Gobierno de México asegura que aún busca a más de 92.000 personas desaparecidas

Gobierno de México asegura que aún busca a más de 92.000 personas desaparecidas

27.12.2023

Esta no es la primera vez que se presentan los datos, pero fueron detallados dada la polémica suscitada por el tema.El 14 de diciembre, el Gobierno de México expuso la información sobre personas desaparecidas y no localizadas, esto tras los cuestionamientos al respecto por parte de organizaciones y funcionarios. En esa ocasión, la secretaria de Gobernación mexicana, Luisa María Alcalde, explicó que, desde mayo de este año, se aplica un nuevo plan para dar con el paradero de miles de mexicanos. Este se basa en los lineamientos aplicados por la Administración de la Ciudad de México, que emplean diversas bases de datos y cotejan cada información que encuentran sobre este grupo. Los nuevos datos tienen corte al 22 de agosto de 2023."No estamos desapareciendo desaparecidos. No se ha borrado, ni borrará, ningún registro. Los esfuerzos han estado enfocados en la búsqueda y localización de personas desaparecidas. [A partir de ahí], desarrollamos acciones institucionales a nivel nacional, con base en la metodología de la Ciudad de México, y hacemos un llamado a la ciudadanía para coadyuvar con información", afirmó.Anteriormente, el presidente de México negó que existieran más de 126.000 personas desaparecidas en la nación latinoamericana. Aludió el dato a presuntas estrategias para afectar su Gobierno a través de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que fue encabezada por Karla Quintana hasta mediados de este año."No era nada más ineficiencia; había una intención de afectar al Gobierno que represento. Así de claro. Ya ven que no me gusta andarme con rodeos. La señora Karla y otros que estaban manejando esto, forman parte de una organización, supuestamente independiente, pero les puedo garantizar que de derecha (...). No es nada más que hayan alterado los padrones de desaparecidos. No es cierto que haya 126.000 desaparecidos y lo vamos a probar", acusó el 13 de noviembre en su conferencia de prensa desde Sonora, estado al norte del país.En el mismo evento, el mandatario mexicano rechazó que, en los últimos años, las desapariciones en el territorio hayan aumentado.

