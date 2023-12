https://sputniknews.lat/20231214/ecuador-encara-al-2024-con-un-presidente-amenazado-de-muerte-y-con-el-azote-del-narco-1146544563.html

Ecuador encara al 2024 con un presidente amenazado de muerte y con el azote del narco

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llamó a la acción coordinada contra la criminalidad transnacional, que afecta a... 14.12.2023, Sputnik Mundo

Ecuador ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU durante este mes de diciembre. Por ello, el mandatario del país sudamericano, Daniel Noboa, condujo el pasado día 7 la sesión del organismo en Washington, donde se debatió sobre el crimen transnacional como un desafío global, en referencia al impacto de actividades como el tráfico ilícito de drogas, armas y migrantes.Noboa, que asumió la jefatura de Estado el pasado 23 de noviembre, llega a la presidencia, tras haberse celebrado las elecciones anticipadas, en medio de una grave crisis económica y de seguridad, para completar el período de mandato iniciado por Guillermo Lasso en 2021 y que culmina en 2025.Ante la ONU, el presidente de Ecuador indicó que América Latina y otras regiones enfrentan el azote de la delincuencia organizada, cuyas "amenazas originan inestabilidad y son base de conflictos fronterizos".En este contexto Noboa aludió a los problemas de seguridad y violencia que atraviesa su país a causa de la delincuencia organizada transnacional, que amenaza la seguridad de sus fronteras.Asimismo, el flamante mandatario se comprometió a combatir la violencia en el territorio nacional. "Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver al progreso, una costumbre".Consultada por Sputnik la experta ecuatoriana en perfilación y comportamiento criminal Ana Minga consideró que el 2023 "ha sido un año muy jugoso y fructífero para el crimen organizado" en la región.Noboa llamó a que la ONU tenga un enfoque integral para abordar las amenazas que suponen el accionar de los grupos criminales transnacionales, y que para ello el Consejo de Seguridad "accione dentro de sus competencias".De acuerdo con Minga, existen falencias de orden estatal en la región para contener el embate de la criminalidad. "Se necesita mayor colaboración entre los países" y esta carencia puede verse en la situación de la frontera ecuatoriano-peruana.En efecto, Perú ha registrado en 2023 un aumento de la inseguridad, fruto de la acción de bandas criminales locales y extranjeras, que causaron un incremento en los delitos tanto en la capital, Lima, como en el norte del país. Esto motivó al Gobierno de Dina Boluarte a decretar el estado de emergencia en el departamento de Piura, limítrofe con Ecuador, acción que habilita la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas.En este sentido, Minga indicó que ha habido un "abandono" por parte del Estado ecuatoriano de la frontera con Perú, situación que reclama precisamente una mayor cooperación para controlar la delincuencia. "Hay presencia de dragas ilegales, de cacería ilegal, paso de sustancias ilegales, y no ha habido el suficiente respaldo económico a quienes, como los militares, están en las fronteras para cuidarlas", argumentó la experta.La analista afirmó que tampoco se ha dado una coordinación entre instituciones estatales ecuatorianas para corregir de una mejor manera esta situación. "Ha habido un vacío institucional y no ha habido una interrelación, por ejemplo entre el Ministerio de Defensa y Cancillería, que serviría mucho", aseguró.Un año marcado por la violenciaA nivel interno, Ecuador cierra un año marcado por la inseguridad y la violencia. Según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en el primer semestre del 2023 los homicidios intencionales aumentaron 528,10% respecto al mismo período de 2019. Al cierre del año, el país podría superar las 7.000 muertes violentas, con un a tasa de 35 homicidios cada 100.000 habitantes.Minga señaló que la criminalidad ya no es algo propio de las zonas fronterizas más descuidadas por el Estado, "como veíamos en años pasados", sino que se ha trasladado al interior del país y ha ocupado las ciudades.El fenómeno, primero observado en la provincia de Guayas, en la zona costera del Pacífico, "se ha dispersado" hacia la capital nacional. "Guayaquil es la primera ciudad que se tomó la delincuencia y ahora va a Quito", advirtió la experta.Pero la mayor violencia que ha caracterizado el año no solo opera en las calles, sino también desde el sistema penitenciario. A fines de noviembre se habían registrado 53 muertos en cinco masacres ocurridas en centros penitenciarios. Según datos del medio local Primicias, en los 30 meses de gestión de Guillermo Lasso, finalizados el 23 de noviembre pasado, hubo 14 matanzas en cinco cárceles, que se cobraron la vida de 387 detenidos.El 24 de julio pasado, Lasso decretó el estado de excepción por 60 días para los centros penitenciarios y ordenó requisas en importantes cárceles del país, donde se decomisaron armas, municiones y hasta explosivos. La inseguridad y la violencia, según la pasada administración, estaba centrada en la disputa territorial entre los grupos delincuenciales para controlar el tráfico ilícito de drogas.De acuerdo con la periodista, la criminalidad aumenta en relación directa con el narcotráfico y "la violencia se acrecienta. El objeto aquí es el dinero, o sea la coca y otras sustancias ilegales que se venden, se exportan por dinero. Es la motivación que hay aquí de los negocios ilícitos".El asesinato de Villavicencio y amenazas al presidente NoboaEl presidente Noboa reconoció en el Consejo de Seguridad de la ONU, que para su Gobierno "existe una deuda pendiente" en referencia al asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, ocurrido el pasado 9 de agosto, a la salida de un mitin de campaña electoral.Noboa señaló además que durante la campaña electoral su caravana recibió ataques armados en dos oportunidades. Denunció además que en los últimos dos meses ha recibido amenazas de muerte todos los días, al igual que otros funcionarios del Gobierno y hasta sus familiares.Asimismo, el asesinato de Villavicencio, bajo la modalidad de sicariato, puso sobre la mesa varios de los problemas de seguridad que enfrenta Ecuador. El atacante, tras matar al candidato, fue ultimado por la Policía y luego se supo que era de nacionalidad colombiana, al igual que otros seis sospechosos que fueron detenidos por el crimen.Los seis colombianos imputados en el homicidio de Villavicencio, que permanecían detenidos en el Centro de Privación de Libertad de Guayas número 1, fueron ejecutados en sus celdas el 6 de octubre.Villavicencio incluso había denunciado amenazas de muerte por parte de José Macias Villamar, alias Fito, líder la banda Los Choneros, dedicada al narcotráfico, sicariato y extorsión, y que sería el brazo operativo del cártel mexicano de Sinaloa. Alias Fito dirige el grupo criminal desde las instalaciones del Penal de Guayas.El crimen de Villavicencio, opinó Minga, puso en evidencia que el perfil de estas "corporaciones criminales no es el de ocultarse, sino mostrar quién tiene más poder y para demostrarlo irán por la cabeza del que tiene más visibilidad".¿Qué depara el 2024?Respecto al abordaje de la situación de inseguridad en Ecuador de cara al año próximo, Minga expresó que hasta el momento el presidente Noboa se ha mostrado acertado en algunos conceptos.Según una estimación del Centro Estratégico de Geopolítica (CELAG) solo en 2021 se lavaron 3.500 millones de dólares en el sistema financiero del país, cifra que prácticamente triplica las estimaciones para el período 2007-2016 (1.200 millones de dólares)."Ese lavado de dinero no se lo está siguiendo por parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), las autoridades que tienen que dar seguimiento de dónde sale el capital y de que cada persona justifique de dónde saca el dinero", indicó Minga.En efecto, el mandatario apuntó que para recuperar la seguridad es necesario, entre otras cosas, bloquear el lavado de capitales vinculado a las actividades del narcotráfico. Para ello, aseguró, es necesario fortalecer la UAFE y la aprobación de leyes en materia económica."El presidente ha indicado que hay que dar un ataque al capital del narcotráfico. Ese sería un duro golpe" para el crimen organizado, según Minga.

