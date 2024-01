https://sputniknews.lat/20240116/el-megadecreto-de-milei-divide-al-congreso-argentino-entre-sesiones-extraordinarias-1147420735.html

El 'megadecreto' de Milei divide al Congreso argentino entre sesiones extraordinarias

En un clima de álgidas jornadas maratónicas en el Parlamento, el 19 de enero se cumplirá el plazo previsto para que la Comisión Bicameral se expida sobre el...

El 2024 no da respiro en la política argentina. En plenas sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei, en las que se trata la ley ómnibus —que plantea más de 600 iniciativas—, el Congreso tendrá la oportunidad de abordar el controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el ejecutivo, que incluye más de 360 derogaciones y modificaciones de leyes.El 19 de enero vencerá el plazo de 10 días hábiles previstos para que una Comisión Bicameral —aún no conformada— dictamine a favor o en contra del DNU. Transcurrido el período, y en medio de un mar de incertidumbre en torno a la concreción de las iniciativas oficialistas, los legisladores podrán tratar el documento firmado el 20 de diciembre y vigente desde el día 28.En franca minoría parlamentaria —con apenas 38 de los 257 diputados y siete de los 72 senadores—, La Libertad Avanza es consciente de las dificultades que afrontará la aprobación del decreto. Si bien el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negocia contrarreloj para conseguir los votos necesarios para la aprobación de la ley ómnibus, el Poder Ejecutivo verá en el Parlamento uno de los principales obstáculos para lograr el visto bueno al DNU.Dentro de los ejes más controvertidos del DNU figura la reforma laboral de hecho centrada en la extensión de tres a ocho meses del período de prueba; la morigeración de las multas contra los empleadores que tengan trabajadores no registrados, y la disminución del monto de las indemnizaciones por despido sin causa.Matices opositores"El decreto se mete en la vida privada de los argentinos. Echa por tierra ideas fundacionales de la movilidad social ascendente y la defensa del trabajador, y lo peor es que el Gobierno está cerrado ante la posibilidad de cambios", dijo a Sputnik Eduardo Valdés, diputado nacional de Unión por la Patria y exembajador en el Vaticano.Integrante del ala más acérrimamente opositora a las iniciativas oficialistas, el legislador denunció que "ni el DNU ni la ley ómnibus son constitucionales. La gente no votó a Milei para que haga esto. Lo apoyaron esperanzados, pero no pensando en que pasaría por encima del Congreso". La voz del peronismo reviste un peso insoslayable al constituir la primera fuerza, con 102 escaños en el recinto.Sin embargo, no todos los bloques mantienen un discurso tan determinante. Desde la Unión Cívica Radical (UCR) —el centenario partido fundador de la alianza Juntos por el Cambio que llevó a Mauricio Macri a la presidencia (2015-2019)—, las voces enuncian críticas más específicas."Llama la atención que haya tantos temas que no son de necesidad ni de urgencia. Entre las 366 reformas hay cuestiones que se podrían someter a discusión en otro momento", dijo a Sputnik Gabriela Brouwer, diputada nacional de la UCR.La voz del radicalismo es de considerable peso, dado que reúne 34 escaños, cifra nada desdeñable para un Gobierno frágil en el ámbito legislativo, donde apenas puede contar con el apoyo de las 37 bancas del PRO, el partido fundado por Macri, más dispuesto a respaldar al oficialismo.El fondo y las formasEl eje de las críticas por parte de la fuerza que impulsó la candidatura presidencial de Patricia Bullrich —luego designada ministra de Seguridad de Milei— no se limita al contenido del DNU, sino que hace hincapié en las formas.Consultado por Sputnik, el diputado radical Pablo Cervi observó que "esta vía habilita la posibilidad de que el próximo Gobierno cambie todo por decreto nuevamente, y haya que volver a debatir"."Si lo que busca el Gobierno es dar previsibilidad, lo mejor sería que sus iniciativas pasaran por el Congreso y que fueran consensuadas, a fin de que perduren en el tiempo", indicó el representante del radicalismo.En este sentido, fueron los propios legisladores de la UCR quienes presentaron el 27 de diciembre un proyecto de ley con idéntico contenido al del DNU, a fin de que el Parlamento pudiera tratar cada iniciativa por separado.En la misma línea, Cervi remarcó que "el Congreso está funcionando con normalidad y de hecho está tratando las iniciativas del Gobierno, por lo que no hay ninguna necesidad de saltarlo. Si están dispuestos a abrir la discusión del DNU, hay cosas sobre las que podemos votar a favor. Pero si se mantiene la idea de votar a libro cerrado, yo voy a oponerme".Los alfiles de MileiAdemás del mencionado Menem, las figuras de mayor peso en el tejido de alianzas con dirigentes opositores son el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de la bancada oficialista en diputados, Oscar Zago. Voto a voto, los funcionarios intentan seducir a legisladores radicales y a aquellos referenciados en los gobernadores provinciales más dispuestos a la negociación."La bancada del peronismo puede votar en contra de todo lo que quiera, pero no le estaría haciendo bien a la mayoría de los argentinos. La oposición tiene todo el derecho del mundo a manifestarse. Seguramente crean que son sus intereses los que se van a ver afectados si sale el decreto", dijo a Sputnik Eduardo Falcone, diputado nacional de La Libertad Avanza.Resulta llamativo que, mientras el Gobierno intenta destrabar sus iniciativas por abajo —a través de los alfiles parlamentarios del presidente—, es el propio Milei quien recurre a agravios y a acusaciones contra quienes se exhiben reacios a acompañar las medidas. "Hay legisladores que buscan coimas", denunció el mandatario en declaraciones televisivas."Nos preocupa la actitud del oficialismo. Así como hubo funcionarios predispuestos al diálogo, también el mismo presidente ha atacado a muchos legisladores", protestó Cervi."Tengo mucha preocupación por la posibilidad de que el presidente no esté orientado hacia el camino de la construcción de los consensos democráticos, sino hacia la idea de llevarse las instituciones por delante", agregó.En la misma sintonía, Brouwer espetó: "Estamos en contacto con el presidente de la Cámara, pero si Milei sale a hablar con agravios, eso no es sano para la democracia. Si el presidente tiene pruebas de que un funcionario pide coimas, le pedimos que por favor presente la denuncias".

