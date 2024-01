https://sputniknews.lat/20240109/pidanle-a-zelenski-el-lider-de-los-eau-ironiza-sobre-el-dinero-occidental-a-ucrania-1147224710.html

"Pídanle a Zelenski": el líder de los EAU ironiza sobre el dinero occidental a Ucrania

"Pídanle a Zelenski": el líder de los EAU ironiza sobre el dinero occidental a Ucrania

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed al Nahayan, rechazó la petición del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de pagar... 09.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-09T04:15+0000

2024-01-09T04:15+0000

2024-01-09T04:15+0000

internacional

volodímir zelenski

benjamín netanyahu

jalifa bin zayed al nahayan

cisjordania

israel

palestina

hamás

📰 conflicto palestino-israelí

emiratos árabes unidos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/08/1147225173_0:115:3062:1837_1920x0_80_0_0_61416a16c522ba4074ccda9e313a1e65.jpg

"Pídale [dinero] a Zelenski", le dijo el mandatario emiratí a Netanyahu, de forma irónica, en referencia a los cientos de miles de millones que ha recibido el Gobierno de Ucrania de parte de las potencias occidentales. La información fue confirmada al portal estadounidense por "un funcionario israelí" y "una fuente familiarizada con el asunto". Ambos pidieron el anonimato. Las fuentes señalaron también que la "idea de que los países árabes vendrán a reconstruir y pagar la factura de lo que está sucediendo actualmente es una ilusión". A decir de Axios, la negativa del mandatario emiratí subraya la posición de muchas naciones árabes que no están dispuestas a pagar las cuentas del conflicto en Gaza y en Cisjordania, sobre todo a raíz de que las fuerzas israelíes hayan bombardeado incesantemente al enclave palestino.Días atrás, detalló el medio de comunicación, Netanyahu solicitó a Zayed al Nahayan su "ayuda en términos generales con respecto a los palestinos". El creciente desempleo y el empeoramiento de la economía palestina han generado preocupación entre los altos funcionarios israelíes, que temen una escalada violenta en Cisjordania. Sin embargo, el gabinete económico del país hebreo, encabezado por el ultranacionalista Bezalel Smotrich, rechazó una propuesta del Ministerio de Defensa israelí para permitir la entrada a Tel Aviv a algunos trabajadores palestinos. En un intento por encontrar solución al problema sin tener que confrontarse con los miembros de su coalición —que amenazaron con dimitir—, Netanyahu decidió no someter el tema a votación en el gabinete de seguridad y trató de conseguir que otros países asumieran los costos. Según las fuentes, el presidente emiratí dijo que estaba dispuesto a ayudar, pero cuando Netanyahu preguntó directamente si los Emiratos Árabes Unidos estarían dispuestos a pagar a los trabajadores palestinos, Zayed al Nahayan quedó estupefacto, pues no podía creer que el israelí creyera que estaría dispuesto a pagar por un problema que se originó por la decisión de Israel de prohibir la entrada de los trabajadores palestinos. En ese contexto fue que el jeque emiratí le dijo a Netanyahu que no podía hacerse cargo y sugirió sarcásticamente al primer ministro israelí que recurriera al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ya que, en el contexto del conflicto en Ucrania, recibe sumas cuantiosas de dinero, por lo que quizá podría ayudarlo. Desde que estalló la a nueva espiral del conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamás, desatada con el ataque sorpresa que el movimiento lanzó el 7 de octubre del año pasado, al menos 22.835 personas han sido asesinadas y 58.416 han resultado heridas. En Israel se registran 1.200 fallecidos y cerca de 5.500 heridos.Mientras que, específicamente en Cisjordania, entre el 7 de octubre de 2023 y el 5 de enero de 2024, 315 personas de Palestina, incluidos 81 niños y niñas, fueron asesinados.Rusia y otros países instan a Israel y a Hamás a pactar un alto al fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en Palestina..

https://sputniknews.lat/20231206/la-visita-de-putin-a-los-emiratos-arabes-unidos-es-el-punto-de-partida-para-la-paz-en-gaza-1146343744.html

https://sputniknews.lat/20231208/eeuu-veta-la-resolucion-del-consejo-de-seguridad-de-la-onu-que-pide-un-alto-el-fuego-en-gaza-1146420400.html

https://sputniknews.lat/20240108/iran-apoya-el-uso-de-todos-los-mecanismos-mundiales-para-llevar-ante-la-justicia-a-israel-1147214843.html

cisjordania

israel

palestina

emiratos árabes unidos

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

volodímir zelenski, benjamín netanyahu, jalifa bin zayed al nahayan, cisjordania, israel, palestina, hamás, 📰 conflicto palestino-israelí, emiratos árabes unidos, 🌍 oriente medio