¿Cómo ha cambiado el panorama mundial del armamento nuclear en 2023?

¿Cómo ha cambiado el panorama mundial del armamento nuclear en 2023?

El año 2023 ha sido uno de los más críticos en cuanto la situación global en el sector del armamento nuclear, desde el colapso de los tratados de control de... 31.12.2023, Sputnik Mundo

Destrucción del sistema de control de armas nuclearesEl sistema de control de armas nucleares se desmoronó significativamente en 2023, involucrando a las dos principales potencias nucleares: Rusia y Estados Unidos. En febrero, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció durante su discurso ante la Asamblea Federal que Rusia frenaba su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START), el último acuerdo de control de armas nucleares que quedaba entre los dos países. El mandatario ruso dijo que Washington estaba presionando a Moscú para que respetara sus compromisos en virtud del pacto, mientras que él mismo no lo hacía. También dejó claro que Rusia suspendía, no terminaba, su participación en el acuerdo.Desde entonces, los riesgos relacionados con un posible conflicto nuclear se exacerbaron ante la contraofensiva de Kiev anunciada en repetidas ocasiones por funcionarios ucranianos, declaró a Sputnik el investigador principal del Centro de No Proliferación y Desarme de Viena, Nikolái Sókov.La amenaza de uso nuclear era la más alta desde 1962. En Rusia comenzó el debate público sobre el uso limitado de armas nucleares. Al tratarse de la primera vez en la era nuclear que esto se discutía tan abierta y contundentemente, se trató de un hecho significativo, subrayó el experto. El fracaso de la ofensiva ucraniana estabilizó la situación nuclear. Otro golpe a la estructura mundial de control de armas nucleares se produjo a finales de año como resultado de la negativa de Washington a ratificar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN), del cual posteriormente Rusia revocó la ratificación. A pesar de las numerosas garantías dadas por funcionarios rusos de que Moscú seguiría respetando la moratoria de los ensayos nucleares, algunos países occidentales criticaron la medida e instaron a Rusia a reconsiderar su postura, recordó el investigador.Comentando todos los acontecimientos sobre el control de armas nucleares en 2023, el director del Instituto Liu para Cuestiones Globales de la Universidad de Columbia Británica, M. V. Ramana, comentó a Sputnik que los riesgos de una confrontación militar directa entre Moscú y Washington siguen siendo bastante altos."Los riesgos de una guerra nuclear entre EEUU y Rusia siempre existieron y siguen en pie", señaló el experto.El compartir armas nucleares alcanza una nueva dimensiónEn el año saliente, Rusia también situó sus armas nucleares fuera del país, lo que, según muchos funcionarios, refleja los acuerdos de compartición nuclear de Estados Unidos con sus aliados en Europa. A finales de marzo, el presidente ruso anunció que Moscú y Minsk habían acordado emplazar armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia, sin incumplir los compromisos rusos de no proliferación. El acuerdo incluye también la construcción de instalaciones de almacenamiento y formación. La decisión se tomó en parte como respuesta a la creciente presencia de armas nucleares estadounidenses en la OTAN, comunicaron funcionarios rusos.El intercambio nuclear de Rusia con Bielorrusia fue uno de los cambios clave en el panorama mundial de armas nucleares en 2023, destacó Sokov, añadiendo que el acuerdo entre Moscú y Minsk fue "subestimado".Mientras tanto, los medios informaron, citando documentos presupuestarios de la Fuerza Aérea estadounidense para el año fiscal 2024, que Estados Unidos podría estar planeando desplegar armas nucleares en el Reino Unido, en la base de Lakenheath, lo que supondría el regreso de las armas nucleares estadounidenses a suelo británico por primera vez desde su retirada hace 15 años, expresó la portavoz de la Cancellería rusa, María Zajárova.Arsenales cada vez más potentesAl aumentar las tensiones entre las principales potencias mundiales, todas ellas se involucraron profundamente en la modernización de sus capacidades militares, incluidas las nucleares. Washington dio varios pasos en esta dirección. En marzo, el presidente estadounidense, Joe Biden, destinó 37.700 millones de dólares a la modernización de las empresas nucleares en el presupuesto de defensa para el año fiscal 2024. Meses después, el Pentágono anunció que Estados Unidos perseguiría el desarrollo de una moderna versión de la bomba nuclear de caída libre B61. A juicio de Sókov, EEUU seguirá esforzándose por modernizar sus capacidades nucleares.Rusia también ha hecho esfuerzos significativos para mejorar las capacidades de combate de sus fuerzas nucleares estratégicas. En septiembre, el país puso en servicio el sistema Sarmat, arma con capacidad nuclear que reforzará considerablemente sus Fuerzas de Misiles Estratégicos, comunicaron desde la corporación espacial estatal rusa Roscosmos.Un caballo negro en la inminente carrera armamentísticaDe acuerdo con los expertos, China es otro actor fundamental en 2023. Estados Unidos expresó su creciente preocupación por el armamento nuclear chino, acusando a Pekín de "falta de transparencia" en lo que respecta a su supuesta rápida acumulación de armas nucleares. Washington advirtió de que China siguirá siendo uno de los principales jugadores en este campo. El Pentágono señaló en su informe de octubre al Congreso que China ya poseía 500 ojivas nucleares en 2023 y que se preveía que tuviera más de 1.000 ojivas nucleares operativas en 2030."El creciente arsenal nuclear de China significa que el país no será susceptible a las amenazas de EEUU o la OTAN", argumentó Ramana.¿Tiene ya Irán capacidad para desarrollar su propia bomba nuclear?Irán y su controvertido programa nuclear siguen en el punto de mira desde que el expresidente estadounidense, Donald Trump, anunció la retirada de su país del Plan Integral de Acción Conjunta (PAIC) en 2018. La cuestión atrajo aún más atención en 2023 en medio del estancamiento de las conversaciones sobre la renovación del acuerdo y los supuestos avances de Teherán en el enriquecimiento de uranio a altos niveles. En octubre, el Organismo Internacional de la Energía Atómica afirmó en un informe que Irán había enriquecido suficiente uranio hasta el 60% de pureza, lo que se aproxima al grado armamentístico, para tres bombas nucleares.

2023

