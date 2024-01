https://sputniknews.lat/20240115/lagos-de-mexico-el-top-10-de-sus-mayores-masas-de-agua-1146993523.html

Lagos de México, el top 10 de sus mayores masas de agua

Sputnik te cuenta cuántos y cuáles son los principales y más grandes lagos y lagunas de México. Conoce los nombres del top 10 de los más importantes.

Los 10 lagos más grandes de MéxicoMéxico es el tercer país más grande de Latinoamérica y el sexto más visitado del mundo. El país es culturalmente diverso y acoge a personas de todas las clases, credos y religiones. Los lagos de México son un espectáculo para la vista, así que no dudes en visitarlos. Lleva contigo el nuevo mapa de lagos de México para no perderte ninguno.Lago ArarecoEl lago Arareco, situado en el norte de México, en la Sierra Madre Occidental, está considerado uno de los más bellos del mundo. El lago Arareco es especialmente popular entre los turistas no solo por la extraordinaria belleza del paisaje montañoso, sino también porque en sus orillas viven los indígenas tarahumaras o rarámuris."Arareco" significa "herradura" en lengua rarámuri. El lago debe su nombre a su forma de U. Tiene 3 kilómetros de largo y una superficie de 40 hectáreas. Rodeado de un denso bosque de pinos y robles, el lago Arareco impacta con la belleza tranquila y majestuosa de la naturaleza septentrional.Lago de ZirahuénEl lago Zirahuén es un lago cristalino situado en la Sierra Colonial de Michoacán, con aguas azules y cristalinas, y además, está rodeado de colinas cubiertas de pinos y robles. Las actividades que puedes hacer ahí van desde contemplar el lago con asombro hasta escalar montañas, nadar, pasear, practicar kayak, senderismo, ciclismo y equitación.Está a un corto trayecto en automóvil, por una autopista de 4 carriles, desde Morelia o Pátzcuaro, pero prácticamente no ha sido descubierto por los turistas. Hay una gran variedad de lugares para alojarse y restaurantes gourmet con vistas al lago.El nombre Zirahuén en purépecha significa "el espejo de los dioses".Lago de CamécuaroEl Lago de Camécuaro, ubicado en Michoacán, es un imperdible parque nacional. Este hermoso entorno natural ofrece paisajes impresionantes y actividades ecoturísticas, como paseos en barca, ciclismo, natación e incluso camping.El lago se forma a partir de manantiales naturales de agua dulce y está rodeado de majestuosos árboles antiguos con raíces prominentes. A lo largo del día, la luz del sol interactúa con el agua cristalina, creando un escenario fabuloso.La palabra "Camécuaro" significa "lugar de baño" en lengua purépecha o tarasca, y el lago posee una extensión de 1.400 metros.Lago de PátzcuaroSituado en el estado de Michoacán, en el centro de México, el lago desempeña un papel clave en la historia de ese estado y de todo el país. El gran lago volcánico fue el centro del pueblo indígena purpepe, que los conquistadores españoles llamaron indios tarascos.El lago de Pátzcuaro se encuentra en una gran cuenca de poca profundidad y está salpicado de varias islas grandes. Su litoral está formado principalmente por humedales. El lago de Pátzcuaro es conocido por atraer a muchas aves migratorias, estar rodeado de vida salvaje y hermosos edificios que datan de la época de la Conquista española.Lago de ChapalaEs el mayor lago de México, se encuentra cerca de la ciudad de Guadalajara. Está alimentado por el río Lerma y es la fuente de y es la fuente del Río Grande de Santiago. Es un verdadero tesoro natural de México. Su extensión es de 1.100 kilómetros² y la zona que lo rodea es un pintoresco terreno de montañas, pueblos, bosques e increíbles puestas de sol.El clima y las condiciones atmosféricas aquí son suaves y templadas. Los viajeros y turistas se sienten muy atraídos por este lugar porque el lago está situado en una gran meseta montañosa. Es aquí donde se refugian muchas especies de aves migratorias y es un placer observarlas.Lago de YuririaYuriria se caracteriza por su riqueza natural, en la que destaca la laguna de Yuriria. Esta laguna fue creada por los españoles en 1548 por encargo de Fray Diego de Alvarado. Fue la primera estructura hidráulica de América Latina, y antes de su construcción la zona sufría de la formación de pantanos, así como epidemias de malaria. Gracias a la laguna, se solucionaron estos problemas, se puso fin a la proliferación de mosquitos y se dotó al monasterio de agua potable.La laguna de Juriria tiene una superficie de unos 150.205 kilómetros cuadrados, con diez islotes, entre ellos San Pedro, Puranque, Peñón de Vargas, El Patol, Mariú, Las Cabras, El Fuerte y otros.Actualmente alberga varias especies de aves, animales y plantas, como tejones, coyotes, murciélagos, mapaches, zorrillos, musarañas, reptiles, ranas, tilapias, serpientes de cascabel y otros. Además, parte de la vegetación se utiliza como forraje, leña, aromatizantes y pastos.Laguna de BacalarLa laguna de Bacalar —la laguna de los 7 colores o incluso las Maldivas mexicanas, como llaman a este hermoso lago— es una de las principales atracciones de la Riviera Maya y de toda la península de Yucatán.Las 7 razones para visitar la laguna de Bacalar son las 7 encantadoras tonalidades de azul de sus aguas, desde el celeste claro cerca de la orilla y en los bancos hasta el negro azulado en las profundidades. El lago se encuentra ubicado sobre tres cenotes inundados de agua, por lo que la profundidad puede descender bruscamente de dos a noventa metros.También llama la atención la transparencia del mar en aguas poco profundas: el fondo del lago está revestido de la más pequeña arena de coral blanca como la nieve.El lago de Bacalar, de 43 km de largo y 3 km de ancho, está reconocido como el segundo mayor embalse natural de agua dulce de México, después del lago de Chapala, en los estados de Jalisco y Michoacán.Laguna MiramarLa Laguna Miramar está en lo más profundo de la selva Lacandona, en la frontera con Guatemala. Es una de las zonas ecológicamente más vírgenes de México y contiene alrededor del 20% de todas las especies del país.El agua es de color azul puro, también es bastante templada por lo que es ideal para nadar y hacer piragüismo. Alrededor del lago hay ruinas mayas intactas (aunque es difícil organizar una visita). El trayecto hasta el lago no es apto para cardíacos, ya que requiere varios días de viaje muy duro a través de la selva tropical de Chiapas. El turismo en la Laguna Miramar se gestiona a través de la comunidad maya local de Emiliano Zapata.Laguna MontebelloEl estado de Chiapas es un lugar único en México donde naturaleza, gastronomía y cultura se entrelazan casi mágicamente. Por ejemplo, Montebello, una joya del sur de Chiapas, en la frontera con Guatemala, alberga los lagos más azules de México. Estas masas de agua, llamadas "uvalas", pertenecen a antiguos cenotes que se han convertido en lagos por causas naturales, creando una red de al menos 60 lagunas que suman 6.022 hectáreas. Las profundidades oscilan entre tres y 198 metros.Montebello está declarado área natural protegida y parque nacional desde 1959. En 2009, la Unesco lo incluyó en el Programa sobre el Hombre y la Biosfera.Laguna NichuptéNichupté, la laguna más famosa de Cancún, se encuentra entre la ciudad de Cancún y la zona hotelera. La laguna, de 3.000 hectáreas, sirve de reserva natural para el ecosistema de manglares de la región.La laguna incluye 7 lagos, como el Lago del Amor, el Lago Bojórquez y el Lago San José.El embalse está conectado con el mar Caribe por dos estrechos, el estrecho de Sigfrido, al norte, y el estrecho de Nizuc, en el extremo sur de la zona hotelera.¿Un lago y una laguna son lo mismo?Una laguna es una pequeña masa de agua que se forma junto a la costa del océano o del mar. Se forma por diferencias en el nivel de las mareas y la presencia de una bahía marina separada. Un lago, en cambio, se crea a partir de ríos, arroyos, manantiales glaciares o cráteres volcánicos. Su origen puede ser natural o artificial.El agua de una laguna puede tener una composición diferente: parte del océano, del mar, del río o del agua dulce se infiltra en la laguna, pero una porción se mantiene a nivel del mar. Esto hace que el agua de una laguna tenga diferente salinidad y contenido en micronutrientes. Un lago, en cambio, puede contener solo agua dulce alimentada por ríos y manantiales subterráneos.

