Bélgica advierte que Europa podría quedarse sola si Trump vuelve a la Casa Blanca

El primer ministro belga, Alexander De Croo, advirtió que la Unión Europea (UE) podría quedarse sin ayuda de Estados Unidos si se concreta un eventual regreso de Trump a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2024.Este año, De Croo será una figura clave en la política europea, ya que su país ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE durante los próximos seis meses. En ese sentido, el político también señaló que, en 2024, muchas democracia y libertades se pondrán a prueba."2024 será un año crucial, en el que se pondrán a prueba nuestras democracias y libertades", dijo Alexander De Croo, refiriéndose a las elecciones presidenciales europeas, pero también a las estadounidenses.El representante belga, quien horas después se reunió con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, también instó a los eurodiputados a mantener la solidaridad con Ucrania y el apoyo militar continuo, subrayando el carácter existencial de la causa para los europeos.Un posible segundo término de Trump al frente de la Casa Blanca ha generado nerviosismo. Diversos funcionarios europeos que creen que el republicano podría retirar el respaldo estadounidense a los esfuerzos de seguridad europeos y específicamente a Ucrania.El 14 de enero, Thierry Breton, comisario europeo francés y uno de los políticos más veteranos de Europa, reveló que años atrás Trump advirtió a la Unión Europea que no iría en su auxilio si fuera atacada.Según declaró Breton durante un acto en el Parlamento Europeo, Trump habría dicho a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Foro Económico Mundial de Davos 2020, que "si Europa está siendo atacada, nunca vendremos a ayudarlos". "Por cierto, la OTAN está muerta, y nos iremos, abandonaremos la OTAN", dijo también Trump, según Breton. "Y añadió: 'y por cierto, me deben 400.000 millones de dólares, porque no pagaron, alemanes, lo que tenían que pagar por defensa'", comentó Breton sobre la tensa reunión con el entonces presidente de Estados Unidos.Las encuestadoras y medios de comunicación más reconocidos del país norteamericano dan a Trump un empate con el actual mandatario demócrata, Joe Biden, quien ha dicho que buscará la reelección.

