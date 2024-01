https://sputniknews.lat/20240108/la-fuga-de-un-jefe-criminal-y-tres-amotinamientos-marcan-una-nueva-crisis-carcelaria-en-ecuador-1147219743.html

La fuga de un jefe criminal y tres amotinamientos marcan una nueva crisis carcelaria en Ecuador

QUITO (Sputnik) — La fuga de una cárcel del jefe de la banda criminal Los Choneros, Adolfo Macías, anunciada el 7 de enero, causó una crisis de seguridad para... 08.01.2024, Sputnik Mundo

Las autoridades locales anunciaron que unos 3.000 agentes buscan a Macías, alias Fito, en todo el territorio y en horas de la madrugada de este 8 de enero cientos de militares y policías ingresaron con escaleras, tanquetas, patrulleros y ambulancias a la cárcel Regional de Guayaquil para buscar indicios y mantener en orden al centro penitenciario. En tanto se reportan amotinamientos en otras tres cárceles de las ciudades de Quito (norte), Cuenca (sur) y Latacunga (norte). La presunta fuga de alias Fito, quien cumplía una sentencia de 34 años de prisión por varios delitos como narcotráfico, delincuencia organizada y asesinato, se habría dado la madrugada del domingo 7 de enero, horas antes de la realización de un operativo que tenía como objetivo trasladarlo hacia el centro carcelario conocido como La Roca, dijo Izurieta. El funcionario refirió que se habría filtrado información sobre cómo las autoridades planeaban quitar el libertinaje en el que vivía el recluso dentro de la Penitenciaría del Litoral. "La decisión fue que la libertad de la que él [alias Fito] ha gozado durante todos los años en esa prisión, tiene que terminar. Lo más probable es que se filtró [información] horas antes", apuntó. Respecto a los hechos violentos registrados en varias cárceles del país, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) comunicó en un chat de periodistas que al momento se reporta la retención de servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en el Centros de Privación de Libertad (CPL) El Oro Nro. 1, Loja Nro. 1, Chimborazo Nro. 1, Cotopaxi Nro.1 y Azuay Nro. 1, mientras que un grupo de reos quemaron colchones en el patio de un penal en la provincia de Pichincha. "Ante estos hechos, el SNAI en conjunto con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, ha activado los protocolos de seguridad establecidos para estos casos y trabaja coordinadamente para restablecer la normalidad en los CPL.", precisó el organismo. Añadió que al momento no se han reportado heridos, ni actos que vulneren la seguridad entre los internos ni el personal penitenciario. Los usuarios de la red social X compartieron videos donde se observa a un grupo de privados de libertad de la cárcel de Turi, Cuenca, en una de las garitas y en el ingreso vehicular de ese centro penitenciario para evitar la entrada de autoridades para presuntos traslados de los reos. A su vez trascendió en las redes que en la cárcel de Latacunga, provincia de Cotopaxi, funcionarios administrativos y personal de otras áreas no pudieron ingresar porque también fueron retenidos guías penitenciarios. La situación de crisis se genera luego que el presidente Noboa adelantara que esta semana iniciaría la construcción de cárceles de máxima seguridad en el país, en medio de una ola de violencia que en 2023 dejó un nuevo récord de muertes violentas, con más de 7.000 en total. Una de las cárceles de alta seguridad se construirá en la provincia oriental de Pastaza, según Izurieta, para que los delincuentes no tengan un área de influencia allí, por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía para su construcción.

