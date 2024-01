https://sputniknews.lat/20240117/la-aparente-indiferencia-de-biden-hacia-los-palestinos-podria-salirle-cara-1147475625.html

"La aparente indiferencia de Biden hacia los palestinos podría salirle cara"

2024-01-17

De acuerdo con un artículo del diario Financial Times, pese a la muerte de al menos 10.000 niños en los ataques de Israel contra Gaza en los últimos 100 días, Biden ha mostrado una aparente indiferencia que podría costarle muy cara en las próximas elecciones presidenciales en las que busca reelegirseSegún el artículo, esta actitud de Biden hacia los palestinos víctimas de los ataques de Israel tiene molestos a una buena parte de los jóvenes, cuyo voto es importante para que el demócrata logre su reelección en noviembre, al igual que el de los árabe-americanos, que son un bloque de votantes clave en varios estados indecisos.Pero no solo parte de la población está enojada con la actitud del mandatario, también están molestos algunos de sus colaboradores e importantes demócratas, como Chris Coons, el senador de Delaware, y el amigo más cercano de Biden en política, quien esta semana dijo en Davos que Estados Unidos debería considerar poner condiciones a la ayuda militar a Israel.Funcionarios de la Casa Blanca, asegura FT, insisten en que Biden está haciendo lo que puede en privado para contener al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; sin embargo, hasta ahora no se han detenido los ataques indiscriminados de Israel en territorio palestino ni ha cesado la muerte de inocentes, la mayoría niños y mujeres.Según Edward Luce, Biden tiene en sus manos la posibilidad de cambiar la actual situación que enfrentan los palestinos presionando para que Benjamin Netanyahu deje el poder, con lo que sería reconocido tanto por los árabes como por los israelíes.“Poniendo duras condiciones a la ayuda estadounidense, Biden podría derrocar a Netanyahu si quisiera, y ganarse el agradecimiento de los israelíes, del mundo árabe y de la mayoría de los estadounidenses de origen judío. También recuperaría parte del terreno que Estados Unidos ha perdido en el Sur global por su percepción de doble rasero”, escribe el autor.Finalmente, el artículo señala que si no hace nada, Biden está perjudicando sus posibilidades de reelección para mantenerse en La Casa Blanca, pues la comunidad árabe-estadounidense tiene un peso electoral importante en varios estados clave.

