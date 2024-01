https://sputniknews.lat/20240116/los-danos-colaterales-son-terribles-el-turismo-sufre-la-inseguridad-en-ecuador-1147423561.html

"Los daños colaterales son terribles": el turismo sufre la inseguridad en Ecuador

La crisis de seguridad y criminalidad que atraviesa Ecuador, agravada por los recientes acontecimientos relacionados a la fuga de Adolfo Fito Macías, líder del grupo vinculado al crimen organizado Los Choneros, llevó a que el Poder Ejecutivo ecuatoriano decretase el estado de excepción por 60 días, desde el pasado 8 de enero.En este contexto, uno de los actores de la economía ecuatoriana más afectados por la medida tomada por el Gobierno de Daniel Noboa ha sido el rubro del turismo y la gastronomía. Las pérdidas para el sector alcanzarían los 10 millones de dólares diarios, de acuerdo a estimaciones de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador.La situación del rubro turístico "es terrible", sostuvo en diálogo con Sputnik el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador (Fenacaptur), Holbach Muñetón.El entrevistado afirmó que "en lo que respecta a restaurantes, eventos y hotelería" la actividad ha disminuido un 80%. Debido al toque de queda de 23h00 a 05h00, "las personas no están saliendo", agregó."La vida nocturna hoy en día es cero, no por el toque de queda, sino por el propio hecho de que todos quieren llegar a sus casas a las seis de la tarde. Para el inicio de la restricción, a las 23h00, ya no encuentras a nadie en las calles", manifestó Muñetón."Montañitas (oeste) y Baños (centro), dos lugares que siempre están al 100% de su capacidad hotelera, ahora están al 50%", graficó el presidente de Fenacaptur.De acuerdo con el representante de las cámaras de turismo, hasta el momento no existen planes gubernamentales de ayuda económica al rubro en cuestión ni medidas para minimizar el impacto de los decretos de excepcionalidad, como tampoco proyectos de reactivación de la industria en el mediano y largo plazo."No se han tomado medidas para el sector. Todavía estamos haciendo los reclamos pertinentes. Hay deudas con la banca pública y privada, que digan que van a bajar el agua, la luz o algo. No hay producción en estos momentos y no hemos tenido absolutamente nada de ayuda", planteó Muñetón."Hablé con Alberto Molina, gobernador de la provincia del Guayas; vamos a hablar con Niels Olsen, ministro de Turismo del Ecuador; también hablaré con Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, para ver un tema de compensaciones", reconoció el entrevistado.De todas maneras, según la autoridad de Fenacaptur, "el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, en cuanto a enfrentar a la delincuencia. Las 'vacunas' [extorsión] no te dejaban trabajar, todo el mundo estaba asustado".No obstante, para el entrevistado, el declive en la actividad para el sector turístico comenzó con la situación de inseguridad iniciada durante "el gobierno terrible" de Guillermo Lasso (2021-2023)."Desde ahí empiezan las cosas, el tema de las cárceles, como muchas otras cosas que no estábamos acostumbrados a ver: muertes, sicariato, vacunas o extorsiones, explosiones, fugas, motines. Todo esto ha ido creciendo y las personas lo que hacen es atrincherarse en sus casas y no salir", lamentó Muñetón.Según el dirigente empresarial la situación desbandada de criminalidad que afecta al Ecuador desde hace al menos dos años "ha causado perjuicios económicos no solamente en el sector turístico"."La cadena de valor se ha visto afectada: los eventos, conciertos y festivales que atraen de 40.000 a 50.000 personas, las conferencias, charlas, ferias, todo esto o se pierde o se hace en el día, que no es lo mismo. Por todos lados es una complicación", señaló.En cuanto a proyecciones de reactivación de la industria, Muñetón sostuvo que su "ejemplo siempre es México", nación que según el entrevistado no solo logró insuflarle vida al sector turístico tras la pandemia, sino que el Estado también ha actuado en consecuencia para brindar seguridad a los millones de viajeros que llegan a los principales destinos del país azteca, como Cancún.

