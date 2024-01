https://sputniknews.lat/20240108/por-que-rusia-tiene-ventaja-sobre-kiev-en-la-guerra-electronica-1147220481.html

¿Por qué Rusia tiene ventaja sobre Kiev en la guerra electrónica?

Rusia está ganando la guerra electrónica ('electronic warfare') en el conflicto en Ucrania porque desarrolló capacidades desde antes del inicio de la operación... 08.01.2024, Sputnik Mundo

Mykola Kolesnyk, comandante de una unidad ucraniana de drones, declaró al medio europeo que los duelos entre sistemas de guerra electrónica contra las fuerzas rusas son feroces e implacables. El oficial describió a los sistemas rusos como "tijeras invisibles que cortan la conexión de un aparato que se controla a distancia"."Lo que está ocurriendo aquí, el uso masivo de drones, es nuevo, así que la guerra electrónica cobra cada vez más importancia", reconoció. Según el diario, la ubicuidad de los drones en el campo de batalla es una de las razones por las que la contraofensiva ucraniana lanzada en verano pasado no logró avances y por las que las batallas en tierra son relativamente estáticas. Según el reporte, Rusia ha desplegado cada vez más sus medios de guerra electrónica para acabar con las municiones guiadas de precisión suministradas a Ucrania desde Occidente, como los cohetes Himars y los proyectiles de artillería Excalibur.Moscú también ha utilizado sus capacidades de guerra electrónica para imitar lanzamientos de misiles y aviones no tripulados con el fin de confundir a las defensas aéreas de Kiev e identificar sus ubicaciones, dijo Pavlenko al Financial Times.De acuerdo con el medio, un soldado ucraniano se lamentó de la falta de protección de su unidad, que quedó prácticamente aniquilada durante semanas de intensos bombardeos en el frente oriental, en los que los drones rusos "nos golpeaban como mosquitos"."No quiero ni recordar aquellos días en las trincheras. Nuestros muchachos caían como moscas", añadió el militar. Financial Times señala que tanto Rusia como Ucrania han mantenido sólidas escuelas para desarrollar sistemas de guerra electrónica que se habían establecido en la época soviética, pero el Gobierno ruso ha invertido mucho en nuevos equipos durante más de una década.Un ejemplo es el sistema ruso de supresión de orientación Pole-21, que puede instalarse en tierra, en torres o montado en vehículos y puede interferir un área de 150 kilómetros, según un informe de consultoría militar compartido con el Financial Times. Otro es el Múrmansk, que utiliza grandes torres de antena extensibles de 32 metros montadas en vehículos blindados móviles."Los rusos son capaces de desplegar sistemas de guerra electrónica en la mayor parte del frente, hasta el nivel de pelotón en algunos casos, cuando se trata de cosas como Pole-21", dijo Watling.

