"Me parece muy honorable y responsable que nuestros colegas de los BRICS hayan confiado a Putin, es decir, a Rusia, la dirección de la asociación este año. En el año de la ampliación, ahora somos 10 países, no 5. Y recordemos que este año no le tocaba a Rusia liderar los BRICS, pero dieron lugar a Rusia durante este periodo. Creo que esto es un desafío de los BRICS al mundo occidental", afirmó Ígor Shatrov a Sputnik.