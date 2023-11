https://sputniknews.lat/20231122/noboa-en-ecuador-un-presidente-pragmatico-que-debera-poner-orden-en-tiempo-record-1145926628.html

Noboa en Ecuador: un presidente "pragmático" que deberá poner orden en tiempo récord

Noboa en Ecuador: un presidente "pragmático" que deberá poner orden en tiempo récord

El economista de 35 años Daniel Noboa asume la Presidencia de Ecuador con la obligación de afrontar los problemas económicos y de inseguridad en tan solo un... 22.11.2023, Sputnik Mundo

El economista y dirigente del partido Acción Democrática Nacional (ADN) Daniel Noboa asume este 23 de noviembre la Presidencia de Ecuador, un cargo que ocupará durante un año y medio hasta finalizar el período que le hubiera correspondido al saliente Guillermo Lasso.Con 35 años, Noboa será el presidente más joven de la historia de Ecuador y deberá atender en un periodo acotado las urgencias del país en materia de seguridad y economía, además de buscar alianzas en una Asamblea Nacional donde no reúne mayorías.La experta señaló que uno de los grandes desafíos que tendrá el nuevo presidente será "liberar de los tentáculos del narcotráfico" al país, dado que hasta el momento "el Estado no ha sido capaz de tener el monopolio de la violencia legítima".En efecto, Ecuador se ha convertido en uno de los países más violentos de Latinoamérica. Durante el primer semestre de 2023 los homicidios intencionales aumentaron casi un 530% en comparación con el mismo período de 2019 de acuerdo al Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Además, si bien la tasa de homicidios hasta julio era de 19,83 casos cada 100.000 habitantes, esta cifra podría elevarse a 35 casos a fines de 2023.Según estudios, el narcotráfico es la principal forma de crimen organizado en el país, luego del lavado de activos, la corrupción y el tráfico de armas. Tras la pandemia del COVID-19 las diferentes bandas incrementaron sus acciones para mantener el dominio territorial, algo que complejizó la problemática.A nivel económico, por su parte, Noboa tendrá que hacerle frente a un déficit fiscal heredado de la administración de Lasso. De acuerdo a un estudio elaborado por la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) hasta septiembre de 2023 se acumuló un déficit de 3.172 millones de dólares, equivalente a 2,7% del Producto Interno Bruto. La cifra supera las proyecciones que la cartera de Economía hacía para todo el año: entre 2,3% y 2,5% del PIB. Es más, proyecciones de la institución sin fines de lucro apuntan a que el déficit al cierre de 2023 rondará en los 5.000 millones de dólares.En materia económica, el dirigente adelantó que encausará una reforma tributaria, que sería la 30° del país en 17 años. Noboa busca reducir la carga tributaria para ser un país más competitivo e incentivar de esta forma a las empresas para que contraten mano de obra nacional.A los ojos de López, Noboa puede dar una impronta "muy pragmática" a su Gobierno, ya que "no es alguien que está interesado en el conflicto político"; sin embargo, la necesidad de reformas se choca con el poco tiempo que Noboa tendrá hasta el final de su mandato, previsto para mayo de 2025, en comparación con un período habitual de cuatro años.López sostuvo que si bien un mandato de un año y medio "es corto en cualquier país" puede alcanzar para adoptar medidas importantes en el contexto actual. "En Ecuador, que viene de ochos años de administraciones desastrosas, se puede hacer mucho", defendió.En ese sentido, la experta mencionó que el presidente podrá "poner en orden ciertas instituciones del Estado que están en completo abandono" vinculadas al sector de la salud, educación, el registro civil, el transporte, entre otros.Para la especialista, si Noboa tiene éxito en su mandato "puede mostrar que este es el cambio al que él se refiere, que esta es una política distinta" y así "tranquilamente tendría su camino a la reelección" en 2025, un deseo que el nuevo mandatario ya admitió.Mantener las bancadas sólidas y lograr una mayoría en la AsambleaPara López, otro de los desafíos del nuevo presidente será "no erosionar la relaciones políticas con la Asamblea Nacional", un error en el que según ella incurrió Lasso, que "se quedó sin aliados políticos" en el legislativo. La analista subrayó que Noboa debe apuntar a "mantener una permanente construcción de mayorías móviles".El partido oficialista ADN solo contará en este período con 14 escaños en un total de 137. La primera fuerza será Revolución Ciudadana con 52, seguida de Construye —movimiento del fallecido excandidato Fernando Villavicencio— con 29 y el Partido Social Cristiano también con 14, además de otras fuerzas minoritarias. Con esta distribución, ninguna bancada reúne una mayoría absoluta, por lo que el Gobierno de Noboa tendrá que apelar a acuerdos para sacar adelante sus proyectos.Esto quedó plasmado el 17 de noviembre en la instalación de la propia Asamblea Nacional y su mesa directiva, que quedó conformada por un presidente socialcristiano, una primera vicepresidenta del correísmo y un segundo vice del partido de Gobierno. López señaló que si bien en una primera etapa "hay acuerdos" dentro del parlamento, esto no necesariamente implica un "pacto a futuro".Fruto de esos acuerdos, el nuevo oficialismo logró encabezar las comisiones legislativas referidas a la política económica. Para la experta, tener mayorías de ADN en las comisiones de Régimen Económico y Desarrollo Económico será clave para que la reforma tributaria se concrete.Noboa puede tener, además, un desafío al interior de la propia bancada de ADN. "El principal desafío de Noboa en la Asamblea es que no se dé una fuga de asambleístas, que se declaren independientes" y se vuelvan "voluntades aisladas". La experta explicó que es muy común que los asambleístas se declaren independientes del partido o movimiento por el cual fueron electos tras asumir sus credenciales. "Es muy común en países como el Ecuador que no tiene un fuerte sistema de partidos", afirmó.Por tal motivo evitar una "fuga" a la interna de las bancadas lo consideró fundamental. "Cuando uno tiene un pacto de Gobierno, una agenda pública, unas ideas y principios, es fundamental contar con bloques sólidos que tienen posiciones políticas y posturas políticas claves".

