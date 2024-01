https://sputniknews.lat/20240102/gato-siberiano-un-verdadero-cazador-1146964714.html

Gato siberiano, un verdadero cazador

Gato siberiano, un verdadero cazador

Descubre las características de la raza del gato siberiano, cuánto mide, su edad, colores de pelaje desde blanco hasta tabby, y el precio de un cachorrito.

2024-01-02T13:04+0000

2024-01-02T13:04+0000

2024-01-02T13:04+0000

sputnik explica

animales

gatos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/1c/1146966086_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_d36fd5c1da3fdb11e09d9c11f83f90ec.jpg

Gato siberianoEl gato siberiano es de pelo semilargo, con una pequeña cara trapezoidal y orejas proporcionales al tamaño del animal. Son gatos robustos y de carácter amistoso.La raza se crió en Rusia, pero con el tiempo se hizo popular en todo el mundo. Se puede decir que es el gato nacional ruso sin exagerar.Historia y origenLas primeras menciones de este tipo de gatos se remontan al siglo XVI de nuestra era. En aquella época se llamaban "gatos de Bujara" y estaban presentes en toda Siberia y los Urales.La mayoría de los pueblos que habitaban Siberia en aquella época eran nómadas, pero también había asentamientos donde se criaban gatos para combatir ratones y ratas. Tal vez los gatos de Bujara llegaron a Siberia junto con mercaderes de Asia Central, con los que ya se habían establecido fuertes relaciones comerciales. Es probable que los gatos siberianos y persas sean parientes lejanos. También existe la opinión de que los gatos de los bosques noruegos no fueron dejados de lado en la formación de la raza.Los trabajos de cría con gatos siberianos comenzaron en Moscú y San Petersburgo en 1986. Los felinólogos intentaron desarrollar un estándar unificado de la raza, fijar las cualidades y la variedad de colores. En 1991, la Federación Felina Mundial (WCF, por sus siglas en inglés) adoptó un estándar de trabajo de la raza, que tres años después se hizo oficial. En años posteriores, el estándar fue adoptado por otras asociaciones felinológicas mundiales.Características de la razaTamañoUna hembra adulta alcanza 30 centímetros de altura, un macho, 40 centímetros.PesoEl peso de las gatas de raza siberiana es de 3,5 a 5 kilogramos, y el de los gatos, de hasta 10 kilogramos.ColorLos colores de los gatos siberianos son su especial orgullo. La variedad de colores permite realizar trabajos de reproducción con ellos. El pelaje de los siberianos puede ser de color uniforme (un color monótono) o de diferentes colores en cada pelaje (atigrado, jaspeado, carey y otros). Los colores monótonos pueden ser brillantes (negro, rojo) o difuminados (azul, crema).El tabby (color salvaje) se caracteriza por la alternancia de pigmentos en cada pelo. Gracias a esta coloración, en el pelaje del gato se forman diversos dibujos extravagantes: manchas, mármoles, rayas. Muchos gatos siberianos tienen la letra M en la frente. En los colores de humo, cada pelo es blanco, no pigmentado en la propia piel, sino que cambia gradualmente a negro, rojo o crema.Carácter y comportamientoLos gatos siberianos se comportan con gran dignidad, son muy limpios. Pueden llevarse bien con otros animales si están familiarizados con ellos desde la infancia.Sin embargo, es probable que para un siberiano adulto resulte muy estresante tener otro gato en casa. Se necesita tiempo para que los animales establezcan una relación neutral entre sí. Si llegan a ser amigos en el futuro es una gran duda. Los gatos siberianos no toleran la competencia, son muy celosos y leales a su dueño. Los felinos que viven en una casa particular pueden proteger sus posesiones de otras mascotas e incluso pelearse con los "invasores".Con los niños pequeños, los gatos siberianos permiten que les acaricien, pero los juegos demasiado activos no son para ellos.No obstante, esta especie es un compañero maravilloso para un adulto. No es demasiado cariñoso, pero tiene buen carácter y está dispuesto a socializar. El gato siberiano estará encantado de tumbarse en su regazo, siempre que su amo así lo desee. Está muy atento a los matices del estado de ánimo del dueño: es justo la mascota que se acostará en el lugar "enfermo" y "tratará" al dueño con calor y vibraciones de ronroneo.Esta raza es adecuada para personas mayores. Es tranquilo, limpio y está dispuesto a hacer compañía viendo la televisión.Además, este tipo de gatos son excelentes cazadores. En una casa donde hay un gato siberiano, no hay lugar para ratas ni ratones.Cuidado y mantenimientoAlimentaciónPara los gatos siberianos, su tipo de alimentación es sencilla. Es bastante aceptable que el dueño del animal simplemente vierta una ración diaria de comida por la mañana, y de esa forma el gato come de ella un poco cada vez durante el día hasta la noche. Este tipo de alimentación es fisiológica para animales con un sistema digestivo especial. Sin embargo, no es adecuada para algunas mascotas. Si se come toda la comida con avidez e inmediatamente, puede provocar vómitos reflejos y el gato tendrá hambre el resto del día. Estas mascotas deben ser alimentadas de 2 a 4 veces al día.Es posible combinar la alimentación con comida seca y húmeda, respetando la cantidad aproximada diaria de calorías. Se recomienda tener en cuenta que las golosinas, que el propietario incluye adicionalmente en la dieta, también son calóricas.HigieneNo es complicado mantener a un gato de raza siberiana. Ellos mismos son capaces de limpiarse, pero en los lugares donde el pelo es especialmente suave (detrás de las orejas, axilas, partes traseras) pueden formarse enredos de su pelaje. Por ello, es necesario peinar regularmente al gato con un cepillo suave.Para eliminar las bolas de pelo pueden utilizarse sprays especiales o champús en seco. No es necesario lavar a la mascota a menos que se le esté preparando para una exposición. Incluso un gato siberiano que viva al aire libre puede mantener limpio su pelaje.MantenimientoSi hay varios gatos en casa, cada uno debe tener su propia bandeja sanitaria. El acceso limitado a la bandeja sanitaria, los obstáculos o la competencia pueden desencadenar cistitis.Un cazador nato en condiciones urbanas puede no calcular sus fuerzas y, por perseguir a un pájaro, correr el riesgo de caerse por la ventana. Asimismo, el gato puede intentar salir por la ventana y quedarse atascado.EducaciónLos gatos siberianos son extremadamente inteligentes y, por tanto, fáciles de educar. Pero primero hay que enseñar al gatito a utilizar la bandeja sanitaria y el rascador.Estos gatos distinguen perfectamente la entonación de la voz del dueño y son capaces de memorizar varias órdenes, por ejemplo, traer pequeños objetos a petición. La regla principal: nada de negatividad durante el adiestramiento. Incluso una voz severa puede alterar u ofender a la mascota, y será imposible continuar el entrenamiento. Convierte todo en un juego, y no olvides elogiar al animal después de cada éxito.También conviene recordar que esta raza se caracteriza por una maduración lenta, y finalmente el carácter y el pensamiento del gato no se desarrollarán hasta los tres años. Por lo tanto, no esperes éxitos grandiosos a una edad temprana.Salud y posibles problemasLos gatos siberianos suelen caracterizarse por su buena salud y longevidad. Tanto si un gato siberiano pasea al aire libre como si vive exclusivamente en un apartamento, necesita una vacunación anual. Los gatitos se vacunan dos veces a partir de los tres meses con un intervalo de 3 a 4 semanas. Los animales adultos se vacunan una vez al año.En el caso de los gatos que pasean libremente fuera de casa, conviene consultar al médico sobre la vacunación contra la leucemia vírica: esta peligrosa enfermedad se transmite por las peleas entre gatos. También es obligatoria una vacunación anual contra la rabia.Los representantes de esta raza de edad mayor pueden padecer una enfermedad renal crónica. Para diagnosticar la enfermedad a tiempo, se recomienda un examen anual con análisis de sangre y orina para felinos de más de 7 años.Cuánto vive un gatoPor término medio, los ejemplares de esta raza suelen vivir entre 15 y 20 años.Cómo conseguir un gato siberianoA la hora de elegir un gatito siberiano, conviene recordar que esta raza presenta una gran variedad de colores. Muchos vendedores sin escrúpulos se aprovechan de esto y bajo la apariencia de siberianos venden gatitos de origen desconocido, por lo que es mejor no comprar un siberiano en la calle o directamente a una persona.Para un ejemplar con pedigrí se debe acudir a un criadero o a un criador con buena reputación. Es mejor comprar gatitos que ya tengan 3,5 meses.Un cachorro de 3 a 4 meses es casi idéntico al estándar de la raza siberiana, pero hay algunos matices. Su pelaje es todavía suave, sus orejas pueden estar un poco más cerca de lo que deberían, esto cambiará con la edad. El gatito debe tener documentos con información sobre sus vacunas y también te deben dar el pedigrí del animal.Dónde comprarloSi necesitas un gatito para la reproducción o quieres que tu siberiano participe en exposiciones, debes comprar un animal en clubes que sean miembros de alguna de las organizaciones felinológicas internacionales oficiales, por ejemplo, WCF, FIFe.PrecioEn los criaderos, el precio de un gato siberiano oscila entre 1.500 y 4.000 dólares. El alto precio se debe a que es una raza felina "rara" o difícil de encontrar fuera de Rusia, cuya demanda supera la oferta.Datos de interés

https://sputniknews.lat/20231027/gato-birmano-la-belleza-y-el-misterio-de-la-antigua-asia-1145179213.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

gato siberia, nosiberiano (gato), gatos siberianos, siberiano gato, gato siberiano blanco, gato siveriano, gato siberiano gris, gatos siberiano, gatos de siberia, a que edad dejan de crecer los gatos, hasta que edad dejan de crecer los gatos, a que edad deja de crecer un gato, cuando dejan de crecer los gatos, a los cuantos meses deja de crecer un gato, cuando deja de crecer un gato, hasta cuando dejan de crecer los gatos, a qué edad dejan de crecer los gatos, a los cuantos meses dejan de crecer los gatos, a los cuantos años dejan de crecer los gatos, hasta cuando deja de crecer un gato, hasta que edad deja de crecer un gato, cuanto crece un gato, gato siberiano precio, gato siberiano bebe, gato siberiano mexico, cuanto cuesta un gato siberiano, gatos siberianos precio, gato hipoalergénico precio, gatos siberianos mexico, siberiano gato precio, gato siberiano precio méxico, gatos siberianos en adopción, siberiano (gato) precio, cuánto cuesta un gato siberia, nogato siberiano precio en méxico, precio gato siberiano, cuanto mide un gato, cuánto mide un gato, tamaño de un gato, tamaño del gato, tamaño de los gatos, cuánto mide el gato, cuanto mide el gato, cuanto mide un gato adulto, informacion del gato, gato caracteristicas, informacion de los gatos para niños, peso del gato, peso gato, cuanto debe pesar un gato de 1 año, gato pesoque es siberia, qué es siberia