¿A qué se debe el nuevo 'espaldarazo' de Boric a los Carabineros de Chile?

El presidente Gabriel Boric respaldó al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, sobre quien recae un pedido de formalización por su responsabilidad... 09.01.2024, Sputnik Mundo

El 2 de enero, la Fiscalía solicitó formalizar al actual director de Carabineros, imputado por omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio. Al 18 de octubre de 2019, cuando se inició la revuelta popular, Yáñez se desempeñaba como director de Orden y Seguridad de la institución policial chilena.Además, se solicitó la formalización del ex general director de Carabineros Mario Rozas, quien ocupaba el cargo de la fuerza durante el estallido, y de su segundo al mando, el exgeneral Diego Olate.El mandatario chileno, Gabriel Boric, entregó su apoyo a Yáñez a través de una llamada telefónica, según reveló el abogado del general. El jefe de Estado declaró ante medios chilenos que "las conversaciones privadas no se comentan públicamente".No obstante, la experta enfatizó que "lo que se ha dicho en reiteradas ocasiones" desde el ejecutivo es que "que se respalda a la institución de Carabineros y no a la persona en sí", mientras se aguarda por la resolución de la Justicia sobre la responsabilidad de mando del director general de Carabineros en cuanto a violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social.De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, se registraron 3.216 querellas oficiales, con 2.987 carabineros y 130 miembros de las Fuerzas Armadas denunciados, de los cuales 186 han sido formalizados por torturas, agresiones sexuales, apremios ilegítimos, trauma ocular y muerte por acción estatal.Según organizaciones de derechos humanos, no se trató de hechos aislados y los generales formalizados "tenían atribuciones para poder frenar estas violaciones a los derechos humanos, y tenían antecedentes suficientes para conocer la realidad de lo que estaba ocurriendo y no adoptaron medidas".Boric explicó su supuesto apoyo al general Yáñez y por qué no le ha pedido la renuncia: "No les quepa duda que como Gobierno estamos atentos a esto y lo que nos preocupa es que la institución de Carabineros, con la cual hemos desarrollado una labor intensa en estos dos años, pueda llevar adelante las tareas vinculadas al tema de seguridad", declaró el mandatario de Chile."Las razones de este espaldarazo tienen que ver directamente con el tema de la seguridad y su fortalecimiento como demanda ciudadana", destacó la politóloga."Esto lo podemos ver en las diferentes encuestas que miden la opinión pública que han salido en el último tiempo: han mostrado que la ciudadanía busca que la seguridad esté fortalecida y esto va de la mano con la modernización de las policías [Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile]", expresó Rojas.Según la analista, "el tema de formar o refundar Carabineros sigue en pie". No obstante, para modernizar las fuerzas policiales "se necesitan recursos", reconoció.La renovación de Carabineros "va de la mano con que el mecanismo de reforma tributaria que se está negociando aún tenga un porcentaje destinado a esta modernización", apuntó Rojas."Son temas diferentes la modernización de las policías con un supuesto espaldarazo, tal como lo han mostrado los medios de comunicación de Chile al menos, al general Yáñez como una figura en particular".

