https://sputniknews.lat/20240112/amlo-sobre-conflictos-en-gaza-y-ucrania-deben-buscar-un-acuerdo-mundial-para-una-tregua-extensa-1147351326.html

AMLO sobre conflictos en Gaza y Ucrania: "Deben buscar un acuerdo mundial para una tregua" extensa

AMLO sobre conflictos en Gaza y Ucrania: "Deben buscar un acuerdo mundial para una tregua" extensa

Los conflictos en Palestina y entre Rusia y Ucrania requieren resolverse a la brevedad y, para ello, sería apropiado impulsar una tregua prolongada, consideró... 12.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-12T19:22+0000

2024-01-12T19:22+0000

2024-01-12T19:41+0000

américa latina

política

seguridad

andrés manuel lópez obrador

israel

franja de gaza

ucrania

onu

hamás

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/0c/1147350802_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_c55c22b7903f7cb76bc3d8ce143322b1.jpg

"Hay que buscar el diálogo y evitar [la confrontación]. Es lo más irracional; da mucha tristeza. Me informo diariamente (...); me duele mucho ver lo que pasa todos los días. Se tiene que buscar un acuerdo general, mundial, para una tregua que dure mucho tiempo, para la protección también de civiles", apuntó el mandatario en conferencia de prensa.Acerca de la suspensión de paquetes de financiamiento de Washington para Kiev, López Obrador rechazó que México tuviese alguna injerencia en ello. "No tengo la información realmente, voy a esperar", puntualizó.En varias ocasiones, el presidente mexicano ha pedido que se conduzcan negociaciones para resolver ambas situaciones. Para ello, ha propuesto desde la participación del papa Francisco como intermediario hasta el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).En el caso de la operación militar especial desplegada por Rusia en Ucrania, la última ronda de conversaciones entre los involucrados para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades se realizó el 29 de marzo de 2022 en Estambul, Turquía. Desde entonces, los países no las han retomado.En repetidas ocasiones, Moscú se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev, pero lo condicionó a la cancelación del decreto ucraniano que prohíbe retomar las negociaciones con Rusia.De acuerdo con el mandatario ruso, Vladímir Putin, su Administración está abierta a resolver el conflicto con Ucrania por la vía pacífica en caso de que se cumplan las garantías de seguridad en las que insiste Moscú.Acerca de la Franja de Gaza, que fue mencionada por López Obrador, el movimiento palestino Hamás atacó Israel desde esa región el 7 de octubre de 2023, causando alrededor de 1.200 muertos, cerca de 5.500 heridos y 240 rehenes capturados.En represalia, Israel declaró la guerra al movimiento palestino e inició ataques masivos contra instalaciones civiles en Gaza, a la par que imponía un bloqueo total al enclave palestino, cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible. El 27 de octubre, Israel lanzó una incursión terrestre a gran escala en la Franja de Gaza.La campaña de bombardeos ha dejado hasta la fecha más de 23.000 muertos y más de 58.900 heridos en el enclave palestino.Rusia y otros países instan a Israel y a Hamás a pactar un alto al fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

https://sputniknews.lat/20240105/el-pentagono-dice-que-no-tiene-mas-fondos-de-reposicion-para-las-armas-enviadas-a-ucrania-1147129039.html

https://sputniknews.lat/20240111/zelenski-se-opone-a-negociaciones-con-rusia-sobre-un-alto-al-fuego-1147312402.html

israel

franja de gaza

ucrania

méxico

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, andrés manuel lópez obrador, israel, franja de gaza, ucrania, onu, hamás, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, vladímir putin, méxico, palestina, rusia