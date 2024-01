https://sputniknews.lat/20240111/como-podra-irak-echar-a-eeuu-fuera-de-su-territorio-1147309869.html

¿Cómo podrá Irak echar a EEUU fuera de su territorio?

Bagdad anunció sus planes de iniciar diálogos con Washington para poner fin a la misión de la coalición antiterrorista liderada por EEUU en Irak, luego del... 11.01.2024, Sputnik Mundo

El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, declaró a la prensa el 8 de enero que "no tenía conocimiento de ningún plan" por parte de EEUU para retirarse de Irak."No tengo conocimiento de que el Gobierno iraquí haya notificado nada al Departamento de Defensa. Les remitiría al Departamento de Estado para cualquier discusión sobre conversaciones diplomáticas", añadió el portavoz.Las declaraciones de Ryder se produjeron después de que el primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, anunciara el 5 de enero que entablaría un diálogo con Washington sobre la retirada de todas las fuerzas estadounidenses del país después de que un ataque aéreo estadounidense matara al comandante de milicia Mushtaq Taleb Saidi. Era el líder de Harakat Hizbulá al-Nujaba, una milicia iraquí afiliada a las Fuerzas de Movilización Popular que ayudó a derrotar a Daesh* y otros terroristas en toda Siria e Irak entre 2013 y 2017.El ataque estadounidense contra Saidi es la segunda vez que el Pentágono ataca a un alto dirigente de las milicias aliadas del país árabe sin consultar al Gobierno iraquí ni avisar con antelación. Hace cuatro años, el 3 de enero de 2020, un ataque lanzado desde un dron estadounidense en el aeropuerto internacional de Bagdad asesinó al líder adjunto de las Fuerzas de Movilización Popular, Abu Mahdi Muhandis, y al líder de la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Qasem Soleimani, en lo que Sudani calificó en sus declaraciones de la semana pasada de "acto atroz" y "ataque" contra Irak y su aliado antiterrorista, Irán.Tras el asesinato de Muhandis y Soleimani en 2020, el Parlamento iraquí exigió la expulsión de todas las fuerzas estadounidenses presentes en el país, pero Washington se resistió y reclasificó sus operaciones de "misión de combate" a "formación, asistencia y asesoramiento", una medida que el Gobierno iraquí fue forzado a aceptar en última instancia.Queda por ver si el Gobierno de Sudani, que llegó al poder en octubre de 2022 tras un año de crisis política, será capaz de triunfar donde fracasaron sus predecesores.EEUU arrastrará los piesSi Estados Unidos abandona Irak, no será por voluntad propia, declaró a Sputnik Hosein Askari, profesor emérito de la Universidad George Washington especializado en asuntos políticos y económicos de Oriente Medio."En segundo lugar, utiliza su presencia iraquí para obstruir una autopista sin obstáculos entre Irán y Siria, que a su vez es importante para Israel. En tercer lugar, y relacionado con mi razón anterior, los políticos estadounidenses están supeditados a los intereses israelíes, e Israel está obsesionado con Irán", añade.Además, el académico cree que "entre bastidores", los líderes de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), aunque puedan tener importantes diferencias políticas con Washington, temen la creciente cooperación entre Irán e Irak en medio de su propia debilidad militar, y por ello preferirían que Estados Unidos permaneciera en Irak indefinidamente.Teniendo en cuenta estos factores, conseguir que Estados Unidos retire completamente del país su contingente de unos 2.500 soldados parece casi imposible, en opinión del observador.Irak tendría que "humillar públicamente a EEUU por no marcharse ante los ojos del mundo antes de que EEUU abandone Irak por completo. Recuerden que Estados Unidos gastó mucha sangre y tesoros en Irak. Necesita justificar su error histórico", subrayó el académico.En cuanto a la justificación estadounidense de su presencia, la lucha contra el terrorismo, el Dr. Askari cree que el papel del país norteamericano es "marginal" en el mejor de los casos, y constituye más una "excusa" que una verdadera razón.El Gobierno iraquí está corriendo un gran riesgo al anunciar sus planes de hablar con Washington sobre la retirada de la coalición liderada por EEUU, señaló el académico, ya que si Bagdad sale a preguntar de improvisto y Washington simplemente se niega, será potencialmente "una burla a la soberanía de Irak".A la pregunta de qué opciones tiene Bagdad para forzar realmente la mano de la Casa Blanca, el Dr. Askari contestó que "los políticos iraquíes tienen que estar unidos y exigir la retirada de EEUU y mucho más públicamente. Hay que avergonzar a Estados Unidos a los ojos del mundo como potencia ocupante antes de que se marche". * También conocido como Dáesh o EIIL, grupo terrorista que intentó crear un autoproclamado "califato" en todo Oriente Medio entre 2014 y 2017 antes de ser borrado del mapa por una coalición antiterrorista.**Grupo operativo conjunto —Operación Resolución Inherente—, el nombre oficial de la coalición militar liderada por EEUU contra Daesh que se formó en 2014.

