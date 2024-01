https://sputniknews.lat/20240106/yemen-esta-listo-para-hacer-frente-a-una-nueva-coalicion-imperial-1147180531.html

Yemen está listo para hacer frente a una nueva coalición imperial

Yemen está listo para hacer frente a una nueva coalición imperial

En todos los casos, debidamente amparados por el imperante orden internacional basado en reglas, el término dispuestos se aplica a vasallos seducidos por zanahorias o palos para seguir al pie de la letra los caprichos del Imperio.Saltemos al último capítulo: la Coalición Prosperidad Genocida, cuya denominación oficial, heroica, marca registrada de los magos de las relaciones públicas del Pentágono, es Operación Guardián de la Prosperidad, supuestamente dedicada a "garantizar la libertad de navegación en el mar Rojo".Traducción: esto es Washington prácticamente declarando la guerra a los hutíes de Yemen. Ya fue enviado un destructor estadounidense adicional al mar Rojo.Ansarolá permanece firme y no permite intimidación en lo absoluto. Los militares hutíes ya subrayaron que cualquier ataque contra los activos yemeníes o las bases de lanzamiento de misiles de Ansarolá teñiría todo el mar Rojo literalmente de ese color.Los militares hutíes no solo reafirmaron que disponen de "armas para hundir sus portaviones y destructores", sino que hizo un impresionante llamamiento tanto a los suníes como a los chiíes de Baréin para que se rebelen y derroquen a su rey, Hamad Jalifa.Previamente, incluso antes del inicio de la operación, el portaviones Eisenhower estaba a unos 280 km de las latitudes más cercanas controladas por Ansarolá. Los hutíes disponen de misiles balísticos antibuque Zoheir y Jalij e Fars con un alcance de 300 a 500 km.El miembro del Consejo Político Supremo de Ansarolá, Muhamed Bujaiti, se sintió obligado a volver a subrayar lo obvio: "Aunque Estados Unidos logre movilizar al mundo entero, nuestras operaciones en el mar Rojo no serán detenidas a menos que cese la masacre en Gaza. No renunciaremos a la responsabilidad de defender a los mustazafeen [oprimidos] de la Tierra".Más vale que el mundo esté preparado: un "portaviones hundido" puede convertirse en el nuevo 11-S.La navegación en el mar Rojo sigue abiertaEl vendedor ambulante de armas Lloyd Raytheon Austin, en su actual puesto de puerta giratoria como jefe del Pentágono, está visitando Asia Occidental, principalmente Israel, Catar y Baréin, para promover esta nueva "iniciativa internacional" para patrullar el mar Rojo, el estrecho de Bab el Mandeb (que une el mar Arábigo con el mar Rojo) y el golfo de Adén.Como señaló Bujaiti, la estrategia de Ansarolá consiste en atacar cualquier barco vinculado a empresas israelíes, o que abastezca a Israel, que navegue por el mar Rojo, algo que para los yemeníes demuestra su complicidad con el genocidio de Gaza. Esto solo cesará cuando cese el genocidio.Con un solo movimiento —un bloqueo marítimo de facto— Ansarolá demostró que el rey está desnudo: Yemen hizo más en la práctica por defender la causa palestina que la mayoría de los principales actores regionales juntos. Por cierto, a todos ellos Netanyahu les ordenó en público que se callaran. Y así lo hicieron.Es bastante instructivo ir una vez más por el dinero. El golpe fue muy fuerte para Israel. El puerto de Eilat está prácticamente cerrado y sus ingresos cayeron un 80%.Por ejemplo, el gigante naviero taiwanés Yang-Ming Marine Transport Corporation planeó en un principio desviar su carga con destino a Israel al puerto de Asdod. Luego cortó cualquier envío a cualquier destino israelí.No es de extrañar que Yoram Sebba, presidente de la Cámara Naviera de Israel, se revelara perplejo ante las "complejas" tácticas de Ansarolá y sus criterios "no revelados", que impusieron una "incertidumbre total". Arabia Saudita, Egipto y Jordania también han caído en la red yemení.Es crucial mantener en perspectiva que Ansarolá solo bloquea los barcos que están dirigidos a Israel. La mayor parte de la navegación marítima en el mar Rojo sigue abierta.Por lo tanto, la decisión del gigante naviero Maersk de no utilizar el mar Rojo, junto con otros gigantes del transporte marítimo mundial, puede estar forzando demasiado las cosas, como para casi rogar que se ponga en marcha una patrulla liderada por Estados Unidos.El ingreso de la CTF 153Hasta ahora, por un lado, tenemos a Yemen prácticamente gobernando el mar Rojo. En el otro lado, encontramos el tándem Emiratos Árabes Unidos-Arabia Saudita-Jordania, en forma de un corredor terrestre de carga alternativo establecido desde el puerto de Jebel Ali, en el golfo Pérsico, a través de Arabia Saudita hasta Jordania y luego Israel.El marco general de todo esto es el plan Un Solo Israel, promovido con entusiasmo por Netanyahu, cuyo objetivo clave es una conexión con la península arábiga y, sobre todo, la metrópolis tecnológica NEOM, que estará construida teóricamente para 2039 en la provincia noroccidental de Tabuk en Arabia Saudita, al norte del mar Rojo, al este de Egipto, a través del golfo de Áqaba, y al sur de Jordania.NEOM es el proyecto de Mohamed bin Salmán para modernizar el país, que por cierto, contará con ciudades con inteligencia artificial, operadas por Israel.Esto es por lo que realmente apuesta Riad, mucho más que por estrechar relaciones con Irán en el marco de los BRICS+. O por preocuparse por el futuro de Palestina.Sin embargo, en cuanto al previsto bloqueo naval de Yemen, los saudíes fueron mucho más circunspectos. Incluso cuando Tel Aviv pidió directamente a la Casa Blanca que hiciera algo, cualquier cosa, Riad "aconsejó" a Washington que ejerciera cierta moderación.Sin embargo, como pocas cosas son más importantes para los psicópatas neoconservadores straussianos, quienes dirigen actualmente la política estadounidense, que el proteger los intereses comerciales en el mar Rojo de su ‘portaviones en Asia Occidental’, la decisión de crear una coalición era prácticamente inevitable.Se trata de la última, en realidad cuarta, encarnación de la Fuerza Marítima Combinada (CMF): una coalición multinacional de 39 naciones creada en 2002 y dirigida por la Quinta Flota estadounidense en Baréin.El grupo operativo ya existe: es la CTF 153, centrada en "la seguridad marítima internacional y los esfuerzos de capacitación en el mar Rojo, Bab el Mandeb y el golfo de Adén". Esa es la base de la Coalición Prosperidad Genocida.Entre los miembros de la CTF 153 figuran, además de los sospechosos habituales, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Canadá, europeos como Noruega, Italia, Países Bajos y España, la superpotencia Seychelles y Baréin (el elemento de la Quinta Flota).Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, crucialmente, no son miembros. Saben, después de una guerra de siete años cuando formaban parte de otra "coalición" (donde EEUU estaba en cierto modo "liderando desde atrás"), lo que significa luchar contra Ansarolá.Todos a bordo de la Ruta Marítima del NorteSi la situación en el mar Rojo se torna realmente roja, hará añicos instantáneamente el alto al fuego entre Riad y Saná. La Casa Blanca y el deep state estadounidense simplemente no quieren un acuerdo de paz. Quieren a Arabia Saudita en guerra con Yemen.Si el mar Rojo se tiñe de rojo, la crisis energética mundial también caerá en picada. Después de todo, al menos 4 millones de barriles de petróleo y el 12% del total del comercio marítimo mundial con Occidente transitan por el Bab el Mandeb cada día.Así que una vez más tenemos la confirmación gráfica de que el Imperio del Caos, la Mentira y el Saqueo solo pide un alto al fuego cuando está perdiendo fuerte: véase el caso de Ucrania.Sin embargo, la ausencia de un alto al fuego en Gaza, apoyado por la inmensa mayoría de los Estados miembros de la ONU, corre el riesgo de convertirse en una metástasis de la expansión de la guerra en Asia Occidental.Ello podría encajar en la torpe lógica imperial de prender fuego al Oriente Medio para perturbar el impulso comercial de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China y la entrada de Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en los BRICS ampliado en enero. Al mismo tiempo, y en sintonía con la ausencia de una verdadera planificación estratégica en Washington, esto no tiene en cuenta una serie de terribles consecuencias imprevistas.Así que, según la óptica imperial, el único camino a seguir es una mayor militarización, desde el Mediterráneo hasta el canal de Suez, el golfo de Áqaba, el mar Rojo, el golfo de Adén, el mar Arábigo y el golfo Pérsico. Esto encaja exactamente en el marco de la guerra de los corredores económicos.Un axioma debería estar grabado en piedra: Washington prefiere apostar por una posible y profunda recesión mundial que simplemente permitir un alto al fuego humanitario en Gaza. La recesión bien podría turboalimentar un colapso económico generalizado del Occidente colectivo y un ascenso aún más rápido de la multipolaridad.Para ofrecer el alivio necesario a tanta locura: casi casualmente, el presidente Putin comentó recientemente que la Ruta Marítima del Norte se está convirtiendo en un corredor de comercio marítimo más eficiente que el canal de Suez.Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción.

