Cuerno de África: ¿qué cambia en la región después de que Etiopía reconociera a Somalilandia?

Las tensiones en el Cuerno de África, marcado por décadas de guerra y una sequía histórica que dejó a 13 millones de personas en riesgo de inanición... 06.01.2024, Sputnik Mundo

El país en el que casi el 99% de la población es musulmana y sin tantos recursos naturales como para despertar el interés de las grandes potencias, Somalia, vive una guerra civil desde 1988 y solo consiguió empezar a formar un Gobierno central en 2008. A pesar de tener elecciones, una pequeña parte de la población de más de 17 millones de habitantes participa en los comicios y gran parte del país está controlado por el movimiento radical islámico Al Shabaab*, responsable de varios atentados terroristas en toda África. Además, existía un embargo contra el país que le prohibía la compra de armas, que se levantó en 2023, precisamente para ayudar a protegerse de las amenazas de este grupo.Reflejo de la época imperialista en la que la región estaba dividida entre británicos, italianos y franceses, la agitación en territorio somalí provocó al menos dos misiones de paz fallidas dirigidas por Naciones Unidas: en una de ellas, en 1994, los soldados estadounidenses tuvieron que huir precipitadamente después de que un helicóptero fuera derribado por los rebeldes. A pesar de la gravedad de la situación en la zona, que tiene uno de los Índices de Desarrollo Humano (IDH) más bajos del mundo (0,361), el conflicto cayó en el olvido, al menos hasta finales del año pasado.Una porción en el extremo norte del país, en la costa bañada por el mar Rojo, es responsable de elevar las tensiones en el Cuerno de África: Somalilandia, que se declaró independiente en 1991. Con su propia moneda, elecciones, Gobierno y diplomacia, algunos la consideran la Somalia que funcionó, dada su estabilidad y superior desarrollo social, tiene un IDH medio de 0,558. Por primera vez, ha sido reconocida como país, precisamente por la vecina Etiopía, según un acuerdo anunciado el 2 de enero por el presidente de Somalilandia, Muse Bihi Abdi.La docente de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS) e investigadora adjunta del Centro de Estudios Africanos Rafaela Serpa explicó a Sputnik que este reconocimiento se produjo a cambio de un acceso al mar para Etiopía, que no tiene costa. El acuerdo fue rápidamente condenado por Somalia, que acusó al país vecino de violar su soberanía."Etiopía lleva años intentando conseguir un puerto, una salida al mar Rojo, y también por el lado de Somalilandia, busca su reconocimiento. Es una región que se ha declarado independiente de Somalia desde 1991, pero que nunca ha sido reconocida por ningún país, incluidos los africanos. Este acuerdo acabó sacando a relucir estos dos puntos, que acabaron dando una gran sacudida a la región", resume.¿Somalilandia no existe? Con casi cuatro millones de habitantes, Somalilandia tardó 32 años en ser reconocida por primera vez como país independiente, lo que, según la experta, podría llevar a otros a hacer lo mismo. Pero una de las principales causas de la falta de reconocimiento es la propia Unión Africana (UA), el principal grupo del continente, que reúne a 55 países y pretende consolidar la paz y la integración."Siempre ha habido un acuerdo dentro de la organización para no apoyar estos movimientos independentistas internos de los países, ya que hay varios frentes de liberación en todo el continente", explica. Para la organización, la fragmentación de las naciones africanas reduce la fuerza del continente y dificulta el desarrollo económico y social al crear inestabilidad. Después de décadas, el panorama puede empezar a cambiar."Etiopía es un símbolo de esta organización y es el único país que no fue colonizado, por eso es tan importante para la UA. El peso [de este reconocimiento] es muy grande y creo que Somalia no tiene fuerza para oponerse, aunque lo haya condenado", enfatiza Serpa.Aunque no "existe" como nación independiente, Somalilandia mantiene amplios intercambios comerciales con otros países, como Emiratos Árabes Unidos, que tiene un puerto en la región.El apoyo etíope se debe a la necesidad de disponer de una salida al mar, crucial para el desarrollo de la nación, que verá cómo su población casi se duplica, pasando de los 120 millones actuales a al menos 200 millones en 2050. En virtud del acuerdo, aún por firmar, Etiopía construirá y explotará un puerto en el mar Rojo. Actualmente, casi el 13% del presupuesto del país se destina a un puerto de la región, como una especie de alquiler, explica la profesora."Etiopía forma parte ahora de los BRICS y su entrada en el grupo le ha llevado también a buscar este acuerdo, porque tiene la perspectiva de muchas inversiones para la región. China, por ejemplo, ha construido un ferrocarril entre Addis Abeba [capital del país] y el puerto de Yibuti [otra nación del Cuerno de África]", explica.¿Cuál es la situación actual en Etiopía? Hasta 2022, Etiopía también vivía una situación de conflicto, además de un empeoramiento de la situación económica debido a la pandemia. "En cierto modo, el primer ministro [Abiyn Ahmed] buscó una agenda popular para apoyarse políticamente en el país, que es la cuestión del acceso al mar", afirma la experta.El asunto también ha provocado un enfriamiento de las relaciones con otro vecino, Eritrea, cuya firma de un acuerdo de paz en 2018 tras décadas de tensiones, le valió el Premio Nobel de la Paz.Eritrea formaba parte de la nación etíope desde 1942, conquistando su ansiado territorio marítimo al separarse. "En 1952 se convirtió en región autónoma, pero esta posibilidad le fue arrebatada en 1962 y hasta la década de 1990 hubo guerra entre ambos territorios. En 1991 obtuvo la independencia, el mismo año en que Somalilandia se separó de Somalia. Pero en el caso de Eritrea, este proceso fue reconocido por todos los países", explica. Y con la reanudación de la agenda marítima, han aumentado las tensiones por un posible intento de conquista militar.Pero la escalada de tensiones en la región es aún desconocida, señala el profesor, tanto por la falta de un Ejército estructurado en el lado somalí, a diferencia de la parte autoproclamada independiente del territorio, como por la falta de apoyo internacional al país por parte de las grandes potencias. Durante una sesión parlamentaria, el presidente Hassan Sheikh Mohamud declaró que "no se pondrán en peligro las aguas ni el territorio de Somalia".*Organización terrotista proscrita en Rusia y otros países.

