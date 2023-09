https://sputniknews.lat/20230929/como-se-explica-el-crecimiento-de-la-narcocultura-en-chile-1144216254.html

¿Cómo se explica el crecimiento de la narcocultura en Chile?

El Gobierno chileno presentó un proyecto de ley para limitar y contener los funerales asociados al narcotráfico con el objetivo de prevenir ilícitos asociados... 29.09.2023, Sputnik Mundo

El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó la propuesta normativa que busca limitar los llamados narcofunerales o funerales de alto riesgo —como son reconocidos de forma oficial—, para prevenir hechos de violencia e inseguridad asociados a la narcocultura en los barrios chilenos."Vamos a enfrentar la cultura narco en todas sus dimensiones. La seguridad de nuestros compatriotas no puede esperar", acusó el mandatario chileno durante la ceremonia de promulgación del proyecto legislativo, llevada a cabo el miércoles 27 de septiembre en el Palacio de La Moneda, sede del poder ejecutivo del país sudamericano.Los narcofunerales fueron descritos por el Gobierno de Chile como "eventos que buscan exaltar la memoria de personas consideradas mártires para bandas criminales, en los que se desarrollan diferentes faltas y conductas impropias para la sana convivencia de la población".En estos particulares oficios fúnebres se toman espacios públicos para la realización de procesiones, acompañadas de tiroteos, pirotecnia y amedrentamiento de vecinos, quienes deben buscar refugio, al tiempo que es necesario suspender actividades educacionales o laborales por motivos de seguridad."Lo que conocíamos de la cultura narco en Chile era básicamente aquellas relaciones entre habitantes de una población [barrios populares] que realizaban microtráfico de pasta base y papelillos de marihuana", puntualizó el experto.En el transcurso de los últimos 10 a 15 años, "se ha instalado, desde un ámbito de transferencia o apropiación cultural, toda una idea y un imaginario narco que se ha asentado en aquellos lugares donde el Estado no ha llegado, por acción u omisión, o que se ha dado por vencido en lo que en Chile se ha llamado la 'lucha contra el narcotráfico'", agregó Guzmán.El proyecto de ley Límites a funerales de alto riesgo pretende prevenir tales hechos delictivos en flagrancia mediante el decreto de sepultura o cremación obligatoria que no exceda las 24 horas luego del fallecimiento, junto a la prohibición de realizar responsos en casas particulares.El actual subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, es un conocido politólogo chileno que "ha trabajado el tema de la seguridad y la narcocultura hace bastante tiempo", explica Guzmán."Hace unos años atrás, él hablaba que toda esta espectacularidad de la violencia narco en Chile era más bien una idea reforzada e implementada en la forma de un montaje por los medios de comunicación", recordó el sociólogo.No obstante, señaló que ha habido un cambio en la situación. "Si bien nosotros podemos decir que esto no estaba presente hace 10 años atrás, lo que me parece más correcto decir es que no estaba en nuestro ojo, ni en el de la sociedad", puntualizó."En las poblaciones se ha vivido el abandono del Estado desde hace mucho más de 10 años", sostuvo Guzmán. "En esos lugares el jefe narco es la figura paternal, de padrino, que ocupó el lugar que dejó el Estado al no estar presente en estos lugares. Esa figura sí existía ahí, pero lo que no estaba puesto era el ojo público puesto en esa situación".Guzmán insiste en que el actual subsecretario de Prevención del Delito "insistía durante el primer Gobierno de Piñera (2010-2014) que [...] lo que hay que hacer contra esta cultura narco y los problemas de seguridad es perseguir la ruta del dinero".Sin embargo, "en Chile, la ruta del dinero está resguardada por secreto bancario, que es una cuestión que la derecha chilena nunca ha estado dispuesta a levantar", acusó el sociólogo."Mientras eso no se haga, la concurrencia y la posibilidad de cometer delitos relativos al lavado de activos o aquellos que inmiscuyen a funcionarios públicos, es difícil de controlar mientras el sector de la economía dedicado a las finanzas sea utilizado en la concretización de este tipo de actos delictivos", apuntó.El proyecto de ley del Gobierno prevé que sea Carabineros (la policía militarizada) el cuerpo de seguridad que definirá "si se trata de un funeral de riesgo para la seguridad y el orden público".A la vez, el proyecto lista un conjunto de delitos que verán agravada su pena en caso de cometerse en el marco de un funeral de alto riesgo, como "la interrupción u obstaculización de la circulación en la vía pública, saqueos en establecimientos comerciales, riñas o peleas, y aquellos que portaren armas, fuegos artificiales", destacó La Moneda.Según estadísticas del Gobierno de Chile, más de 1.302 personas han sido detenidas en el marco de 1.736 narcofunerales que se contabilizan desde mayo de 2019, mes en que comenzó el registro de este fenómeno.Narcocultura, capitalismo y ostentaciónGuzmán afirma que "toda cultura tiene raigambre en la realidad social donde esta se desarrolla o produce". Nosotros, "no estamos inmersos en esa cultura o realidad social, lo que no quiere decir que eso no exista"."Por lo tanto, es rey de un pequeño feudo y quienes cohabitan esas comunidades son sus peones o vasallos en algún sentido", aseveró.Efectivamente, "este exitismo monetario —del oro, del diamante, de las pistolas y el exceso de violencia— es parte también del triunfo del capitalismo, que también se vive en estos lugares: lo que manda es la plata y quien ejerce más violencia sobre el otro", acusó Guzmán.Desde las "lecturas conservadoras de derecha", señaló el entrevistado, "culpabilizan a la migración centroamericana de este cambio cultural, pero no hay ninguna certeza o estudio al respecto que me permita inferir que la correlación sea lineal en ese sentido", enfatizó."Lo que sí puedo decir, es que hay tipologías criminales que antes no se veían en Santiago de Chile y que ahora sí se han visto.", concluyó.

