"Intrigas palaciegas": el señalado rol de la vicepresidenta argentina Victoria Villarruel

El distanciamiento entre Milei y Villarruel podría haber quedado aún más evidenciado ante el supuesto acercamiento entre la vicemandataria con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), según señala la prensa local.No obstante, Villarruel negó haberse reunido con Macri en Bariloche (sur), donde vacaciona el exmandatario, como lo sugirió el dirigente social y excandidato a la Presidencia Juan Grabois, quien denunció una conspiración entre ambos políticos para dirigir el país en caso de que Milei no termine su mandato."Lo quiere voltear, y está clarito, es Victoria Villarruel junto a Mauricio Macri. Están preparando el golpe. Se los digo a los votantes de Milei. Lo van a ir viendo", sostuvo Grabois.Villarruel se habría distanciado del jefe de Estado una vez que este designó a la expresidenciable de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, a cargo del Ministerio de Seguridad, y del radical Luis Petri en la cartera de Defensa. En estas esferas se esperaba que la vicepresidenta, dada su formación en seguridad y defensa, tuviera más poder de decisión.Sin embargo, el relacionamiento dentro de un presidencialismo de coalición "es distinto al tipo de interna palaciega que vas a ver en un gobierno muy ejecutivista con estrategias populistas de estas características", agregó.De acuerdo con Aguirre, "vamos a ver intrigas palaciegas que son muy parecidas a las que hemos visto en los titulares de estos días, donde hay apuestas por parte de los distintos actores a ver cuál es el momento de mayor tensión política y cómo en esos contextos pueden haber enroques o cambios de gabinetes en los ministros. Incluso, por qué no, en el presidente", explicó.Las "intrigas palaciegas" que describe Aguirre hicieron eco en el medio británico Financial Times, que describió a Villarruel como alguien "lista para todo", ante la eventualidad de que Milei no concluya su mandato."Los acercamientos que hemos visto de Villarroel con Macri y algunos empresarios en estos días (...) tienen que ver con que se discute en mesas muy chicas, donde las estrategias son parciales y adaptativas. Están esperando a ver el momento para poder dar un paso adelante", acusó Aguirre.En ese sentido, "Macri tiene hace mucho tiempo la idea de ser el referente de la derecha en Argentina", sostuvo Aguirre.De acuerdo con politólogo entrevistado, el exmandatario "quiere liderar la organización política de la derecha en la Argentina en todas sus características y con vinculaciones internacionales que le permitan ser miembro de ese club de las derechas políticas que se está empezando a armar, a organizar".Según Aguirre, se han dado "varias señales, en los últimos meses, de que ese tipo de cosas se están construyendo a nivel iberoamericano y que Macri quiere participar en ese club", para lo cual Villarruel podría ser una herramienta o una acompañante.El especialista consideró que la vicepresidenta argentina "es un personaje con mucha capacidad de cálculo, una mujer muy inteligente y muy motivada ideológicamente. Muy orientada por una agenda política que le permite un horizonte de temporalidad más lejano".Villarruel, exdiputada por el Partido Demócrata de la coalición oficialista La Libertad Avanza, es abogada, tiene una posición antiaborto, y como activista fundadora de Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, tiene una visión revisionista de la historia reciente argentina.La vicepresidenta ha puesto en duda en varias ocasiones que sean 30.000 las personas desaparecidas por el terrorismo de Estado perpetrado durante la última dictadura (1976-1983), y defiende tanto a militares encarcelados por haber cometido delitos de lesa humanidad como también a las víctimas de la "subversión".En ese esquema, el analista estimó que las conversaciones entre Villarruel y Macri "han estado muy [enfocadas] en esa mirada a largo plazo".

