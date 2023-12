https://sputniknews.lat/20231222/es-fuerte-ver-a-nuestros-desaparecidos-contando-su-historia-con-inteligencia-artificial--videos-1146754561.html

"Es fuerte ver a nuestros desaparecidos contando su historia con inteligencia artificial" | Videos

"Es fuerte ver a nuestros desaparecidos contando su historia con inteligencia artificial" | Videos

La desaparición forzada es uno de los principales problemas de seguridad pública que encara México desde hace años. Ante la inacción de las autoridades y la... 22.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-22T15:00+0000

2023-12-22T15:00+0000

2023-12-22T15:00+0000

américa latina

sociedad

seguridad

andrés manuel lópez obrador

méxico

onu

desaparecidos

comité contra la desaparición forzada de la onu

desaparición forzada

crimen organizado

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/19/1135048553_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_aab69fbaa3b37baf090ed08eeccc091f.jpg

"Después de casi dos años de no ver a mi hijo, escucharlo y verlo de nuevo en una foto en la que mueve los ojos y cuenta su historia es muy difícil, pero es necesario, ya después se repone uno", narra Héctor Flores, un padre del Colectivo Luz de Esperanza, tras ver un video en el que su hijo, desaparecido hace más de dos años, cuenta su historia gracias al uso de la inteligencia artificial (IA).Recientemente, los colectivos Luz de Esperanza y Alas de Libertad han logrado llamar la atención, principalmente en redes sociales, en torno a las desapariciones forzadas, al realizar videos con la ayuda de la IA en los que las fotos de las cédulas de búsqueda de las víctimas ‘cobran vida’ y los desaparecidos narran su historia y exigen ser encontrados por las autoridades. "Revivimos de cierta manera a nuestros desaparecidos", apuntó Flores.Los motivos son varios, pero el crimen organizado es una de las principales causas de las desapariciones de personas en México, según han reconocido las autoridades del país latinoamericano. Y a veces la desaparición simplemente es muerte, como ocurrió recientemente en el municipio de Salvatierra, donde un comando armado irrumpió en una celebración navideña en una hacienda para masacrar a decenas de jóvenes, según la versión de la fiscalía local. Inteligencia artificial para humanizarAlas de Libertad es la organización que crea estos videos desde las cédulas de búsqueda animadas con la ayuda de software de inteligencia artificial y de fotografías, lo que se suma a las historias de los desaparecidos facilitadas por los familiares. Decidieron hacerlo para visibilizar a las víctimas."Todos estamos expuestos a que nos pase, sin importar cuál es tu privilegio. Que no son solo estadísticas", abundó.Según explica Héctor Flores, también se decidió hacer estos videos porque las cédulas de búsqueda que las familias buscadoras pegan en las calles desaparecen el mismo día que las ponen, y también por la falta de visibilización y difusión de manera institucional. La difusión de estos videos en distintas redes sociales es la primera fase de las campaña denominada Cañón, que fue nombrada de esa forma porque su segunda etapa consistirá en salir a las calles y proyectar los videos de los desaparecidos en edificios y plazas públicas con cañones proyectores.Flores destaca que, hasta ahora, la campaña ha tenido muy buena respuesta porque las personas están replicando los videos en sus redes sociales, pero siguen esperando la respuesta de las autoridades, "solo estamos en espera de qué se genera por parte del Gobierno", agrega.En tanto, Alas de Libertad dice que con esta campaña busca dar un mensaje no solo a las autoridades, sino también a la sociedad en general para que deje de normalizar la desaparición. "Alas de Libertad busca dar el mensaje a toda la sociedad y a los tres niveles de gobierno de despertar del letargo y normalización de la desaparición forzada, entre otros delitos. Y también a unirse a colaborar en reconstruir el tejido social, porque lo más valioso que tiene el ser humano es la vida y la libertad", agregó la integrante anónima de la agrupación.La crisis de desapariciones forzadas en MéxicoDe acuerdo con el último informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, en el país latinoamericano han sido desaparecidas más de 111.000 personas desde 1962, a las que se suman más de 53.000 cuerpos o restos humanos sin identificar. Además, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada atiende un promedio de 400 personas mensualmente, lo que significa alrededor de 13 casos al día.Una tabla publicada por Statista con datos actualizados al 29 de septiembre de 2023 revela que en los últimos cinco años han desaparecido en México más 35.500 personas, aunque destaca una disminución en los últimos tres años.Especialistas ven la desaparición forzada como uno de los principales problemas de seguridad en México y no perciben que lo estén resolviendo las autoridades. "Al contrario, se ha agravado", dijo en entrevista el doctor en ciencias políticas Javier Oliva Posada, quien ejerce la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).El también experto en seguridad pública acusa que los colectivos de padres y madres buscadoras tienen que recurrir a campañas como la de la inteligencia artificial para subrayar sus casos porque las autoridades los tienen abandonados.El 14 de diciembre, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un informe sobre las personas desaparecidas en México, en el que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer que hay 110.964 casos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, con corte al 22 de agosto de este año.Ante ello, agregó la funcionaria, de ese total, 16.681 han sido localizadas de manera certera, lo que representa el 15%. Simultáneamente, hay 17.843 personas ubicadas, es decir, localizadas en bases de datos, pero sin pruebas de vida o sin que se haya producido un encuentro cara a cara con el personal de búsqueda.En resumen, según las cifras oficiales, las mujeres y hombres localizados y ubicados suman un total 34.524 personas, equivalente al 31% del total vigente.Sin embargo, estas cifras no fueron bien recibidas por diversas organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas, entre ellas el Colectivo Luz de Esperanza."Hay mucha inconformidad y molestia por parte de las familias porque vemos esto como un esfuerzo más del Estado para desaparecer a los desaparecidos de la memoria colectiva", acusó Héctor Flores.

https://sputniknews.lat/20230505/la-onu-constata-el-primer-caso-individual-de-desaparicion-forzada-en-mexico-1139044322.html

https://sputniknews.lat/20231214/tras-polemica-gobierno-de-mexico-presenta-datos-actualizados-sobre-personas-desaparecidas-1146566137.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Daniel García

Daniel García

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Cédula de desaparecido con IA Cédula de desaparecido con IA 2023-12-22T15:00+0000 true PT0M53S

Entrevista con Alas de Libertad Entrevista con Alas de Libertad 2023-12-22T15:00+0000 true PT1M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniel García

sociedad, seguridad, andrés manuel lópez obrador, méxico, onu, desaparecidos, comité contra la desaparición forzada de la onu, desaparición forzada, crimen organizado, crimen