La visita de Sunak a Ucrania, un intento de levantar el ánimo de Zelenski ante la pérdida de apoyos

El secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, admitió recientemente que el apoyo de su país a Ucrania en el actual conflicto con Rusia... 12.01.2024, Sputnik Mundo

Durante una reunión con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que se lleva adelante en Kiev este 12 de enero, el primer ministro británico, Rishi Sunak, busca firmar lo que Downing Street —sede del ejecutivo británico— describió como un acuerdo histórico sobre cooperación bilateral en materia de seguridad.Durante la visita, se espera que Sunak se comprometa a aumentar la asistencia militar para Ucrania en el próximo año financiero a 3.100 millones de dólares, así como también a acrecentar el flujo de envío de drones a su aliado en Europa oriental.El objetivo de la visita del primer ministro británico "es tranquilizar a Zelenski de que la ayuda británica a Ucrania continuará", luego de que Estados Unidos anunciara este jueves 11 de enero que no tiene más fondos para entregar a su aliado europeo, analizó para Sputnik el estudioso Alexei Podberezkin, director del Centro de Estudios Militares y Políticos del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú.En ese sentido, el experto ponderó que el viaje de Sunak, político que apenas registra un 20% de intención de voto para las próximas elecciones británicas, tiene como objetivo levantar la moral ucraniana y ser un impulso psicológico para Zelenski.Esto dado que el mandatario de Ucrania atraviesa uno de los momentos más duros desde el inicio del conflicto, tanto internamente, de cara a la hegemonía rusa en el campo de batalla y la pérdida de apoyo entre la ciudadanía y los militares, como en el plano internacional, con cada vez menos respaldos y la atención mediática del mundo en el conflicto en Oriente Medio entre Palestina e Israel.Podberezkin sugiere que Sunak probablemente quiera transmitirle a Zelenski la idea de que Kiev no será abandonado por el Reino Unido. Señalando la crisis en Medio Oriente, el experto enfatizó que el único aliado crucial que tienen los estadounidenses en la región en este momento es el Reino Unido, dados los ataques aéreos de Washington y su coalición contra objetivos hutíes en Yemen, que, no obstante, no contaron con el apoyo de Francia, Alemania o España.La visita de Sunak se produce una semana después de que The Telegraph citara a una fuente de Defensa anónima diciendo que el escaso número de marineros de la Armada Real del Reino Unido había provocado el desmantelamiento de dos buques de guerra para dotar de personal a su nueva clase de fragatas. "Tendremos que tomar mano de obra de un área de la Armada para colocarla en una nueva área de la fuerza", dijo la fuente.Las dos fragatas que serán desmanteladas son la HMS Westminster y la HMS Argyll, recientemente renovadas, "con un gasto enorme para los contribuyentes".Un exmando de la Armada Real británica, Alan West, cuestionó que se decidiera desmantelar los buques de guerra sin tener lista una nueva flota para asumir el control, advirtiendo que los barcos británicos estaban "cayendo como moscas".Esto sucede mientras las Fuerzas Armadas británicas están atravesando una crisis de reclutamiento masiva y la Armada Real Británica está sufriendo un colapso en el flujo de reclutas, de acuerdo a distintos reportes periodísticos.

