https://sputniknews.lat/20240110/washington-ha-resucitado-el-fantasma-del-armagedon-nuclear-1147252783.html

"Washington ha resucitado el fantasma del Armagedón nuclear"

"Washington ha resucitado el fantasma del Armagedón nuclear"

El economista estadounidense que ocupó el cargo de subsecretario del Tesoro durante la Administración del expresidente Ronald Reagan, Paul Craig Roberts... 10.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-10T02:00+0000

2024-01-10T02:00+0000

2024-01-10T02:00+0000

eeuu

internacional

rusia

ucrania

armas nucleares

política

occidente

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/109135/34/1091353496_0:57:1921:1137_1920x0_80_0_0_107153bd2384d82e72cdd5b79d7f19f2.jpg

Según Craig Roberts, los europeos y los estadounidenses "desprecian" a sus gobiernos porque, dice, sirven a los intereses de "personas financieramente poderosas", pero las personas comunes no tienen ninguna influencia en la política exterior agresiva de Occidente, agregó. Y es que cuando las élites occidentales mostraron al mundo que "no se avergüenzan" de los conflictos que desencadenaron, las intenciones de la Casa Blanca en relación a Moscú quedaron finalmente claras, enfatizó."Ahora que Occidente ha roto por completo la confianza construida durante la era soviética, la amenaza del Armagedón nuclear vuelve a dominar la Tierra. Ante esta amenaza, todas las demás se desvanecen", insiste Paul Craig Roberts. Por su parte, el presidente ruso Vladímir Putin ha dicho en varias ocasiones que la naturaleza agresiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ya no puede ocultarse, pues los documentos doctrinarios estadounidenses sostienen explícitamente reivindicaciones de superioridad global. Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, declaró este 9 de enero que Estados Unidos busca cumplir sus ambiciones de liderazgo mundial a expensas de la vida de los ucranianos. Sin embargo, subrayó que Occidente no podrá cambiar la situación en el campo de batalla, donde las tropas ucranianas se han visto rebasadas por las fuerzas rusas, mejor preparadas y mejor armadas a pesar del armamento que les brinda la OTAN, como han reconocido diversos expertos militares, medios de comunicación y hasta gobiernos. "Alentado por sus patrones occidentales, el régimen de Kiev sigue enviando a sus soldados al matadero y busca la menor oportunidad para reponer las filas del Ejército ucraniano", indicó el ministro.Este empeño, a juicio de Shoigú, "no cambiará la situación en primera línea, sino dilatará el conflicto bélico".

https://sputniknews.lat/20240106/los-politicos-de-eeuu-tantean-dividir-ucrania-en-aras-de-la-paz-1147179378.html

eeuu

ucrania

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, rusia, ucrania, armas nucleares, política, occidente, otan