Clara Camalleri y el arte de crear perfumes que capturan la esencia cubana

El arte de fabricar sustancias aromáticas requiere de constancia y tesón. Así lo refirió a Sputnik la ingeniera química Clara Iglesias Camalleri, quien comenzó en este rubro a inicios de la década 1990, al incorporarse a la empresa estatal Suchel Fragancia, gracias a su "buen olfato" y preparación.La entrevistada es de las pocas perfumistas en el país, una profesión que no existía en Cuba antes de 1959, pues la mayoría de los productos de ese tipo provenían de Estados Unidos y Francia antes del triunfo de la Revolución. Precisamente, fueron profesionales del país europeo quienes formaron a los primeros especialistas cubanos.Luego, mientras laboraba en la Casa Cubana del Perfume, y en un contexto de auge de las formas de gestión no estatal, pensó en la posibilidad de crear aromas de manera independiente, profundizar el vínculo con los clientes y conocer "lo que a la gente le gusta más". Este proyecto se materializó en 2018, desde su casa ubicada en el habanero municipio de 10 de octubre.Además de las fragancias, la marca comprende colonias, agua de tocador y gel desinfectante, a partir de esencias importadas fundamentalmente de Europa —el 90% de los elementos utilizados proviene de mercados foráneos—, y el toque artesanal de todas las elaboraciones parte de la introducción de alcoholes y de ingredientes autóctonos.Iglesias Camalleri es, asimismo, la creadora del reconocido perfume Camerata —diseñado en 2004 y con gran popularidad y demanda nacional y foránea—, que desarrolló mientras trabajaba con la empresa Suchel. Hoy, sus proyecciones radican en el crecimiento de su empresa, "lento, pero con paso seguro".Fragancias artesanalesAdscrito al Fondo Cubano de Bienes Culturales, perteneciente al Ministerio de Cultura, el negocio comenzó su tránsito por los eventos nacionales hace un lustro, con la participación en el Festival Internacional del Habano y la muestra de una fragancia dedicada al reconocido producto de la nación caribeña, denominada Patrona del Tabaco."Quisimos capturar sus atributos e incorporar notas verdes, frescas y marinas. Está lejos de ser una fragancia más. Su aroma se inspira en una maravillosa y conocida leyenda del occidente de la isla, asociada a la veneración de la Virgen de las Nieves. Además, resulta uno de nuestros primeros productos e incluye hojas de tabaco maceradas como elemento protagónico", explicó.Después llegó la línea Floral, con especies de la isla, como la mariposa (flor nacional), girasoles y nomeolvides. Posteriormente, Hechizo 2212, que retoma la esencia de una fragancia antigua, pero con toques modernos; y la línea Festivales, en la que destaca el perfume Jazz Plaza, en honor a la prestigiosa cita internacional de música con sede en Cuba que se desarrolla desde hace más de cuatro décadas.Asimismo, se produce la fragancia alegórica al Festival Chocolate con Café, la fiesta cultural celebrada cada año en la oriental provincia de Guantánamo, y al Cubadisco, evento donde se reconocen las mejores producciones musicales, fonográficas y audiovisuales del país. También hay un perfume dedicado a La Habana y otro llamado Camalleri, en sus versiones masculina y femenina.Hoy su catálogo de seis líneas de perfumes artesanales comprende, además, 12 dedicados a los signos del zodiaco, y un proyecto reciente asociado a la frescura de las uvas: el Chardonnay Summer, catalogado por su autora como frutal y afrodisiaco, y el Cabernet Winter, dedicado al público masculino y presentado en la última edición de la Feria Internacional de Artesanía (Fiart-2023).Si la mezcla resulta exitosa, pasa al área de producción, situada en la segunda planta de la vivienda, para la elaboración a una escala mayor, y luego se envasan en los frascos. "Trato de cubrir el amplio diapasón de notas olfativas, para que no quede nadie sin opciones. Por ello, los vendedores están muy preparados", añadió.Negocio familiarClara comprueba la aceptación de sus propuestas durante la asistencia a las ferias. "Me gusta vender en esos espacios, tratar con el público para conocer el producto de su preferencia y las creaciones más comercializadas. La mayoría de los cubanos, por ejemplo, eligen perfumes muy explosivos, florales y potentes, generalmente dulces; otros apuestan por aromas delicados y frescos".El equipo es mayoritariamente familiar: su madre, Magdalena Camalleri, de 73 años, ayuda en la realización de diferentes actividades durante el proceso; su padre, Ramiro Iglesias, de 87 años, atiende la contabilidad del negocio, dada su experiencia como técnico en estadísticas del Ministerio de Salud Pública, y sus dos hijas ocupan funciones en torno al diseño gráfico.No obstante, tiene personal contratado en la producción, el área de economía y ventas. Además, la marca está registrada en la Oficina de la Propiedad Industrial y las elaboraciones avaladas por el Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología.Como parte del Fondo Cubano de Bienes Culturales, el negocio logra la distribución de sus creaciones en tiendas estatales, como Galería Arte Habana o el Hotel Comodoro. Las negociaciones para exportación de las fragancias se vieron obstaculizadas por la pandemia de COVID-19, pero mantienen la idea como una proyección futura.

