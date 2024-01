https://sputniknews.lat/20240116/propuesta-en-uruguay-dialogo-politico-nacional-contra-el-narcotrafico-1147448248.html

Propuesta en Uruguay: diálogo político nacional contra el narcotráfico

Propuesta en Uruguay: diálogo político nacional contra el narcotráfico

Ante el avance de la inseguridad en varios países de la región, la actual oposición política uruguaya propone un plan para abordar el problema. En otro orden, analizamos los primeros días del Gobierno de Bernardo Arévalo en Guatemala.

En América Latina, la inseguridad y violencia, vinculada con el avance de organizaciones narcocriminales, se ha incrementado con ejemplos relevantes como Ecuador, país bajo estado de conflicto interno.En el caso de Uruguay, dos informes sostienen que el país ocupa el primer puesto en seguridad entre los países latinoamericanos. Se trata de los elaborados por el Índice Global del Crimen Organizado y el del Índice Global de Paz.El primero sostiene que el país sudamericano obtuvo 3,22 puntos y se ubica en el puesto 172 de 193 países en cuanto a tasa de criminalidad, 12 de 12 de los países de América Latina, 30 de 35 de América.El segundo indicó que Uruguay fue el país más pacífico de Sudamérica en 2022 y 2023, a pesar de recibir una calificación de "Precaución para viajar" nivel 2 por parte del Departamento de Estado de EEUU.Sin embargo, existen alertas en Montevideo ante la violencia vinculada con el narcotráfico.El principal partido de oposición, el Frente Amplio, planteó al resto del sistema político un “diálogo nacional” contra el avance del flagelo.El presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira, hizo la propuesta tras el planteo de los sectores que apoyan la precandidatura del senador y ex ministro de Economia, Mario Bergara, quien conversó con En órbita.A criterio de Bergara, en el país sudamericano ha habido "errores en la aplicación de políticas de seguridad. Se ha ido a los bandazos. (...) Es necesaria una política de Estado [a pesar de los partidos de Gobierno de turno]"."Nadie tiene la varita mágica pasa solucionar el tema. Debemos ir a un marco de diálogo, partiendo de diferencias, pero hay que buscar acuerdos en una política integral en materia de seguridad", indicó el entrevistado.En relación con la "política integral", el senador resaltó la importancia de la "prevención del delito, la inteligencia policial, la represión, la rehabilitación, el combate al lavado de activos, donde el narco blanquea sus ganancias".Bergara reconoció "preocupación" ante el ascenso de la violencia narco, "un problema global" y remarcó la necesidad de atender su penetración en estructuras institucionales y estatales."La comparación de nuestro país con otros de la región no es mala. Pero no podemos generar una autocomplacencia de pensar que estamos bien. Hoy estamos peor que hace 15 años", afirmó el precandidato presidencial por el Frente Amplio, de Uruguay.En otro orden, analizamos los primeros días del Gobierno de Bernardo Arévalo en Guatemala. Conversamos con la politóloga guatemalteca Yeraldine de Cid.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 7 a 9 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

