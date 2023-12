https://sputniknews.lat/20231230/los-brics-plantean-oportunidades-de-desarrollo-para-el-sur-global-1147026489.html

Los BRICS plantean oportunidades de desarrollo para el Sur Global

Los BRICS plantean oportunidades de desarrollo para el Sur Global

En el marco de la creciente incertidumbre provocada por la transición estructural del sistema internacional, el investigador venezolano Sergio Rodríguez... 30.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-30T02:15+0000

2023-12-30T02:15+0000

2023-12-30T02:15+0000

gps internacional

brics

emmanuel macron

occidente

francia

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/1e/1147026860_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_8a2397def3ae5d45ff03ebf13da2dcbf.jpg

Los BRICS plantean oportunidades de desarrollo para el Sur Global Los BRICS plantean oportunidades de desarrollo para el Sur Global

Los países que integran el grupo de los BRICS ya representan el 31% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 16% del comercio del mundo. Ello sin contar las recientes incorporaciones, lo cual denota la influencia geopolítica de este grupo de países en tiempos de pérdida de hegemonía de Occidente. Al respecto, "estamos ante el declive lento pero sostenido del modelo heredado de la Segunda Guerra Mundial, el cual se impuso en base a la fuerza y mantuvo formas colonialistas y racistas", dijo el analista.Occidente no ha podido sostener un mundo de pazEse sistema pareciera que está cambiando, ya que los pueblos del Sur Global se están cansando, "por lo que se comienzan a observar una serie de manifestaciones que van en este sentido", sostuvo. Este proceso se intensifica en la pandemia "porque la misma puso en evidencia la incapacidad del sistema internacional para enfrentar a un enemigo en común de los pueblos que atacaba por igual a pobres y ricos", indicó. En ese contexto, "el mundo perdió una oportunidad de actuar en conjunto", aseveró.Con respecto a los BRICS, "la fortaleza de este grupo se traduce en el interés de varios países en formar parte, lo cual es una tendencia irreversible", expresó. Si bien este contexto debería impulsar una renovación de los procesos de integración en América Latina, "lamentablemente ello no es así, porque en nuestra región prima la desintegración y estamos atrasados en términos de participación", señaló. Sobre ello, "tenemos las oligarquías más atrasadas y retrógradas del mundo", concluyó.Francia: Macron pierde apoyo popularEl Gobierno de Macron "está aislado de la población, en una situación extremadamente difícil", indicó a Sputnik el analista uruguayo radicado en Francia, Leo Harari.El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha sido fuertemente criticado tras aprobar la reforma de las pensiones saltándose el Parlamento, hecho que provocó la intensificación de las protestas en el mes de marzo. A su vez, a la moción del grupo parlamentario centrista y regionalista LIOT le faltaron sólo nueve votos para tumbar al Gobierno francés. En este sentido, "el hecho de que se acepte la controvertida reforma de las pensiones implica una victoria pírrica para el presidente francés y su Gobierno", dijo el especialista. En este marco, "la población tuvo cierta simpatía por las movilizaciones, con casi un 70% de la gente en contra de la reforma, por lo que el aislamiento político es real", aseveró. Y si bien Macron no tuvo los votos para pasar la ley, "tampoco la oposición tuvo los votos para hacer el voto de confianza, por lo que hubo una especie de empate técnico", expresó. "El detalle más significativo de esta reforma es que es para ahorrar, no para mejorar las condiciones de los jubilados", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre algunos desafíos internacionales en el marco de los cambios de la globalización.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

occidente

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

brics, emmanuel macron, occidente, francia, аудио, política