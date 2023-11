https://sputniknews.lat/20231118/casi-30-en-dos-decadas-por-que-ecuador-es-adicto-a-las-reformas-tributarias-1145825558.html

Casi 30 en dos décadas: ¿por qué Ecuador es adicto a las reformas tributarias?

El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, anunció una nueva reforma tributaria, que sería la trigésima en menos de dos décadas. En diálogo con Sputnik, el... 18.11.2023, Sputnik Mundo

Ecuador impulsará una nueva reforma tributaria ni bien inicie el mandato del presidente electo el 1 de diciembre. La reforma sería la número 30 del país andino, que en los últimos 17 años ha modificado constantemente la forma de obtener recursos para financiar el Estado.Según adelantó el mandatario entrante, el objetivo de la nueva reforma será la reducción y el ordenamiento de la carga tributaria, algo que permitirá al Ecuador ser "más competitivo frente a los países vecinos".Para Noboa, la reducción de impuestos operará como un incentivo para que las empresas contraten mano de obra nacional. El futuro presidente anunció también que su proyecto contempla la disminución del impuesto al valor agregado (IVA) para los materiales de la construcción, para pasar del 12 al 5%.En diálogo con Sputnik, el sociólogo económico Andrés Chiriboga señaló que en Ecuador hay "una recurrente necesidad de reforma" en materia tributaria, más allá de las diferencias entre los sucesivos gobiernos.El experto consideró que si bien todas responden a necesidades de mayor recaudación, a momentos de catástrofes naturales o a transformaciones estructurales de la economía internacional, la gran cantidad de cambios en el esquema tributario se explica porque la política económica "dio un giro de timón en los últimos casi siete años".Para el experto, la política tributaria de los gobiernos de Correa también intentó generar incentivos a la inversión, tanto en la construcción como en otros sectores de la economía.De acuerdo al diario ecuatoriano Primicias, durante los tres gobiernos correístas se impulsaron unas 22 reformas tributarias con las que la recaudación aumentó de 5.362 millones de dólares a unos 13.977.La administración siguiente, de Lenín Moreno (2017-2021), y la de Guillermo Lasso no se quedaron atrás en materia tributaria. Moreno aprobó cuatro reformas económicas, mientras que Lasso introdujo tres.Facilidades que los empresarios no aprovechanChiriboga consideró que, más allá de los matices, todas las reformas han buscado dar oportunidades al empresariado. "Lo hizo Correa, de cierta manera lo gestionó Moreno y en el discurso lo mantuvo Lasso", sintetizó.A pesar de eso, muchos proyectos terminaron cayendo en desuso por el desconocimiento de los propios beneficiados y la falta de aplicación de algunas exenciones introducidas.En ese sentido, Chiriboga señaló una "doble responsabilidad" compartida entre empresarios, por no organizarse adecuadamente para aprovechar los beneficios, y los gobiernos, por la poca promoción de las medidas.A los ojos de Chiriboga, reformas como las que propone Noboa no son estructurales, sino que "ya existen en la normativa ecuatoriana". Por este motivo, el especialista aconsejó que lo que debería hacerse es volverlas más operativas, darles continuidad.Sin tiempo para grandes cambiosEl sociólogo recordó que el poco tiempo de gobierno de Noboa —que tendrá algo más de un año y medio de mandato por su carácter de interinato— dificultará que los ecuatorianos vean el impacto real de su reforma tributaria. Aun en caso de presentarla como urgente y lograr una aprobación de la Asamblea Nacional en dos meses, "el impacto fiscal que puede tener una reforma de este tipo y el impacto en los contribuyentes, tanto para los empresarios como para los ciudadanos, toma un año".El experto consideró que las reformas tributarias en Ecuador pueden llegar a ser "bastante poderosas" siempre que establezcan impuestos a los grandes capitales, eviten que se depositen en paraísos fiscales o promuevan el retorno de capitales. Sin embargo, las propuestas en los últimos años parecen no haber apostado a eso."Hay reformas que pueden ser importantes, que pueden tener efectos sobre la liquidez de la economía o sobre la propia dolarización. Sin embargo, en el inmediato plazo no vamos a ver este tipo de resultados", valoró.

