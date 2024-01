https://sputniknews.lat/20240120/estalla-la-division-al-interior-del-gabinete-de-guerra-de-netanyahu-1147544872.html

Estalla la división al interior del gabinete de guerra de Netanyahu

Estalla la división al interior del gabinete de guerra de Netanyahu

Israel no solo se encuentra ante las críticas y descalificaciones internacionales por sus ataques indiscriminados contra Palestina, ahora, el gobierno de... 20.01.2024, Sputnik Mundo

El ex jefe militar Gadi Eisenkot, que es ministro centrista y observador en el gabinete de guerra del país hebreo, hizo públicas sus diferencias con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante una entrevista televisiva difundida el 18 de enero.De acuerdo con Financial Times (FT), durante la entrevista, Eisenkot se negó a asegurar que confiaba en Netanyahu y pidió elecciones en los próximos meses tras afirmar que el Gobierno no está siendo sincero con la opinión pública sobre su ofensiva contra Hamás.Eisenkot también mostró diferencias con el primer ministro israelí en la forma de garantizar la devolución de los rehenes en poder de Hamás y aseguró que es necesario un acuerdo con el grupo militante palestino para regresarlos con vida.Eisenkot y su partido Unidad Nacional, liderado por Benny Gantz, se unieron a la coalición de gobierno de Netanyahu como parte de un gobierno de emergencia en tiempos de guerra tras el ataque de Hamás del 7 de octubre. Pero lo revelado por Eisenkot es solo una de las divisiones al interior de la cúpula de guerra del gobierno de Israel, pues otros importantes miembros ya han dejado de tener una cercana relación con Netanyahu.De acuerdo con el medio británico, Gantz y Netanyahu son miembros de pleno derecho del gabinete de guerra junto a Yoav Gallant, ministro de Defensa del partido gobernante, el Likud; sin embargo, tres personas familiarizadas con el grupo dijeron a FT que el grupo se ha fisurado.Con base en lo dicho por estas fuentes, Netanyahu y Gallant apenas se hablan, y las ruedas de prensa conjuntas entre ambos y Gantz que tenían lugar en los primeros meses de la guerra han cesado.El 7 de octubre de 2023, Hamás atacó Israel desde la Franja de Gaza, causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, además de retener unos 240 rehenes.En represalia, Israel declaró la guerra a Hamás e inició ataques masivos contra instalaciones civiles y otros edificios en Gaza, al tiempo que imponía un bloqueo total al enclave palestino, cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible.La campaña de bombardeos ha dejado hasta la fecha más de 24.000 muertos y alrededor de 61.100 heridos en el enclave palestino, según cifras oficiales.

