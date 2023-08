https://sputniknews.lat/20230808/bolivia-e-iran-estrechan-lazos-a-pesar-de-las-especulaciones-malintencionadas-1142362230.html

Bolivia e Irán estrechan lazos a pesar de las "especulaciones malintencionadas"

Bolivia e Irán estrechan lazos a pesar de las "especulaciones malintencionadas"

En una visita reciente a Teherán, el ministro de Defensa boliviano, Edmundo Novillo, se reunió con su par iraní Mohammad Reza Ashtian para analizar el impulso... 08.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-08T03:50+0000

2023-08-08T03:50+0000

2023-08-08T03:50+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

rogelio mayta

irán

teherán

la paz

seguridad

bolivia

relaciones internacionales

nanotecnología

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/14/1130666509_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_8a0d2fd8a07d0303010878ad5b0fecbd.jpg

Los representantes de los Gobiernos de Bolivia y de Irán dialogaron con la perspectiva de fortalecer la cooperación en áreas diversas áreas y se trataron las necesidades que manifestó el país sudamericano en materia de protección de sus fronteras para la lucha contra el narcotráfico y el contrabando.Dialogaron sobre el traspaso de tecnología en vigilancia cibernética, nanotecnología, la provisión de lanchas y la reparación de aeronaves, entre otros puntos, así como de la idoneidad de los drones de la república islámica para patrullar los cielos bolivianos, fundamentalmente en la región oriental.Tras su regreso, el ministro Novillo, en conferencia de prensa desde La Paz, aclaró que "está descartado, absolutamente, que hayamos ido a hacer cualquier gestión de ayuda bélica"."Se abordaron tareas específicas que se asignan al Ministerio de Defensa en cuanto a la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, así como apoyo al desarrollo a nuestras Fuerzas Armadas a través de Escuela Militar de Ingeniería (EMI)", declaró la autoridad de Defensa.El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, deploró las versiones que hablan de "acuerdos" firmados entre ambos países.El canciller aclaró que "lo que hubo fue una visita de nuestro ministro de Defensa a Teherán, como parte de un relacionamiento que lleva de años", consolidado en 2007 por el expresidente Evo Morales (2006-2019).Este vínculo "ha posibilitado un intercambio importante en diversos ámbitos, como la cooperación de Irán en aspectos tan sensibles como la salud", indicó Mayta. En este sentido recordó que en la ciudad de El Alto, departamento de La Paz, "tenemos un hospital iraní. También, fruto de esa cooperación tenemos un laboratorio de nanotecnología, que es único en Sudamérica y se encuentra en nuestra Escuela Militar de Ingeniería (EMI)".Estas obras, expuso el canciller, "expresan nuestro relacionamiento. Entonces nuestro ministro de Defensa fue a dar continuidad a ese diálogo de nuestros países. Pese a la distancia geográfica, tenemos un relacionamiento importante".Una relación cordialMayta resaltó que hay un obstáculo para fortalecer el vínculo entre La Paz y Teherán: las sanciones impuestas a la república islámica por varias naciones del hemisferio norte.Y agregó: "Pese a las sanciones económicas que sufre Irán, ha logrado un importante desarrollo. Producen tractores que podían servirnos, así como insumos médicos y farmacéuticos que nos harían falta, entre otros productos".Pero "estas sanciones económicas hacen que el comercio con Irán sea muy complejo y lo limite extremadamente, hasta en muchos casos simplemente imposibilitarlo. Dentro de lo posible nosotros tenemos una relación cordial y positiva con Irán".En este sentido, Mayta comentó: "Nos han preocupado una serie de especulaciones de algunas personas en países vecinos, referidas a un acuerdo que no se suscribió, que no existió en realidad". Estas versiones fueron emitidas por sectores políticos de Perú, Chile y Argentina.Para el canciller, estas voces "parten de cierta estigmatización negativa, que no es constructiva. Irán es un pueblo que merece el respeto y reconocimiento de la comunidad internacional, como lo merecemos todos los pueblos en igualdad de condiciones".En este sentido el ministro Novillo aseguró ante los medios de prensa: "Hay que descartar totalmente las versiones de quienes han mencionado que mi viaje a Irán podría significar un riesgo una amenaza para la paz para la región. Yo creo que esto es una falacia, pero fantasiosa y sin límites, y con intereses netamente políticos", dijo en referencia a algunas críticas de sectores de la oposición al Gobierno del MAS."Somos un país soberano"En el ámbito legislativo también se espera poder profundizar el vínculo con la nación presidida por Ebrahim Raisi.La diputada María Cristina Choque, del Movimiento Al Socialismo (MAS), recordó que el vínculo con Irán se consolidó en 2007, durante el primer Gobierno de Evo Morales (2006-2019): "Desde ese año tenemos convenios que fortalecen las buenas relaciones entre ambos países", dijo a Sputnik.La senadora Lucy Escobar también celebró este avance diplomático: "Debemos tener relaciones multilaterales y bilaterales con diferentes países. Debemos tener hermandad para trabajar y alcanzar convenios que apoyen al crecimiento del país", dijo a Sputnik.El apoyo técnicoEn su informe a la prensa nacional, Novillo explicó distintos aspectos surgidos en los diálogos con las autoridades de Irán durante sus visita al país.El ministro indicó que se requeriría la experticia de científicos iraníes para fortalecer la cursada de Nanotecnología en la EMI. También sería importante contar con el apoyo de técnicos aeronáuticos, así como expertos en la elaboración de mapas que integran tecnologías de la información y la comunicación."Nos han llevado a sus hangares y hemos podido ver la capacidad que tienen para poder hacer mantenimiento de aeronaves modernas, como es el caso de los Hércules, o de helicópteros de diferentes marcas. Tenemos aeronaves que necesitan ser reparadas", explicó Novillo.Asimismo, evaluó como importante la posibilidad de transferir tecnologías al Instituto Geográfico Militar (Insgeomil) de Bolivia, para que "pueda mejorar sus capacidades".Sobre este punto, la diputada Choque expresó: "Ojalá vengan profesionales de distintas ramas en las cuales están adelantados, para enseñar a nuestros profesionales bolivianos en temas estratégicos".Sobre la necesidad de lanchas y drones para controlar las áreas limítrofes, particularmente en la zona del oriente boliviano, el ministro de Defensa boliviano manifestó: "Necesitamos un mecanismo, a través de un sistema tecnológico que pueda ayudarnos, junto a nuestras Fuerzas Armadas, a tener el control de las áreas fronterizas por donde ingresa el contrabando, como también en la lucha contra el narcotráfico".

https://sputniknews.lat/20230805/canciller-boliviano-a-sputnik-con-los-brics-abogamos-por-la-primacia-del-multilateralismo-1142285759.html

https://sputniknews.lat/20230522/la-ue-introduce-un-nuevo-paquete-de-sanciones-contra-iran-1139727318.html

https://sputniknews.lat/20230418/bolivia-despliega-militares-en-fronteras-para-frenar-contrabando-de-combustibles-1138308506.html

irán

teherán

la paz

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

💬 opinión y análisis, rogelio mayta, irán, teherán, la paz, seguridad, bolivia, relaciones internacionales, nanotecnología