Los eventos astronómicos más esperados de 2024

Los eventos astronómicos más esperados de 2024

El 2024 estará marcado por acontecimientos astronómicos literalmente brillantes. Los terrícolas podremos observar a rápidos viajeros espaciales con cola... 04.01.2024

Sputnik consultó a varios científicos para saber qué secretos nos revelará el cielo.Viajeros con colaEn abril, el cometa 12P/Pons-Brooks se acercará al Sol y brillará como una estrella de cuarta magnitud.El acontecimiento más insólito está previsto entre septiembre y octubre: el cometa Tsuchinshan–ATLAS, descubierto hace un año, se acercará a la Tierra. Según los cálculos, su brillo alcanzará la primera magnitud estelar."Si tenemos suerte, el cometa se encenderá y será comparable a Venus. Esto ocurre rara vez en nuestra zona. Existe la posibilidad de que sea el más brillante de los últimos 20 años. Es posible ver su larga cola al atardecer en la parte sur y suroeste del horizonte", señala el astrónomo.Según los cálculos, el 20 de enero a una distancia mínima de la Tierra pasará P/2011 NO1 (Elenin), el primer cometa descubierto por el científico ruso Leonid Elenin, que lleva su nombre y que lo observó en diciembre de 2010. En agosto de 2011, el núcleo del cometa colapsó durante el sobrevuelo del Sol; llevó mucho tiempo encontrar el objeto."El problema es que no conocemos suficientemente bien su órbita, y hasta ahora no ha sido detectado ningún cometa en la nueva aparición. Tal vez se retrasa o está menos activo de lo que esperábamos", explica el científico.Durante mucho tiempo lo buscó el mismo Elenin en un telescopio de 40 centímetros.Ya el 17 de octubre, el telescopio Pan-STARRS 1 descubrió un nuevo objeto de 22,5 en magnitud estelar, seguido de Pan-STARRS 2 que lo observó ya con una luminosidad de 21,8. Leonid Elenin piensa que es su cometa."Todavía no hay vinculación oficial, estamos esperando una circular, pero definitivamente es él", comenta son seguridad su descubridor.AsteroidesSegún el calendario astronómico, elaborado por Alexandr Kozlovski, los asteroides más brillantes serán Vesta en enero, y Ceres en julio."Ceres es el primer asteroide descubierto por la humanidad. Desde otoño de 2006 está considerado un planeta enano. Es interesante porque aún conserva hielo de agua prístino, es decir, el agua congelada a partir de la cual podrían haberse formado los océanos de la Tierra hace mucho tiempo. Vesta es el mayor asteroide del cinturón principal. Hace unos años, ambos objetos fueron estudiados por la estación interplanetaria automática Dawn. Para nosotros estos cuerpos celestes no son en absoluto peligrosos", afirma Leonid Elenin.También estamos esperando, prosigue el científico, el acercamiento de un asteroide cercano a la Tierra bastante grande (415029) 2011 UL21, cuyo diámetro puede superar los 2 kilómetros.Según Stanislav Korotki, una roca bastante grande, de 5 kilómetros de tamaño, 1998TU3, se acercará a la Tierra el 5 de noviembre. Sin embargo, pasará a una distancia segura: unas decenas de órbitas lunares. Para observarlo, será necesario un telescopio de 10 a 15 centímetros.Cuatro eclipsesEste año tendrán lugar 4 eclipses. Dos de ellos, lunares, serán visibles en el territorio de Rusia.El primer eclipse lunar penumbral tendrá lugar el 25 de marzo. Solo será visible débilmente en Extremo Oriente. Otro eclipse, parcial, tendrá lugar del 17 al 18 de septiembre, podrá ser observado en la parte europea de Rusia, pero a baja altura sobre el horizonte.Y también el 18 de septiembre y el 17 de octubre se podrán observar superlunas. Es decir, la Luna pasará por el perigeo, el punto de la órbita a la mínima distancia de la Tierra. Estos días la Luna se verá más brillante y grande de lo normal.El 8 de abril y el 2 de octubre se producirán dos eclipses solares. El primero, total, se podrá observar en Norteamérica."Es uno de los mejores eclipses de los últimos diez años en cuanto a condiciones de visibilidad. El Sol permanecerá oculto durante 4,5 minutos. La racha de eclipse tendrá lugar en una zona donde hay muchas probabilidades de que haga buen tiempo", explica el astrónomo.El segundo eclipse solar será anular. La franja de sombra pasará por América del Sur, América del Norte y la Antártida.Lluvias de estrellasLa próxima lluvia de estrellas, las Perseidas, está prevista para finales del verano del hemisferio norte. Su máximo cae el 12 de agosto, de 4 a 7 de la tarde.Las Perseidas tienen un pico amplio, por lo que será posible verlas al atardecer, así como en la segunda mitad de la noche. "El flujo puede alcanzar un centenar de meteoros por hora", especifica el astrónomo.Pero las Gemínidas no tendrán tanta suerte este año. Según los científicos, su apogeo tendrá lugar la noche del 13 al 14 de diciembre, cuando está prevista la fase de luna llena. La luz de nuestro satélite no hará posible admirar un potente chorro de hasta 150 meteoros por hora.Conjunciones de planetas y estrellasLa primera conjunción ocurrirá el 21 de enero. Marte estará cerca de Mercurio en la constelación de Sagitario, pero serán poco visibles.A continuación, Marte visitará a Venus el 22 de febrero, y el 10 de abril estará cerca de Saturno en Acuario.Ya el 29 de abril, al amanecer, debería esperarse cerca de Neptuno sobre el fondo de la constelación de Piscis. Esta actividad de Marte no es casual."Está preparándose para una confrontación para convertirse en un brillante planeta rojo a finales de año. La distancia entre Marte y la Tierra será mínima", informa el astrónomo.Para observar Mercurio y Venus este año no es el mejor, pero Júpiter será todo un acontecimiento: a partir de agosto y hasta finales de año va a estar muy brillante. De junio a diciembre es un buen momento para observar Saturno, mientras que Urano y Neptuno solo podrán verse con un telescopio o unos prismáticos potentes, ya que estos planetas están muy lejos.Además, cabe esperar que Saturno quede cubierto por la Luna el 21 de agosto.En total, el año 2024 vendrá acompañado de 50 conjunciones lunares de planetas y estrellas brillantes.

