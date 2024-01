https://sputniknews.lat/20240117/argentina-debe-alarmarse-por-la-caida-en-el-precio-de-la-soja-1147455868.html

¿Argentina debe alarmarse por la caída en el precio de la soja?

El precio del grano cayó a su nivel más bajo en los últimos dos años, mientras que Argentina, uno de los principales productores del oleaginoso, requiere... 17.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-17T04:30+0000

2024-01-17T04:30+0000

2024-01-17T04:30+0000

La soja, el principal oleaginoso producido en Argentina, anotó una considerable baja al registrar el menor precio de los últimos dos años, a la vez que se prevé una histórica cosecha del cultivo, tras un periodo de sequía extrema.El precio de la tonelada de soja llegó, a mediados de enero, a los 443 dólares en el Mercado de Chicago, principal referencia bursátil de granos. La cotización supone una baja de 43 dólares respecto al registro de comienzos de diciembre de 2023.El grano ha experimentado una baja continua de su precio en los últimos 26 meses, en parte como consecuencia de las mejoras de la producción en el hemisferio norte y en función de la futura cosecha de abril en el Cono Sur.El director de LP Consulting recalcó que la baja en el precio del grano "no va a tener tanto impacto". Esto se debe fundamentalmente a los volúmenes históricos de cosecha que maneja el agro argentino, así como al rendimiento de la soja esperado para abril: unos "137 millones de toneladas más que en la campaña anterior, vale decir, un 65% más que en 2023"."Yo creo que va a compensar el volumen de la producción contra el precio", subrayó el experto.A la vez, el economista oriundo de la provincia de Santa Fe, una de las regiones con cultivos de soja más extendidos del país, agregó que es necesario considerar la variable de la sequía que en la actualidad enfrenta el agro brasileño, principal productor regional.El ingreso de divisas producto de las agroexportaciones son vitales para las arcas del país, que necesita acrecentar sus alicaídas reservas. Las medidas económicas de shock iniciadas por el Gobierno de Javier Milei, "se apoyan muchísimo en la balanza del sector agro", enfatizó Piazza, "fundamentalmente en la gruesa [cosecha], que vendría en abril".En este sentido, de acuerdo al analista, el factor climático cobra relevancia por su impacto directo. Por ello, en Argentina"las noticias que más importan desde el punto de vista de la macroeconomía son las climáticas: ¿cómo se comporta el clima? Porque la producción está, porque la siembra está", indicó.Relaciones económicas sino-argentinasLa tensión que domina las relaciones diplomáticas entre Argentina y China a partir de declaraciones del mandatario argentino, sumado a los gestos hacia Taiwán por parte de la canciller Mondino, habrían suscitado la molestia del gigante asiático, indicaron medios argentinos.En este contexto, ¿qué impacto tendría en el sector agropecuario el tenso relacionamiento diplomático con el gigante asiático, el segundo socio comercial del país austral?Piazza restó importancia al potencial impacto de los cruces diplomáticos. "Le vendemos mucho a China. Por lo que, sinceramente, no lo vemos como una amenaza", aseguró.Para el consultor las relaciones sino-argentinas "están afianzadas desde hace mucho tiempo" y subrayó que Pekín "tiene muchas inversiones realizadas" en el sector agrícola de la nación sudamericana."Si bien es cierto que el perfil que tiene el presidente Milei es muy disruptivo, muy fuerte, y a veces esas declaraciones de choque no caen bien, entendemos que hay que privilegiar las relaciones estratégicas del comercio exterior con China. Y no solamente con el agro, sino también con la carne", aseveró el analista.El experto destacó el pragmatismo en el vínculo comercial. "Ellos compran lo mejor y lo que más les conviene, y si Argentina se lo provee en tiempo y forma, no van a despreciar ese comercio por algunas declaraciones del presidente", redondeó.

