Los conflictos geopolíticos desdibujan el optimismo del Foro Económico de Davos

El Foro Económico Mundial de Davos 2023 comenzó con sus participantes irradiando optimismo por un mejor desempeño de la economía mundial, pero la realidad de... 18.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-18T03:30+0000

2024-01-18T03:30+0000

2024-01-18T03:30+0000

De acuerdo con el medio, las cifras económicas difundidas en varios eventos de Davos dejan ver la llegada de un mejor panorama económico tras sucesos como la pandemia por COVID-19 y el conflicto en Ucrania, que provocaron un desajuste en el comercio global y los niveles de inflación. Sin embargo, indica el diario, el tono de los participantes en esta cumbre de alto nivel no es precisamente de celebración, pues se vaticinan continuos riesgos en materia geopolítica, como la crisis ucraniana que no se acaba y el conflicto palestino-israelí en Gaza, este último ya con combates en otras zonas de Oriente Medio. Además, dice el medio, el posible regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos también genera dudas. Una encuesta realizada por el Foro Económico Mundial entre 30 economistas en jefe antes de las reuniones mostró que casi el 70% teme que el ritmo de la fragmentación geoeconómica se acelere este año. El medio británico puntualiza que, entre los riesgos que se prevén, están los conflictos en Europa y Oriente Medio, y que este último ha provocado una crisis en la navegación comercial por el mar Rojo, lo que podría provocar mayores niveles de inflación, puesto que ha incrementado los costes de los insumos para las empresas.En el ámbito político, 8 de los 10 países más poblados del mundo celebran elecciones este año, lo que anuncia un periodo de gran volatilidad política y, por ende, financiero, apunta el medio. El caso de Estados Unidos es especial, pues algunos países temen que Donald Trump regrese a la Casa Blanca y provoque un desequilibrio político y económico.La victoria de Trump en los caucus republicanos de Iowa el 15 de enero ya tuvo sus primeras reacciones Davos, donde parecen no estar muy contentos con el avance electoral del expresidente de Estados Unidos, observa el análisis. De acuerdo con el sitio Politico, los líderes mundiales reunidos esta semana en los Alpes suizos están nerviosos ante la posibilidad de que Trump sea aún más antiglobalista si vuelve a ser presidente de Estados Unidos.Una semana antes, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo en un lenguaje sencillo, inusual para un banquero central, que otro mandato de Trump sería claramente una amenaza.En tanto, el primer ministro belga, Alexander De Croo, advirtió que la Unión Europea (UE) podría quedarse sin ayuda de Washington si se concreta un eventual regreso de Trump a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2024.

