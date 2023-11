https://sputniknews.lat/20231123/la-inseguridad-preocupa-cada-vez-mas-a-los-chilenos-que-debe-hacer-boric-1145953006.html

La inseguridad preocupa cada vez más a los chilenos: ¿qué debe hacer Boric?

Pese a que Chile es uno de los países más seguros de la región, la criminalidad se consolida como la principal preocupación de los chilenos.

Los últimos delitos de connotación pública han llevado a distintas autoridades a pedir medidas extremas contra la delincuencia. Sputnik conversó con un experto en la materia para saber cómo Chile podría revertir la situación de inseguridad que aqueja a su población.Fueron tres los secuestros extorsivos que se vivieron en Chile durante la segunda semana de noviembre y que marcaron un hito en la criminalidad en el país. Este tipo de delitos, que hasta hace algunos años eran escasos, ha preocupado a las autoridades al ser cada vez más frecuentes. En lo que va de este 2023, sólo en la Región Metropolitana se han registrado 45 casos.A esto se suma el último Informe Nacional de Homicidios Consumados elaborado y entregado por el Gobierno de Chile en julio de este año, que indica que en 2022 la cifra de homicidios llegó a 1.322, lo que equivale a una tasa de 6,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi un 2% más respecto al 2021.Las cifras ya impactan en la ciudadanía. El último sondeo del Centro de Estudios Públicos (CEP), que corresponde al período de octubre - noviembre, reveló que el 51% de los entrevistados mostraron su preocupación por el incremento de la delincuencia, asaltos y robos.En conversación con Sputnik, Carlos Gutiérrez, doctor en Ciencias Forenses, profesor de Chaminade University of Honolulu y consultor forense internacional, señaló que la inseguridad siempre ha estado latente y que no es un tema nuevo en Chile.El experto destacó que hay varios factores que influyen en la sensación de inseguridad. En ese sentido, puntualizó que este es un problema "multifactorial" y al cual "no se le ha tomado el peso ni la estadística en general" por parte de ningún gobierno de turno.Uno de los puntos claves para el experto, es la cantidad de personas que habitan en el territorio nacional. "En Chile seguimos pensando que somos 16, 17 millones de habitantes, y no es así".Gutiérrez señaló que las estadísticas entregan una proyección de 20 millones de personas viviendo en Chile. "Si a eso le sumamos que en una ciudad como Santiago, la capital del país, hay más de 8 millones de habitantes en un territorio muy limitado, claramente nos deja en una posición geográfica bastante compleja". El experto forense explicó que al haber una gran cantidad de población en un territorio limitado, es obvio que tiene que aumentar el índice delictivo. "Básicamente, al haber más gente, habrá más delitos", sentenció.Gutiérrez puntualizó que en Chile no hay prevención del delito, puesto que fue "extinta por la misma policía". En ese sentido, detalló que Carabineros (policía militarizada) y la Policía de Investigaciones no cumplen de buena manera la labor preventiva ni investigativa. Además, destacó el poco personal de las instituciones policiales.Poco personal policial: un factor en la sensación de inseguridadSegún el Modelo Óptimo de la Función Policial elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, el estándar mínimo de policías por cada 1.000 habitantes es de 1,8. Chile cuenta con aproximadamente 19 millones de habitantes y 55.000 funcionarios de Carabineros, arrojando un promedio de 2,5 funcionarios de la policía uniformada por cada 1.000 habitantes."La misma estadística de Carabineros señala que esa dotación [55.000 mil funcionarios] baja a 40.000 uniformados que son los que realizan la función de seguridad, que son los que están en la calle. Pero de esos 40.000 hay que restar a los generales, los que están de vacaciones, los que están con licencia, los que son coroneles, los que son comandantes. Finalmente, los que realmente se van a la calle son muy pocos", detalló el experto.Gutiérrez indicó que, con ese cálculo, Chile ni siquiera se acerca al mínimo de policías por habitante aconsejado por Naciones Unidas. "Estamos hablando de un uniformado por cada 20.000 habitantes y eso es responsabilidad de la institución, de los líderes de Carabineros que deben pedirle al Estado de Chile los aumentos de las plazas", apuntó.Ante la falta de dotación policial y el alza de crímenes de connotación pública, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, solicitó al Gobierno de Gabriel Boric el 16 de noviembre la implementación del estado de excepción constitucional en la provincia de Santiago, de forma de hacer intervenir a efectivos militares. "No puede pasar otra semana, el Gobierno tiene que evaluar en serio la posibilidad de decretar estado de excepción en la región Metropolitana", afirmó el gobernador.Para Gutiérrez, la medida propuesta por Orrego "no es ninguna solución". "Los militares no son policías y en los países donde eso ha ocurrido ha sido un rotundo fracaso. Tenemos el caso de México, tenemos casos en varios países de África. La experiencia nos muestra un rotundo fracaso", enfatizó.¿Cuáles son las medidas que debería tomar el Estado para solucionar la sensación de inseguridad?Para combatir la delincuencia y la sensación de inseguridad que aqueja a la población chilena, el Gobierno de Boric lanzó el pasado mes de abril el plan Calles sin Violencia, que consiste en una intervención policial coordinada entre el Gobierno, Carabineros, Policía de Investigaciones y Ministerio Público para enfrentar los delitos en las comunas con mayor concentración de delitos graves. Sin embargo, es una medida focalizada.Para Gutiérrez, el Gobierno chileno debería adoptar medidas drásticas con los hechos delictuales que están sucediendo en la actualidad, además de implementar labores preventivas de inmediato, que la policía salga más a la calle y tener un solo escalafón policial.Mejorar la formación de oficiales de policía también debería ser una prioridad. Si bien la formación dura cuatro años, advirtió que el resultado "no se verá reflejado en el corto plazo, sino que en 15 o 20 años, cuando este oficial sea jefe y tome las decisiones".Gutiérrez también defendió la necesidad de atender la cuestión carcelaria. "No hay cárceles nuevas. Hace tres años que no se pone un ladrillo para una nueva cárcel. Las cárceles están colapsadas. Necesitamos cárceles", puntualizó.Uno de los aspectos clave para el especialista es comprender que el combate a la delincuencia no tiene que ver con un color político, ni nada por el estilo, y que el proceso podría durar, incluso, dos o tres gobiernos. "Si alguien quiere una solución rápida, eso no se puede hacer, puesto que lamentablemente no existe", aseveró.

