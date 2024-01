https://sputniknews.lat/20240117/netanyahu-estaria-perdiendo-poder-politico-por-su-estrategia-para-liberar-rehenes-israelies-1147453982.html

Netanyahu estaría perdiendo poder político por su estrategia para liberar rehenes israelíes

Netanyahu estaría perdiendo poder político por su estrategia para liberar rehenes israelíes

El apoyo de los israelíes hacia su primer ministro sigue cayendo en buena medida a causa de la estrategia que tomó Benjamin Netanyahu para rescatar a los... 17.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-17T02:00+0000

2024-01-17T02:00+0000

2024-01-17T02:00+0000

benjamín netanyahu

yair lapid

gadi eisenkot

israel

hamás

internacional

📰 conflicto palestino-israelí

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/0f/1146625854_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0f7e4d022e5ad225b97f015eedfc376e.jpg

En las últimas horas, Netanyahu ha recibido duras críticas por la forma que eligió para rescatar a los rehenes israelíes, muchos de ellos todavía en poder de Hamás. Estas críticas incluso han llevado a un sector de la población a exigir la interrupción de la ofensiva en la Franja de Gaza para permitir las negociaciones con las autoridades palestinas de ese enclave. El pasado fin de semana, los familiares de los 136 rehenes aún cautivos organizaron una concentración de 24 horas en Tel Aviv para conmemorar los 100 días transcurridos desde que fueron secuestrados en el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre.Por su parte, Yair Lapid, jefe del mayor grupo de la oposición israelí, Yesh Atid, dijo en el mismo mitin que la liberación de los rehenes era un objetivo más urgente que derrocar a Hamás en Gaza.Esta visión es respaldada por encuestas publicadas en diciembre de 2023, las cuales mostraban que más del 57% de los israelíes consideraban el regreso de los rehenes más importante que destruir al grupo palestino. Por otra parte, el diario Financial Times señaló que han aparecido grietas dentro del gabinete de guerra israelí multipartidista formado para llevar a cabo la campaña contra Hamás, pues Gadi Eisenkot, político centrista y antiguo jefe militar, exigió que el gobierno empezara a mostrar "valentía" a la hora de buscar un acuerdo más amplio con Hamás para liberar a los rehenes.La imagen y el apoyo hacia el primer ministro israelí también han ido en picada, pues pese a que se ha mostrado fuerte y determinado en acabar con Hamás, lo cierto es que esa imagen no ha sido muy útil para su popularidad.Dos recientes encuestas demuestran que la mayoría de la población de Israel ya no apoya la gestión ni las decisiones de Netanyahu, ni siquiera en momentos de guerra, un periodo en el que puede crecer el apoyo hacia los líderes. Un sondeo realizado a mediados de diciembre por el Instituto Israelí para la Democracia informó que el 69% de los israelíes deseaba que se celebraran elecciones en cuanto terminara el conflicto palestino-israelí. Solo el 39% de los que votaron al partido Likud, de Netanyahu, dijo que volvería a hacerlo por la fuerza política gobernante. En otra encuesta de la Universidad Bar-Ilan, solo el 24% de los israelíes dijo que Netanyahu es la fuente más fiable de noticias sobre la guerra, mientras que el 73% calificó que el portavoz militar oficial era su fuente más fiable.

https://sputniknews.lat/20240113/las-protestas-contra-el-primer-ministro-benjamin-netanyahu-sacuden-el-norte-de-israel-1147385281.html

https://sputniknews.lat/20240108/eeuu-teme-que-netanyahu-use-a-gaza-para-sostener-su-imagen-politica-1147203761.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

benjamín netanyahu, yair lapid, gadi eisenkot, israel, hamás, 📰 conflicto palestino-israelí, política