La cobertura de CNN sobre el conflicto en Gaza está sesgada: "Informan con un matiz específico"

Mucho antes del estallido de la nueva espiral de violencia en el conflicto palestino-israelí, tras el ataque sorpresa del movimiento palestino Hamás en contra de Tel Aviv, el canal de televisión estadounidense CNN ha tenido la práctica de enrutar toda la cobertura relevante a través de la oficina de la red en Jerusalén, para que sea revisada por personas en el terreno.Un análisis publicado recientemente documentó cómo CNN trata de forma distinta su cobertura del conflicto, en comparación con cualquier otro contenido de la cadena, asegurando que los censores militares israelíes puedan ejercer control.Al respecto, el politólogo y miembro del grupo Fairness and Accuracy in Reporting, Jim Naureckas, criticó la política del medio, argumentando que cuando se tiene "un protocolo que dirige todas las historias a través de un punto de control, lo que te interesa es el control, y la pregunta es ¿quién controla la historia?". "En una situación en la que un gobierno ha sido acusado de manera creíble de seleccionar a periodistas para realizar ataques violentos con el fin de suprimir información, darle a ese gobierno un papel más importante en la decisión de qué es noticia y qué no es realmente inquietante", apuntó Naureckas.Cuando se le contactó para hacer comentarios, un representante de CNN defendió la práctica.Pero la política imbuye a los periodistas y funcionarios gubernamentales israelíes de un aire de legitimidad que no otorgan a sus homólogos palestinos. En octubre, la división de Normas y Prácticas de Noticias de la cadena envió un correo electrónico a los empleados indicándoles cómo cubrir la operación militar en curso de Israel en Gaza."Hamás controla el gobierno en Gaza y deberíamos describir el Ministerio de Salud como 'controlado por Hamás' siempre que nos refiramos a estadísticas de víctimas u otras afirmaciones relacionadas con el conflicto actual", se lee en el mensaje.Lo anterior, a pesar de que los expertos internacionales han determinado repetidamente que los recuentos de muertes publicados por el Ministerio de Salud de Gaza son exactos. En todo caso, los cerca de 22.600 palestinos asesinados en el enclave probablemente representen una estimación baja, con miles más atrapados bajo los escombros de los ataques aéreos israelíes.Según se informa, el control ejercido por los periodistas israelíes en la oficina de Jerusalén es a veces estricto y la gente allí incluso determina los términos y el lenguaje específicos que se pueden utilizar. La oficina no está obligada a enviar contenido a las FDI antes de publicarlo, pero los censores militares han intervenido contra informes considerados inaceptables en el pasado.La nueva espiral del conflicto palestino-israelí estalló el pasado 7 de octubre, tras una operación sorpresa del ala militar del movimiento Hamás contra Israel.Las hostilidades han dejado hasta la fecha 22.600 palestinos muertos en Gaza, en su mayoría niños y mujeres, según fuentes oficiales. En Israel se registran 1.200 fallecidos y cerca de 5.500 heridos.Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto al fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en Palestina.

