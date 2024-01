https://sputniknews.lat/20240105/nicaragua-fortalece-su-posicion-bioceanica-con-la-expansion-de-su-infraestructura-vial-1147104671.html

Nicaragua fortalece su posición bioceánica con la expansión de su infraestructura vial

Nicaragua se posicionó como el país con las mejores carreteras de Centroamérica y la quinta nación con la infraestructura vial de mayor calidad en la región... 05.01.2024, Sputnik Mundo

La expansión vial del país constituye una de las principales estrategias de crecimiento que lo encaminan a desarrollarse como una plataforma de conectividad regional, con la construcción de vías terrestres, acuáticas y aéreas, manifestó a Sputnik el titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Óscar Mojica.El Gobierno de Nicaragua prioriza desde 2007 el desarrollo de la infraestructura vial y la interconexión con los corredores estratégicos del territorio, con un crecimiento del 870%, que se materializa en 5.335 kilómetros de concreto vial, "ha sido un esfuerzo titánico", sostuvo.Reducción de la pobrezaDe acuerdo con Mojica, favorecer la construcción de caminos para afianzar la cadena logística de las industrias, la construcción y la generación eléctrica ha impactado en la lucha contra la pobreza."Realmente nosotros sentimos el esfuerzo que ha realizado el gobierno sandinista, con un impacto en 146 de los 153 municipios de Nicaragua, el 95% de los municipios de Nicaragua están conectados a la red vial troncal, cuando antes estaba solamente conectado en 48% del municipio, hoy el 95% están conectados a la red ", explicó Mojica.La inversión en las carreteras para el transporte y el comercio no solo es un factor de crecimiento económico, además impacta en el desarrollo social de comunidades rurales situadas en zonas montañosas del país centroamericano, apuntó."Significa la atención médica, la atención de educación, la solución de los grandes problemas que demandan los diferentes sectores sociales, los programas de educación en el campo, la merienda escolar, la mochila escolar, las universidades que se están expandido por todo Nicaragua: hoy nos encontramos universidad en zonas recónditas de Nicaragua, ahora hay graduaciones en la profundidad de la montaña", abundó.Carretera costaneraNicaragua inició en 2023, la construcción de la carretera costanera, que atravesará 437 kilómetros del litoral Pacífico, desde la playa El Naranjo, en el sur del departamento de Rivas, hasta las costas de Potosí, en el occidente de Chinandega."Esta promesa de la carretera costanera la hicieron los gobiernos neoliberales durante décadas sin cumplir, el Gobierno sandinista la levantó hace poco como como proyecto que ofrecimos a la población, que el presidente Daniel Ortega se comprometió a hacer entre la población, hoy se viene realizando en la práctica, digamos, de una manera extraordinaria", aseveró el ministro nicaragüense.La "costanera", como le llaman los nicaragüenses, se vislumbra como un circuito de la industria turística, productiva y pesquera, porque permitirá el acceso a 74 comunidades y a 53 playas del Pacífico.La primera fase de la construcción de 58 kilómetros de la carretera inició en julio de 2023 en la costa del departamento de Rivas, fronterizo con el Pacífico de Costa Rica, donde se encuentran las playas más visitadas por el turismo internacional debido a su belleza paisajística y su preferencia para la práctica del surf.Impacto turístico"Allí están las mejores playas de Centroamérica, sin lugar a dudas, y nosotros nos sentimos muy orgullosos porque estamos avanzando muy rápidamente, estamos trabajando día y noche aprovechando las condiciones del verano para avanzar lo más que se pueda", dijo Mojica.Para 2024, Nicaragua prevé la consolidación del proyecto de construcción de un puerto de aguas profundas en Bluefields, ubicado a 360 kilómetros al este de Managua, cuyo valor estimado es de 600 millones de dólares.El Gobierno del presidente Daniel Ortega firmó con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el memorándum del marco de colaboración para el proyecto de la principal ciudad puerto del Caribe sur, que logró la conectividad terrestre con Managua hasta 2019.Posición bioceánica"Estamos culminando los esfuerzos de la comunicación interoceánica de Nicaragua con la construcción del futuro puerto de Bluefields, es una obra maravillosa, soñada, pero que está haciéndose realidad. Esta gestión en la costa Caribe fortalecerá la posición de Nicaragua como país bioceánico, para facilitar el comercio internacional, para facilitar también la exportaciones e importaciones de nuestros productos", describió.En diciembre de 2023, Nicaragua obtuvo el crédito para la construcción de su primer aeropuerto 4F, a cargo de la empresa China CAMC Engineering Co. Ltd., por un valor de 491,5 millones de dólares, de acuerdo con la compañía asiática.La terminal será edificada en el aeropuerto Punta Huete, a 70 kilómetros de Managua, donde funcionó una base militar en la década de 1980, cuando el país centroamericano enfrentó una guerra financiada por Estados Unidos."Este aeropuerto, Punta Huete, se hace en el momento en que la expansión de la actividad aeroportuaria de nuestro país está en un acto nivel, hay condiciones para un nuevo aeropuerto, es una necesidad vital porque también es otro de los pilares fundamentales del desarrollo de la economía nacional", finalizó el ministro de Transporte e Infraestructura.

