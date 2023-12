https://sputniknews.lat/20231229/rusia-se-despide-de-2023-superando-todos-los-obstaculos-de-occidente-1146981919.html

Rusia se despide de 2023 "superando todos los obstáculos" de Occidente

Rusia se despide de 2023 "superando todos los obstáculos" de Occidente

Tras un año agitado, Rusia logró vencer todos los obstáculos interpuestos por Occidente y sus aliados, considera en entrevista para Sputnik el experto en temas... 29.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-29T00:32+0000

2023-12-29T00:32+0000

2023-12-29T01:02+0000

internacional

💬 opinión y análisis

serguéi lavrov

rusia

brics

mundo multipolar

vladímir putin

serbia

eeuu

unión europea (ue)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/1c/1146974063_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_8c3b70183832486b7356f9e6321f8fca.jpg

En este tenor, el maestro Alejandro Martínez Serrano, profesor en las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y La Salle, dice en una charla para este medio que, si bien el panorama es positivo para Moscú al cierre de este año, hay aspectos que aún deben ser ponderados, como la operación militar especial en Ucrania, que está próxima a cumplir dos años."En ese aspecto, desafortunadamente, la opción de solucionar el conflicto se ha ligado al proceso electoral en Estados Unidos. Biden ha manifestado en su política exterior el respaldo incondicional [a Kiev] y vemos a Volodímir Zelenski asistiendo a reuniones en Washington y hablando en el Congreso", recuerda. "Ese actuar ya está ligado a los comicios y, en este sentido, el mejor resultado sería la conclusión de la pugna, pero en el corto plazo no veo que ocurra, ya que ni EEUU ni Rusia cederán ante ello. Desafortunadamente, tampoco existe una iniciativa formal de Naciones Unidas o algún otro interlocutor sobre un proceso de negociación", menciona.Previamente, en entrevista exclusiva para Sputnik, Lavrov realizó un balance sobre el papel de su país tanto a nivel interno como internacional. En ella, subrayó que Moscú se fortaleció durante los últimos meses."Como resultado de esta guerra híbrida del Occidente colectivo contra Rusia, que se desató con (...) la sociedad ucraniana, contra nosotros, (...) Rusia se ha vuelto más fuerte este año, y la unidad de nuestro pueblo ha aumentado significativamente", valoró el diplomático.Lavrov recalcó el fracaso del bloque occidental, liderado por Estados Unidos, en el intento de derrotar a Rusia en el pulso geopolítico por la operación en Ucrania."Occidente cambia de táctica y posiblemente piense incluso modificar su estrategia porque su plan para la derrota estratégica de Rusia sufrió un fracaso rotundo", reiteró.Los BRICS en 2024Otro aspecto que el canciller ruso detalló en la conversación fue el crecimiento de los BRICS —Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica—, que a partir del 1 de enero de 2024 tendrá nuevos integrantes. Ante esta situación, adelantó que, gradualmente, introducirán la cultura del bloque en el ámbito internacional. Actualmente, esa alianza representa el 42% de la población del planeta, 30% del territorio mundial, 23% del producto interno bruto (PIB) global y 18% del comercio internacional.Seis países más —Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán— están invitados a unirse al grupo a partir de 2024.En este sentido, López Alvarado hace énfasis en la cooperación de las naciones que componen los BRICS, especialmente en la era de la desdolarización. "En tanto las sociedades vean que hay una recuperación justa, que no solo se aboca el crecimiento, sino al desarrollo, EEUU estará perdiendo cada vez más peso, esto en el ámbito económico", reflexiona.En lo diplomático, el también académico de la UNAM expone que, en cuanto el sur global comience a prevenir o resolver conflictos existentes, se dará una cultura de paz más creíble que la que tanto pregona Washington.El tercer ámbito, estimó, en donde los BRICS pueden proyectar su ideología y acciones es a través de los medios de comunicación, con el fin de que se "lleve la otra voz, la de las naciones que propugnan por un mundo más justo y equitativo".La postura rusa al interior y exteriorEn la charla que sostuvo Lavrov con Sputnik, puntualizó que la unión del pueblo ruso es evidente, especialmente tras el arranque de la operación militar especial en el territorio ucraniano. Al respecto, Martínez Serrano estima que, en las elecciones presidenciales rusas, que se celebrarán en marzo de 2024, el triunfo sea para el actual mandatario, Vladímir Putin."Existe un respaldo y un fuerte nacionalismo por parte del Gobierno y la población rusa. En este sentido, considero que en el panorama político de Rusia se dará la reelección de Putin, dado que no se ve ninguna figura política que pudiera, en un momento dado, representar una oposición", explora.Sumado a esto, el experto en temas internacionales señala que el actual jefe de Estado ruso ha dado a la nación la estabilidad requerida frente a las sanciones impuestas por el norte global."Al inicio de la operación especial en 2022, se hubiese esperado que la situación de la economía rusa sería catastrófica, pero vemos que, si bien [as sanciones] han tenido algunas consecuencias, Moscú ha sabido hallar alternativas", precisa.Los expertos coinciden en que, en lo internacional, hay temas que seguirán en la agenda, tal como lo anunció Lavrov, como el conflicto palestino-israelí y la postura rusa sobre Taiwán.El Kremlin, sin duda, "continuará ofreciendo su apoyo a este reclamo legítimo que tiene China sobre Taiwán. También creo que se mantendrá en la misma línea en el conflicto en Medio Oriente. Estimo que, de la mano de China, impulsarán que se realice una salida diplomática ante la triste situación que vive el pueblo palestino", concluye López Alvarado.

https://sputniknews.lat/20231228/rusia-demuestra-que-es-posible-crecer-sin-someterse-al-capital-financiero-internacional-1146949328.html

https://sputniknews.lat/20231123/desdolarizacion-de-los-brics-vs-dolarizacion-de-milei-en-argentina--1145985475.html

https://sputniknews.lat/20231219/las-nuevas-sanciones-de-la-ue-contra-rusia-son-de-doble-moral-1146690764.html

serbia

eeuu

unión europea (ue)

taiwán

israel

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

💬 opinión y análisis, serguéi lavrov, rusia, brics, mundo multipolar, vladímir putin, serbia, eeuu, unión europea (ue), taiwán, 📰 conflicto palestino-israelí, israel, palestina