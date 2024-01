https://sputniknews.lat/20240105/los-vehiculos-blindados-que-tiene-la-otan-no-sobreviviran-en-un-tiroteo-con-los-rusos-1147166167.html

"Los vehículos blindados que tiene la OTAN no sobrevivirán en un duelo con los rusos"

"Los vehículos blindados que tiene la OTAN no sobrevivirán en un duelo con los rusos"

"Rusia ha demostrado en Ucrania que (...) puede destruir algunos de los mejores tanques de la OTAN y diezmar vehículos de combate occidentales, como el Bradley estadounidense y el Marder alemán", aseguró el doctor Bryen, que cuenta con 40 años de experiencia en el Gobierno y en la industria militar, en un artículo publicado en Asia Times. Añadió que la alianza bélica entre Washington y Kiev no cuenta con suficientes tanques ni una logística sólida para su distribución, lo que se suma a dificultades a la hora de enfrentarse a las modernas fuerzas terrestres rusas. Para ejemplificar, el experto en temas de seguridad señaló que los tanques estadounidenses M-1 Abrams no han sido utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, probablemente porque los mismos asesores estadounidenses han advertido que los vehículos no sobrevivirán. Por esa razón, Kiev ha tratado de mejorar el Abrams con blindaje y jaulas adicionadas arriba de las torretas para protegerlos de drones rusos Lancet. Respecto a los carros de combate alemanes Leopard 2, Bryen señaló que Ucrania agotó sus unidades operativas, y aquellas que fueron averiadas o rescatadas del campo de batalla se enviaron a Estonia para su reparación. Sin embargo, Tallin carece de piezas de repuesto, por lo que los tanques se están oxidando en los almacenes de clasificación. Así, los tanques modernos de la OTAN, dijo el experto, lo mismo que los portaviones, enfrentan serios desafíos para sobrevivir, como armas antitanque, minas, drones como el Lancet ruso, misiles y bombas, así como los ataques de artillería. "Las armas antitanques actuales utilizan ojivas de carga en tándem diseñadas para penetrar (...) el blindaje reactivo explosivo, que protege el tanque", relató Bryen. Ni el Abrams ni el Leopard cuentan con este tipo de protección, precisó, porque supuestamente el blindaje pasivo altamente clasificado, también conocido como Chobham, podía proteger al vehículo de las armas antitanque modernas, como el ruso 9M133 Kornet, diseñado para penetrar armaduras reactivas explosivas.

