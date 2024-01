https://sputniknews.lat/20240106/candidato-presidencial-de-eeuu-quiere-retirar-al-pais-de-la-otan-1147179446.html

Candidato presidencial de EEUU quiere retirar al país de la OTAN

El aspirante republicano a la presidencia de EEUU Vivek Ramaswamy afirmó que retiraría a EEUU de la OTAN como presidente, escribe el medio 'Politico' citando... 06.01.2024, Sputnik Mundo

Si Ramaswamy u otro político que comparta sus puntos de vista sobre la Alianza del Atlántico Norte gana, los días de la OTAN "estarán contados", señala la publicación. De acuerdo con el medio, el aspirante republicano mantiene desde hace tiempo la opinión de que ha llegado el momento de retirar a EEUU del bloque."A Vivek le preocupa mucho que la mayoría de los aliados de la OTAN no estén cumpliendo sus compromisos de inversión militar. Además, considera que la expansión de la alianza tras la Guerra Fría ha aumentado injustificadamente el riesgo de un gran conflicto con Rusia", declaró la asesora principal de Ramaswamy, Tricia McLaughlin.De acuerdo con la publicación, el político, a pesar de su opinión sobre el papel de su país en el bloque, no pretende excluir por completo a EEUU de la política mundial.Los legisladores de ambos partidos han tomado medidas para impedir el fin del puesto relevante de Estados Unidos en el bloque. El Congreso aprobó un proyecto de ley que impide a cualquier presidente terminar unilateralmente con la participación del país en la alianza. Al mismo tiempo, resulta poco probable que Ramaswamy tenga la oportunidad de hacerlo por medio de una orden ejecutiva, ya que ocupa un lejano cuarto lugar en las encuestas nacionales, indica el medio.Pero Ramaswamy no es el único candidato republicano que recela de la OTAN. Como presidente, Donald Trump (2017-2021) ya discutió la posibilidad de retirar a Estados Unidos de la alianza, recuerda la publicación.Anteriormente, Ramaswamy prometió negarse a participar en la elección primaria en el estado de Colorado en solidaridad con el expresidente y candidato presidencial para 2024, Donald Trump. Asimismo, el político llamó a otros candidatos Ron DeSantis, Chris Christie, y Nikki Haley que hagan lo mismo. "De lo contrario, apoyan tácitamente esta maniobra ilegal, que tendrá consecuencias desastrosas", añadió.El 19 de diciembre, la Corte Suprema de Colorado descalificó a Trump para la elección primaria del Partido Republicano de 2024 en ese estado.

