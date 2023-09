https://sputniknews.lat/20230914/exministro-boliviano-es-indispensable-la-cooperacion-en-la-lucha-contra-amenazas-regionales-1143699760.html

Exministro boliviano: Es "indispensable la cooperación" en la lucha contra amenazas regionales

Exministro boliviano: Es "indispensable la cooperación" en la lucha contra amenazas regionales

El Gobierno de Luis Arce dialoga con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú para consolidar un control efectivo de sus límites territoriales. En diálogo con... 14.09.2023, Sputnik Mundo

américa latina

bolivia

política

reymi ferreira

seguridad

gobierno de bolivia

narcotráfico

criminalidad

cooperación militar

💬 entrevistas

El Gobierno de Bolivia coordina con sus cinco países vecinos el fortalecimiento de sus fronteras, vulnerables al narcotráfico, la trata de personas y el contrabando, un escenario que, según empresarios industriales, implicó pérdidas por 3.500 millones de dólares en 2022. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, afirmó que "la lucha contra el contrabando ha sido permanente junto con las Fuerzas Armadas. Hay que cuidar el aparato productivo. En ese marco se están haciendo trabajos intensos en la frontera con Perú, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay", de acuerdo con un reporte de la dependencia a su cargo.El que fue ministro de Defensa durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), Reymi Ferreira, consideró atinadas las medidas del Gobierno de Arce para proteger las fronteras bolivianas."En el pasado había un vínculo muy tirante con Chile, por el diferendo marítimo en la Corte de La Haya y por el tema del Silala", precisó el también abogado boliviano.En este sentido, Ferreira comentó que "una de las fronteras más conflictivas que tenemos es la que compartimos con Chile. Habiendo ya pasado de página en esa relación, ahora no tenemos una completa normalidad, pero al menos ya no prima la belicosidad y la animosidad".Coordinación indispensableEl exministro consultado evaluó que el Gobierno boliviano "está abocado a consolidar una línea de cooperación indispensable. Hay temas que son los mismos desde hace tiempo: el narcotráfico, contrabando, trata de personas, inmigración ilegal, que usa a Bolivia de puente para irse a otros países. Es positivo que se esté coordinando sobre estos temas".Según el exfuncionario, las Fuerzas Armadas del país plurinacional y otras instituciones del Estado "han hecho un trabajo álgido, pero son temas masivos los que enfrentan. Por ello, la coordinación que se plantea entre los países ayudará".Para el político boliviano, para afrontar el narcotráfico "la cooperación se vuelve indispensable. Porque hay una red transnacional, hay varios carteles, donde originalmente Bolivia no era muy importante. Pero ahora han llegado a todos los países de la región, incluso a Ecuador", donde no se cultivan ni se producen drogas en una cantidad significativa.Derribo de avionesDesde el Ministerio de Defensa boliviano se analiza la posibilidad de legalizar el derribo de naves que atraviesen sin permiso de las autoridades el espacio aéreo nacional."Hay que hacerlo, pero se necesitan equipos de intercepción. El ministro [Novillo] anunció que se tiene la capacidad de detectar los aviones con equipos de radar", pero faltan aeronaves militares o armamento adecuado para efectuar el eventual derribo, consideró Ferreira.También son necesarias "formas de detección terrestre. Tenemos una frontera amplísima, que no se puede cubrir sin medios electrónicos. Hay países amigos que pueden cooperar con la tecnología de muchas formas", sostuvo.Asimismo, hace falta desarrollar la legislación "para controlar los drones, cuya importancia ya hemos visto. Se debe desarrollar una ley sobre ese tema. Porque los drones se van a convertir en medios de transporte de droga y otras cosas, dado que son de difícil detección en el espacio aéreo. Quizás se pueden aplicar a nuestro país lo que reglamentan otros países", reflexionó Ferreira.En julio pasado, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, viajó a Irán, donde conoció experiencias en materia de defensa desarrolladas por el Gobierno de Ebrahim Raisi. A su regreso enfrentó una catarata de fake news, que llegaron a asegurar que Bolivia le compraría drones a ese país.Estas noticias falsas levantaron críticas desde Argentina, donde acusan a ciudadanos iraníes por su presunta participación en los atentados a la embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y a la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA), en 1994. No obstante, esta versión fue descartada por el Mossad, el servicio de inteligencia israelí.En definitiva, no se concretó ninguna compra de equipos con Teherán ni con ningún otro país. De todos modos, se considera que hacen falta para controlar los límites de Bolivia.Sobre la posibilidad de adquirir algunos de estos equipos a la nación persa, el exministro Ferreira evaluó que "es un tema muy complejo. Hay cierta susceptibilidad en varios países. Pero tampoco se puede dejar de tener relación con países que han mostrado la intención de cooperar".Aunque Bolivia dispone de equipos, "se van a necesitar más, porque el espacio aéreo boliviano es muy alto (sobre todo en la región andina). Hay cazas, pero de muy alta velocidad, que consumen mucho combustible. En cambio, hay aviones más chicos que pueden servir para intercepción", opinó el exfuncionario.

bolivia

bolivia, política, reymi ferreira, seguridad, gobierno de bolivia, narcotráfico, criminalidad, cooperación militar