "la ruta del dinero K", la vicepresidenta decidió no presentarse a ningún cargo público en las elecciones primarias, algo que según algunas opiniones habría marcado el principio del fin del kirchnerismo en relación al poder.Fernández advirtió el "juego perverso con fachada democrática" de las múltiples causas en su contra, para que los jueces de la Corte Suprema dicten un fallo inhabilitador, dejando a su conglomerado "en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral"."Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal", comentó la exmandataria en mayo pasado.De acuerdo a la visión de Toppi, el kirchnerismo no ha estado ajeno al fenómeno de las coaliciones, "tanto a nivel nacional como provincial", signado por las disputas internas.Por un lado, "tuvimos a Sergio Massa y por el otro lado tuvimos a [Juan] Schiaretti y los dos tienen un origen peronista, pero Schiaretti representaba un peronismo anti-K, como se dice acá, un peronismo antikirchnerista, que representa al interior productivo del país", agregó.Tal escenario ya se configuró en la elección presidencial de 2019, cuando se conformó una coalición peronista llamada Frente de Todos, que "incluyó al kirchnerismo y otras fuerzas políticas, como el Frente Renovador de Massa", explicó.Esa coalición peronista "se daba porque ya ahí era evidente que el kirchnerismo por sí solo no iba a estar en condiciones de salir a ganar la elección", argumentó el politólogo, quien agregó que cuatro años después "los problemas se profundizaron" así como el "rechazo al kirchnerismo por gran parte de la sociedad". No obstante su "desplazamiento en el liderazgo en el seno del Partido Justicialista", el experto enfatizó que eso no significa que el movimiento ni su influencia vayan a desaparecer.El entrevistado señaló que, en un futuro próximo, una carta política para el kirchnerismo a nivel nacional "puede ser Axel Kicillof", actual gobernador reelecto de la provincia de Buenos Aires, que concentra el 37% del electorado a nivel nacional.Sin embargo, ello dependerá de cómo evoluciona el gobierno de Milei. "Si le va bien, eso al kirchnerismo en sí puede significar una barrera muy importante para que recupere importancia política", afirmó Toppi.De todas maneras, el académico reconoció que "son todos aspectos a observar en el futuro de la Argentina, porque acá están todos estos procesos en movimiento, cambiando todo el tiempo y diríamos que la oferta electoral de acá a dos años es totalmente incierta", argumentó."No sabemos qué va a pasar con Juntos por el Cambio, no sabemos lo que va a pasar con el peronismo, incluso no sabemos qué va a pasar con La Libertad Avanza", concluyó Toppi.

https://sputniknews.lat/20230525/los-principales-hitos-del-gobierno-de-nestor-kirchner-a-20-anos-de-su-asuncion-1139833384.html

https://sputniknews.lat/20231205/reconfiguracion-del-peronismo-hoy-es-muy-prematuro-saber-quien-manejara-el-movimiento-1146315280.html

https://sputniknews.lat/20231202/axel-kicillof-y-la-provincia-de-buenos-aires-el-gran-bastion-de-la-oposicion-a-javier-milei-1146218326.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144295004_156:0:556:400_100x100_80_0_0_f4fdc1e0d48643e5970259052ac4522f.jpg

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144295004_156:0:556:400_100x100_80_0_0_f4fdc1e0d48643e5970259052ac4522f.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/01/1144295004_156:0:556:400_100x100_80_0_0_f4fdc1e0d48643e5970259052ac4522f.jpg

argentina, gobierno de argentina, política, javier milei, axel kicillof, partido justicialista (pj), peronismo, cristina fernández de kirchner, 💬 opinión y análisis