Campo argentino proyecta un buen año para la cosecha: "No hay sequía"

Luego de un 2023 marcado por una sequía histórica que dejó pérdidas por 20.000 millones de dólares, el Gobierno de Javier Milei parece comenzar su mandato con "viento de cola", dado que las proyecciones para este año son buenas."Las condiciones climáticas cambiaron y ahora tenemos mejor proyección para la cosecha. Si bien hubo algunas zonas con sequía, no van a haber pérdidas como el año pasado", afirmó a Cara o Ceca el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Elbio Laucirica.Por otra parte, el dirigente agropecuario, criticó la política de retenciones de Milei. "Siendo un candidato que prometió liberar los mercados, que aumentara las retenciones nos pareció muy sorprendente, porque es un castigo a los productores de soja y a los mixtos".Revés para NetanyahuLa Corte Suprema de Israel anuló la reforma judicial del Gobierno de Bejamin Netanyahu, que le permitiría al Parlamento rechazar las impugnaciones de leyes que disponga el máximo tribunal."Es una decisión desencajada porque no es el momento ni el timing para difundir este tipo de decisiones tan políticas. Me pregunto si se debe hablar de esto en medio de una guerra", dijo en Cara o Ceca Gabriel Ben Tasgal, periodista israelí."Si Netanyahu reacciona agresivamente contra el Supremo, va a generar un rechazo de la población como antes del conflicto con Hamás", agregó.Argentina, afuera de los BRICSEl nuevo Gobierno de Javier Milei decidió declinar la invitación a formar parte del bloque comercial integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.Argentina era el único país de Sudamérica invitado y fue también el único que no concretó su adhesión. En cambio, Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos ya integran efectivamente el bloque.En comunicación con Cara o Ceca, el analista internacional Gabriel Schulz indicó que "la decisión tiene que ver con un sesgo ideológico atlantista del Gobierno argentino y vamos a pagar un costo altísimo en el comercio. Rechazar a China y Brasil luego de que impulsaran nuestro ingreso a BRICS va a tener consecuencias"."Milei queda entrampado en un alineamiento geopolítico con Estados Unidos, mientras que el resto del mundo está virando a los países emergentes y en desarrollo. Si quiere inversiones, las va a encontrar en China, India o Sudáfrica y no en EEUU, que está fracturado políticamente y con una crisis financiera", observó.

