"Preocupa que se ponga en marcha un 'Plan Ecuador'"

"Preocupa que se ponga en marcha un 'Plan Ecuador'"

11.01.2024

"Tenemos mucha preocupación de que esta situación justifique un grave retroceso en derechos humanos, más grave de lo que ya ha ocurrido", afirmó la defensora Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, en entrevista con Sputnik.La activista explicó que en estos momentos la Corte Constitucional del país andino revisa el acuerdo entre Washington y Quito sobre cooperación militar que permitiría, entre otras cosas, ejecutar operaciones marítimas conjuntas con el objetivo supuesto de combatir el tráfico de drogas, armas, combustibles, trata de personas y pesca ilegal.Soluciones inefectivasDe acuerdo con la activista ecuatoriana, en su país no solamente se está viviendo una crisis de seguridad, sino también de derechos humanos, y las medidas anunciadas por el presidente Daniel Noboa no responden a la problemática "gravísima"."Tenemos soluciones que a lo que tienden es a poner en más riesgo a la población civil", señaló Idrovo, quien recordó que, al igual que el de Noboa, Gobiernos anteriores han decretado estados de excepción y han ordenado la movilización de fuerzas armadas como un recurso recurrente, pero sin resultados tangibles para los ciudadanos.Para Idrovo, la declaración del mandatario en torno a un conflicto armado interno significa reconocer a las bandas de crimen organizado como beligerantes y, desde el punto de vista de las organizaciones de derechos humanos, no lo son, sino crimen organizado, nacional e internacional, que ha permeado en las instituciones del Estado, en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional.Se trata, afirmó la especialista en derechos humanos, de una medida populista que busca evadir la responsabilidad del Estado para atender de forma integral los factores que inciden en lo que ocurre en el país.Fuerzas Armadas, policías, infiltradas por el crimenPara Idrovo, lo que el Gobierno tendría que hacer es comenzar con una depuración de las Fuerzas Armadas y de otras instituciones del Estado infiltradas por el narcotráfico y por el crimen organizado.Otras de las acciones que se podrían tomar, en opinión de la defensora, es tomar el control de los centros de privación de libertad y desarmar los sistemas extorsivos, así como cortar el financiamiento que tienen las bandas criminales, por ejemplo, a partir de la minería ilegal.Conforme a la coordinadora de la Alianza de Derechos Humanos, otro punto fundamental es la presencia del Estado en la vida de las comunidades, porque detecta un abandono.Las últimas 72 horas han sido uno de los periodos más dramáticos de la historia reciente de Ecuador. El domingo 7 de enero con la fuga de prisión de José Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de la agrupación narcotraficante Los Choneros, se puso en marcha una serie de motines carcelarios, enfrentamientos entre miembros de bandas criminales y policías en la vía pública, y hasta la toma de rehenes en un canal de televisión, episodio que dio vuelta al mundo.Ante el desborde de la violencia, Daniel Noboa decretó este martes 10 de enero un "conflicto armado interno", luego de haber declarado estado de excepción y de desplegar el Ejército en las calles para neutralizar lo que calificó como un accionar de "terroristas" contra los que el Estado ecuatoriano está "en guerra".

