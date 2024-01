https://sputniknews.lat/20240110/la-crisis-de-seguridad-en-ecuador-no-es-una-causa-grande-para-afectar-sus-relaciones-comerciales-1147285025.html

De acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica, el país andino cuenta entre sus principales exportaciones precisamente a los crustáceos y plátanos, por un total anual combinado en torno a los 9.000 millones de dólares en beneficios. El experto llamó a los inversores rusos en la economía ecuatoriana a ser comprensivos con lo que ocurre en ese país, además de sugerirles mantenerse en contacto con los exportadores sobre la evolución de la ola de violencia, que ya ha motivado acciones del presidente Daniel Noboa.Al respecto, María José Matos, de la exportadora HugoFruit S.A., señala que el escenario para el sector durante la últimas horas para el sector ha sido complicado, pues el servicio en las gasolineras fue suspendido, lo que ha generado retrasos en la transportación de diversos insumos. "Ha sido complicado, hemos tenido que incurrir en gastos adicionales de poner palets en piso, llevar camiones a patio en lo que llegan las unidades", detalla en charla con este medio. "Estamos tratando de que todo se mantenga, y aunque no ha habido nuevos altercados, esperamos que la situación vaya mejorando", indica. Ante la situación, Noboa declaró en una charla para Radio Canela que es importante dejar clara la crisis que se vive en Ecuador.De acuerdo con el presidente sudamericano, en este momento las acciones para contrarrestar la crisis de violencia, que llevó a sujetos armados a tomar un canal de televisión en la ciudad portuaria de Guayaquil, son una manera de decirle a la comunidad internacional que viven un estado de guerra, con lo que también se los invita a colaborar para mejorar la situación."Una vez que resolvamos el problema, que lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer pronto, ya es más fácil para el inversionista, para el visitante también, ir a zonas que están protegidas, donde hay seguridad y pueden tener tranquilidad. Si no lo hacíamos esto ahora, era imposible. Era simplemente prolongar la muerte. Estábamos sosteniendo algo insostenible. Ahorita ya nos hemos sincerado, le contamos al mundo lo que está pasando y hemos solicitado su apoyo", puntualizó Noboa.Después de una serie de motines en las prisiones del país y la fugas de líderes de las bandas criminales que operan en Ecuador, el ejecutivo nacional decretó el 8 de enero un estado de excepción por 60 días para "recuperar el control" de los centros penales que se han perdido en los últimos años.La medida desató una ola de violencia, que incluyó la quema de autos y detonaciones de explosivos en las calles de varias provincias, incluida la capital ecuatoriana, por parte de los grupos criminales.El 9 de enero, Noboa emitió otro decreto en el que declaró un "conflicto armado interno", producto de la crisis de seguridad pública que azota al territorio ecuatoriano, y designó como "organizaciones terroristas" a una veintena de grupos del crimen organizado.El vínculo comercial de Moscú y QuitoEl banano ecuatoriano es uno de los productos más importantes del país en términos de exportación y Rusia figura como uno de los principales destinos del fruto andino.Aunque las sanciones contra Rusia por parte de Occidente complicaron el panorama durante los primeros meses de la operación militar especial desplegada en Ucrania en febrero de 2022, no detuvieron el comercio entre ambas naciones.Esta relación comercial se cimentó a partir de 2014, cuando Moscú retiró las barreras arancelarias con Quito, lo que permitió el auge de la industria bananera.Actualmente, Ecuador exporta a Rusia banano, camarón, flores y café. Hasta diciembre pasado, Quito exportó a Moscú 761 millones de dólares, según datos del Ministerio de Comercio Exterior del país sudamericano.Asimismo, Ecuador importa desde la nación euroasiática principalmente gasolina refinada, cuyo precio final se encarece debido a las sanciones contra Rusia.

