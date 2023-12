https://sputniknews.lat/20231229/otra-masacre-en-mexico-matan-a-seis-y-hieren-a-26-en-una-fiesta-en-cajeme-1147022419.html

México cierra el año con más violencia: matan a seis y hieren a 26 en una fiesta en Cajeme

Seis personas murieron y otras 26 resultaron heridas, entre ellas varios menores de edad, la madrugada del 29 de diciembre, tras un ataque armado en contra de... 29.12.2023, Sputnik Mundo

Este 2023 registra ya más de 23.200 homicidios dolosos, la gran mayoría de los cuales son atribuidos a la operación de grupos del crimen organizado y bandas del narcotráfico, según cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Sonora, los hechos iniciaron alrededor de las 23.00 horas del 28 de diciembre, cuando al menos tres sujetos que se trasladaban en una camioneta pick up irrumpieron en un domicilio particular donde se llevaba a cabo una fiesta en el municipio de Cajeme, de Ciudad Obregón, y abrieron fuego.Según el fiscal del estado, Gustavo Chávez Salas, se trató de un "ataque directo" contra un sujeto que pertenecía a un grupo criminal y tenía cinco órdenes de aprehensión por homicidio, feminicidio, asociación delictuosa y privación ilegal de la libertad y que fue abatido durante la agresión.Testigos dijeron a medios locales que el comando armado irrumpió en la fiesta de XV años para asesinar a Leobardo Vega Arellano, alias El Wacho o El Soldado, presunto líder criminal de narcomenudeo en Cajeme. Durante la agresión, los civiles armados habrían disparado indistintamente a menores de edad, mujeres y hombres que se encontraban en la celebración de una joven, según información del diario La Jornada. El fiscal del estado de Sonora explicó en una conferencia de prensa que el resto de las personas fallecidas y los 26 heridos resultaron afectados porque el hombre al que iba dirigido el ataque intentó huir y los agresores terminaron disparando contra el resto de los asistentes al convivio.Entre los seis fallecidos se encuentran tres mujeres, dos de ellas menores de edad, y tres hombres entre ellos el sujeto al que estaba dirigido el ataque, mientras que entre las personas fallecidas hay cinco menores de edad, de acuerdo con información de la secretaría de salud del estado.Entre los lesionados, cuatro se encuentran graves con pronóstico reservado, nueve están hospitalizados y 13 ya fueron egresados del hospital del IMSS Bienestar donde fueron atendidos, informó la secretaría de salud de Sonora.Según la versión del fiscal Chávez, los tres agresores que llegaron en la pick-up contaron con la ayuda de una cuarta persona que ya se encontraba dentro del domicilio y quien fue quien señaló al sujeto al que iba dirigido el ataque.Todos los agresores huyeron y hasta el momento ninguno había sido detenido, dijo el fiscal Chávez, quien añadió que elementos de instituciones de los tres niveles de gobierno trabajan para esclarecer ataque armado en Cajeme.El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, quien fue secretario de Seguridad Pública federal, condenó los hechos de violencia e instruyó a su gabinete de seguridad a que actúen de inmediato y realicen las diligencias necesarias para dar con el paradero de las personas responsables.De acuerdo con información oficial, de enero a noviembre de este año se registraron 1.023 homicidios dolosos en Sonora, un promedio de tres asesinatos al día.Hace un par de semanas, otro episodio de violencia en un festejo popular tuvo lugar, pero en el estado de Guanajuato, en el municipio de Salvatierra, donde decenas de jóvenes fueron masacrados en un tiroteo solo por no haber dejado entrar a un comando armado a una celebración navideña, de acuerdo con la última información oficial disponible.

