Bolivia evalúa enfrentar a la sequía con las aguas del Silala compartidas con Chile

Bolivia evalúa enfrentar a la sequía con las aguas del Silala compartidas con Chile

09.09.2023

El país sudamericano atraviesa una grave sequía que afecta a 290 de sus 340 municipios, según el Gobierno nacional. En la ciudad de Potosí sale agua día por medio, mientras en otras poblaciones directamente no hay. Incluso el lago Titicaca, en La Paz, sufre una baja que desde hace décadas no se registraba.Ante este panorama, legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron que viajarán a la frontera con Chile, donde emergen las polémicas aguas del Silala, para evaluar la viabilidad de abrir un canal que lleve el preciado elemento a los departamentos andinos de Potosí y Oruro, los más afectados por la sequía.Hugo Siles, especialista en relaciones internacionales y exministro durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), consideró que esta posibilidad no se opone al fallo de la Corte Internacional de La Haya del 2022, según el cual el Silala es un curso de agua compartido por Chile y Bolivia, por lo tanto ambas naciones tienen derecho a beneficiarse de este recurso."Se deben tener necesariamente en cuenta los aspectos técnicos, los estudios de factibilidad. Primeramente, porque el Silala es un curso de agua internacional", indicó Siles a Sputnik.Un siglo atrás, la prefectura de Potosí y el Gobierno de Chile acordaron tender canales de Bolivia hacia el vecino país para llevar agua que sería aprovechada por el ferrocarril y las poblaciones a ese lado de la frontera.El mencionado estudio fue realizado por el Instituto Danés de Hidráulica (DHI). Según esta investigación, "se debe tomar en cuenta el cuidado de este ecosistema único en el mundo, que se da en esta zona tan privilegiada y del lado boliviano", explicó el entrevistado.Por ello, según el exministro de Autonomías "es importante, previo a cualquier iniciativa, munirse muy bien con estudios técnicos y de factibilidad".Agua por leyLos diputados masistas Rolando Cuéllar y Gabriel Colque afirmaron que visitarán la zona en los próximos días. "Como diputados, estamos viajando con una comisión para ver qué propondremos. Proyectaremos una ley para abrir un canal en el Silala que venga del departamento de Potosí a Oruro. Es una necesidad", dijo Cuéllar a la Agencia de Noticias Fides (ANF).Para el diputado Colque, la construcción de un nuevo canal del lado boliviano no se opone a "las conclusiones de La Haya, que son bien claras. Dicen que los dos países pueden utilizar las aguas. Estamos con el pleno derecho de proyectar, frente a esta situación de inclemencias climáticas, proyectos para los diferentes municipios del departamento de Potosí".El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que 290 de los 340 municipios de Bolivia se declararon en emergencia por sequía. En Potosí, la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias (AAPOS) determinó suministrar agua solo día por medio a la capital.El departamento de Oruro estaría próximo a declararse en desastre por la sequía, como varias poblaciones del Altiplano donde ya no hay agua.¿Desmantelar los canales a Chile?Asimismo, aclaró que "Bolivia no ha manifestado oficialmente ninguna intención de desmantelar esos canales, en aras de que este conflicto más que centenario se resuelva de manera pacífica".Para Siles, aceptar la mediación de La Haya "demostró una enorme madurez en el marco de las relaciones de ambos estados sobre los diferendos y problemas que se presentan en la frontera".Y remarcó que toda diferencia entre Bolivia y Chile "se debe resolver con diálogo, con acercamiento, con integración".Entonces, "no es que Bolivia no puede desmantelar estos canales artificiales que están en su territorio. Pero no se considera esta posibilidad, para manejar binacionalmente las decisiones que comprometan un ecosistema tan importante como este", sostuvo."En este caso, tampoco hay una decisión del Gobierno boliviano de canalizar mediante otro tipo de infraestructura las aguas del Silala para aprovisionar algunas poblaciones del departamento de Oruro y Potosí", aseguró Siles.

